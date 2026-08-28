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Každý chtěl zkusit něco sám, nebyl to dobrý výkon, kál se Bálint. Češi v Belgii zklamali

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  7:11
Český basketbalista Richard Bálint se pokouší uvolnit v duelu s Belgií.

Český basketbalista Richard Bálint se pokouší uvolnit v duelu s Belgií. | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Český pivot Martin Svoboda na rozskoku ani nevyskočil, na rozdíl od Andyho van...
Český basketbalista Martin Svoboda zakončuje na belgický koš přes Vincenta...
Český basketbalista Tomáš Kyzlink střílí na belgický koš.
Český basketbalista Tomáš Kyzlink u míče v utkání s Belgií
22 fotografií
Richard Bálint stejně jako na přípravném Supercupu v Hamburku potvrdil i v úvodním duelu předkvalifikace o EuroBasket 2029 v Belgii střeleckou formu, 20 body však neodvrátil porážku 81:92. Mrzelo ho, že čeští basketbalisté nepodali výkon podle svých představ, který byl jim přinesl lepší výsledek.

„Když budeme hrát naši hru, tak můžeme tady v té kvalifikaci porazit každého. Ale to jsme nehráli. Každý jsme si chtěli zkusit něco sám a prostě to nebyl dobrý týmový výkon,“ řekl Bálint novinářům.

Věří ve zlepšení do nedělního duelu v Praze s Norskem. „Musíme víc bránit, 92 bodů je hrozně moc. Musíme začít do obrany, musíme si říct nějaké základní věci, jak v obraně rotovat, aby nám nedávali lay upy. V útoku prostě jenom si víc trošku posouvat míč a hrát spolu,“ prohlásil.

V Hamburku dal proti Němcům 27 bodů a proti Turkům 15 bodů. Nyní byl nejlepším střelcem českého týmu, přestože v prvním poločase dal jen tři body za jednu úspěšnou trojku ze tří a za dva body neuspěl ani v jednom ze tří pokusů.

EuroBasket je pro Čechy zase o krok dál. Po matném výkonu padli v Belgii

„Prvních pár střel jsem si vzal možná i na sílu a nespadly, i když jsem si myslel, že spadnou. Samozřejmě, že když se pak dostanete do takového flow a začne to padat, tak se hraje líp. Ale první poločas jsem se trochu hledal,“ uznal Bálint.

V úvodu čekali Češi téměř čtyři minuty na úspěšnou střelu z pole. „Měli jsme špatný vstup. Myslím si, že jsme do toho zápasu vstoupili laxně, že jsme to chtěli ostřelovat. Včetně mě. Byly z toho dlouhé doskoky a oni z toho běhali dopředu. To způsobilo tu počáteční ztrátu deseti bodů a pak se to nějak tahalo okolo těch deseti bodů, ale nemohli jsme to zvrátit,“ konstatoval Bálint.

Když už se tým kouče Luboše Bartoně přiblížil k lepšímu stavu, začal opětovně ztrácet. „Myslím si, že ten zápas nám celkově nevyšel. Kdybychom dali pár střel navíc, které normálně padají a měly spadnout, protože byly otevřené po dobře posunutém balonu, tak si myslím, že by se zápas úplně otočil. Ale zase jsme nedávali střely, byly dlouhé doskoky a oni běhali nebo dávali těžké střely. Vždycky když jsme se dotáhli, tak oni dali nějakou střelu a to nás vždycky zlomilo,“ prohlásil Bálint.

Český pivot Martin Svoboda na rozskoku ani nevyskočil, na rozdíl od Andyho van Vlieta z Belgie.
Český basketbalista Martin Svoboda zakončuje na belgický koš přes Vincenta Kesteloota.
Český basketbalista Tomáš Kyzlink střílí na belgický koš.
Český basketbalista Tomáš Kyzlink u míče v utkání s Belgií
Belgický basketbalista Vrenz Bleijenbergh (vlevo) uniká v zápase s Českem, ubránit se ho pokouší Ondřej Sehnal.
22 fotografií

Podle něj tým nehrál tak jako při testech se silnými soky Německem a Tureckem. „Náš pohyb míče nebyl takový jako třeba v Hamburku, ten přechod byl nějaký pomalejší a moc jsme se do toho nedostali,“ prohlásil Bálint.

Věří nicméně, že se ztráta 11 bodů dá v domácí odvetě stáhnout. „Myslím, že když budeme doma hrát solidně spolu, tak ten zápas o dvacet můžeme vyhrát úplně v pohodě,“ dodal Bálint.

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