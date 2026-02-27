Těžko si představit, že by na sraz národního týmu mohl dorazit v lepší náladě.
Vždyť na klubové úrovni slavil cenná pohárová vítězství nad Bayernem Mnichov i Albou Berlín. A když se zrovna z výhry neradoval, nasázel v bundeslize celku z hlavního města úctyhodných 19 bodů.
„Sebevědomí jsem už měl na začátku. Jasně, chvíli mi trvalo se v německé soutěži rozkoukat, ale trenér (Anton Gavel) mi věří. Chce, abych si bral důležité střely,“ přibližoval Bálint.
Vydařené individuální výkony potěší, ale týmová pohoda je k nezaplacení.
Vždyť pohárový triumf Bambergu by před sezonou věštil málokdo.
Porazil Bayern i Albu. Bálintův Bamberg nečekaně opanoval Německý pohár
„Furt je to celkem neuvěřitelné,“ culil se. „Myslím si, že nás hrozně nakopl zvládnutý zápas proti Bayernu. Tím jsme si tak napůl vyhráli finále, samozřejmě jsme cítili únavu, ale naše mentální nastavení bylo skvělé. Vezli jsme se na euforii.“
A tak klub, kteří experti před sezonou řadili ke chvostu soutěže, aktuálně okupuje sedmou bundesligovou pozici a je úřadujícím pohárovým šampionem.
„Šli jsme proti všem předpokladům, hejtrům. Něco jsme dokázali,“ liboval si Bálint a přiznal: „Když jsme před sezonou v kabině viděli predikce, řekli jsme si, že ukážeme, co umíme!“
Jen oslavy by si třiadvacetiletý basketbalista dokázal představit vydatnější. Nedělní večer, po kterém navíc pro něj přicházely další povinnosti, nepředstavoval ideální příležitost.
A tak ke spokojenosti musela prozatím vystačit obrovitánská radost na palubovce a drobnější křepčení s fanoušky.
Na pondělním mediálním dnu v Poděbradech ještě Bálint chyběl. Jako dálkový student programu Kryptoměny na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze si plnil školní povinnosti.
„Dá se to ale skloubit s basketem. Hlavně je důležité, že se v Bambergu nenudím a něco dělám,“ usmál se.
Teď už ovšem musí myslet především na páteční utkání se Slovinskem, v němž bude při absenci klíčových rozehrávačů Tomáše Satoranského i Ondřeje Sehnala pomáhat se zakládáním akci.
O Bartoňových začátcích: Blok, tužka a vůle. Chtěl se učit, líčí parťák z Barcelony
Ačkoliv v klubu na této pozici není slovenským koučem Gavelem pravidelně využíván, v národním týmu si i na tuto roli věří. „Budu se snažit týmu co nejvíc pomoct. A když ode mě budou potřebovat rozehrávku, tak zaskočím i tady,“ ujišťoval.
Pod vedením Luboše Bartoně začal národní výběr kvalifikaci dvěma vítězstvími, teď hráči cítí, že mají na co navazovat.
„Natěšení jsme hodně. I když jsme v trochu okleštěné sestavě. Myslím si ale, že cíle jsou furt stejné – chceme postoupit do druhé fáze,“ hlásil Bálint, který v koperské areně vyhlíží bouřlivou kulisu.
A to stejné očekává také od českých fanoušků o dva dny později v Jihlavě.
„V Německu je skoro na každý zápas plná hala. Například v Bambergu je atmosféra fakt úžasná. Poznáte, že hrajete doma. A to vás nabudí. I kdyby se vám do zápasu třeba zrovna moc nechtělo, už dvacet minut před zápasem slyšíte, jak tam fanoušci skandujou.“
Na Bálintovi zase bude, aby ukázal, že si z Německa přivezl střeleckou pohodu i dostatek sebevědomí na případné záskoky v rozehře.
Ve slovinském přístavu Koper půjde s reprezentací do akce v pátek od 18.30.
Nominace českých basketbalistů
Kvalifikační zápas o MS proti Slovinsku v Koperu (27. února)
Rozehrávači: Vojtěch Sýkora (Písek), Richard Bálint (Bamberg/Něm.)
Křídla: Vojtěch Hruban, František Rylich (oba Nymburk), Patrick Samoura (Mylhúzy/Fr.), Ondřej Hanzlík (Gipuzkoa San Sebastian/Šp.), Tomáš Kyzlink (Peking Royal Fighters/Čína)
Pivoti: David Böhm (Slavia Praha), Luboš Kovář (Pardubice), Martin Svoboda (Písek), Martin Peterka (Dabrowa Górnicza/Pol.), Jan Zídek (Tizona Burgos/Šp.)