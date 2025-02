Prostor v Brně i body v Pardubicích. Jak střelec Bálint opět našel herní pohodu

I kvůli absencím Tomáše Satoranského, Ondřeje Balvína a Martina Kříže bude duel s Velkou Británií (20:30 SEČ) příležitostí pro mladší hráče, aby ukázali své kvality.

V případě Bálinta se má jednat spíše o jejich potvrzování. Během kvalifikace odehrál už velmi solidní utkání na domácí půdě na podzim s Nizozemskem a v pátek také s Řeckem, ve kterých nasázel dohromady 30 bodů.

Růst sebevědomí, pro střelce tak důležitého atributu, popisoval pro iDNES.cz v Newcastlu: „Určitě mi pomohly zápasy v Pardubicích, kde jsem týmu výrazněji bodově přispěl. Přidá i to, že už v reprezentaci nějaký pátek působím. Cítím se v ní lépe, ale na levelu zkušených ještě nejsem.“

V některých momentech už si ale jako mazák počíná.

Velká Británie vs. Česko v kvalifikaci o EuroBasket 2025 ONLINE, v pondělí od 20:30

„Je vidět, že už se tady cítí daleko komfortněji, neváhá a střílí, což je samozřejmě dobře,“ vypozoroval i zkušený křídelník Vojtěch Hruban.

Sotva se Bálint v pátek v Pardubicích dostal na palubovku okamžitě posílal pokus z dálky na koš. Že by se v této konkrétní situaci jednalo o předem daný záměr kouče, brněnský střelec odmítl: „Zrovna se to tak sešlo a okamžitě mi přišla trojka. Ale je pravda, že trenér ode mě vyžaduje, abych z volných pozic střílel. Snažím se to plnit.“

Zadání si proti Řecku odškrtával v důležitých momentech. Ve třetí čtvrtině brzdil trojkou rozjetého soupeře, který táhl sedmibodovou šňůru. V té poslední pomáhal mazat manko dalšími úspěšnými zásahy a v prodloužení poslal český tým krátce do těsného náskoku.

„Je skvělé, když se trefuju a ještě se mi to podaří za vyrovnaného stavu. Snažím se pak emoce na hřišti ukazovat, chci ostatním dodat energii a pomoci jim také v obraně.“

Richard Bálint slaví podařenou střelu za tři body během kvalifikačního duelu o EuroBasket s Řeckem.

A byť právě v ofenzivní fázi dokáže mnohdy vyniknout, skromně tvrdí: „Útok mívám spíše za odměnu.“

Přitom v aktuální sezoně za Basket Brno sází v průměru 15,7 bodu na zápas a na palubovce obvykle bývá okolo půlhodiny. Jaká to změna oproti uplynulé sezoně v Alicante, kde rozhodně nevyčníval.

„Zase jsem našel svoji herní pohodu. Více si věřím, což se naštěstí odráží i na hřišti,“ přiznal.

Navíc se v pátek přesvědčil, jakou pozornost dokáže získat reprezentačními výkony. Po utkání se za ním zastavil Janis Papapetru, zástupce kapitána řeckého Panathinaikosu.

„Říkal mi, že mám pracovat na těle, protože jsem na dobré cestě. Od euroligového hráče takový zájem potěší, že vůbec přišel a prohodil se mnou pár slov,“ vykládal Bálint.

Pochvaly už ale hodil za hlavu, nyní se s omlazeným týmem soustředí na zápas s Velkou Británií, kterou ještě Češi můžou sesadit z druhého místa ve skupině F.