Rubio po odchodu z NBA bude hrát do konce sezony za Barcelonu

Hvězdný španělský basketbalista Ricky Rubio bude po odchodu z NBA hrát do konce sezony za Barcelonu. Se svým bývalým týmem, v němž působí čeští reprezentanti Tomáš Satoranský a Jan Veselý, se třiatřicetiletý rozehrávač v minulém týdnu začal připravovat, poté co na začátku roku ukončil po 12 letech kariéru v zámořské lize. Nyní katalánský velkoklub oznámil na sociálních sítích, že s Rubiem uzavřel smlouvu do konce této sezony.