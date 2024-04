Derby ukončily pěsti. Po semifinále Žabin a KP Brno se poprali manažeři

Generální manažer Královopolanek Richard Foltýn chtěl po utkání vyčinit rozhodčím, když jim hodně nahlas a důrazně předhazoval desetiminutovou pauzu v první čtvrtině, kdy sudí řešili problém s odpočtem času na útok, signalizovaný nad koši.

Spílal jim také za řešení kauzy „ulétnuté“ paličky jednoho z bubeníků hostí, jemuž tlukadlo během zahrávání trestných hodů vyletělo z ruky na palubovku. Hlavní rozhodčí šel celou situaci možná až příliš horlivě řešit s pořadateli.

„Mému pětasedmdesátiletému otci, která má ruku v obvazu, a tak v ní nemá cit, se omylem vysmekla. Rozhodčí a Šír z toho dělali tyjátr, což mě naštvalo. Žádný úmysl v tom nebyl,“ podotkl Foltýn s tím, že ho rozčílilo i rozhodnutí arbitrů neumožnit střídajícím hráčkám se rozcvičit.

Basketbalistky Žabin se radují z postupu do finále na úkor KP Tany Brno, za nimi začíná bitka manažerů obou celků. (9. dubna 2024)

Když vyhlášený bouřlivák nepřestával se svojí litanií zejména na účet rozhodčího Martina Kučírka, do situace vstoupil generální manažer domácích Žabin Radek Šír, který chtěl zřejmě zklidnit emoce tím, že svého křičícího oponenta odtlačí alespoň z pohledu diváckých tribun do chodby za střídačkami. Místo toho v koridoru spojujícím halu a zázemí začaly už pouze před zraky novinářů, časoměřičského stolku, rozhodčích i obou laviček létat rány pažemi a s nimi Šírovy brýle.

„Chytil jsem ho a říkal mu po dobrém, ať na to kašle a jde pryč. On se mi ale vytrhl, oběhl lavičky a začal znovu křičet na rozhodčí. Já ho objal a tlačil pryč, on se mi ale zase vycukl a dal mi pěstí do obličeje,“ popsal situaci Šír.

„Když už mě zatáhli do průchodu, tak jsem se naštval a bránil se. Že jsem trefil pana Šíra do brýlí, to tak bylo. Oni to řešit nechtějí, já to také nechci řešit. Nechme to být,“ komentoval situaci Foltýn.

Incident ale eskaloval, podle Foltýna se do konfliktu zapojilo několik dalších mužů ze strany Žabin. Během pozápasových rozhovorů celou nepříjemnost řešil i místopředseda a hlavní mecenáš domácího klubu Jiří Hamza, když dalšího z funkcionářů soupeře upozorňoval, že si má jít stále rozlíceného Foltýna „jít uklidnit“. Po utkání však celý exces bagatelizoval. „V zápisu nic takového nebude,“ řekl stroze.

Komisař utkání ani rozhodčí do zápisu skutečně celou situaci nezanesli, byť k incidentu došlo ještě před oficiálním koncem zápasu, za který je považován okamžik podpisu zápisu o utkání rozhodčími.

„Ten jsme ještě včera odesílali ligovému vedení a v něm nic není. Rozhodčí však mají ještě nějakou interní komunikaci, ve které se to může řešit,“ potvrdil Šír den po incidentu, že vedení soutěže nemá zatím důvod celou situaci zkoumat, protože o ní oficiálně neví.

Finále má opět stejné obsazení Stejné soupeřky jako v minulých dvou sezonách se o titul v lize basketbalistek utkají i letos. Obhájkyně titulu USK Praha nastoupí proti Žabinám. Série začne 20. dubna v Praze. O bronz se poperou KP Tany Brno a Hradec Králové.

„Samozřejmě jsem se o nějakém nestandardním incidentu dozvěděl. Zahájil jsem zatím neoficiálně komunikaci mezi všemi a požádal každého o vyjádření,“ uvedl šéf basketbalové soutěže žen Jakub Večerka.

Proč rozhodčí celou situaci sami nezapsali do zápisu, se teprve dozví. „Ještě včera večer jsem se spojil s rozhodčími, ptal jsem se, zda nedošlo k jejich nějakému napadení či insultaci. Řekli mi, že ne. Na základě dnešních informací jsem však poprosil všechny aktéry, aby mi přesto situaci popsali ze svého pohledu. Může se stát, že když se rozhodčím ve výsledku nic nestalo, tak že nad tím mávnou rukou a nechají situaci být, aby nemuseli řešit další věci. Nyní se však vyjádřit musí a pochybuji, že by nyní měli jakýkoliv důvod něco zastřít,“ bude Večerka své další kroky směřovat podle zpráv od účastníků.

Sám si celý incident rozděluje na dvě roviny, kterou je posouzení napadnutí rozhodčích a střet manažerů. „I verbální útok je napadením sudích a trestá se také. Vulgarismy jsou jasnou hranicí, kdy jde o urážku rozhodčích, a takové jednání vždy trestáme. Není to ale podmínkou, protože i proud křiku bez nadávek či zastoupení cesty rozhodčím může být vyhodnocené jako napadnutí rozhodčího. Každý funkcionář ví, jak se má chovat k rozhodčím, a manažeři nemají mít ani větší přístup k nim. Jistě, mohou se pohybovat na lavičkách klubu, ale neměli by mít mimo pozdravu před zápasem či v případě domácích donesení drobného občerstvení žádný přístup k rozhodčím. Není tam prostor pro komunikaci a nemají žádnou speciální pravomoc,“ objasňuje Večerka.

Šír, shodou okolností Večerkův předchůdce v roli ligového šéfa, se staví rezervovaně k potenciálnímu řešení vedením soutěže, které slouží i jako disciplinární autorita.

„Mrzí mě, že se takto sportovně krásná série smrskne na takové téma. V rohu, kde došlo k tomu incidentu, seděly moje děti. Celou noc nespaly. Že jsem dostal ránu, to moje ego přežije, ale že mi brečí děti kvůli tomuhle, to mě tedy trápí. Náš klub ani já osobně však nezvažujeme další řešení. Pro mě to včera skončilo a změní se to jen tehdy, pokud mě vedení soutěže požádá. Odpovím na otázky, popíšu situaci, ale další kroky nejsou třeba,“ nastiňuje svůj přístup manažer Žabin.