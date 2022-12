Klenot, co míří vysoko. NBA už není v případě rozehrávače Bálinta jen fantazie

V Brně má podmínky přizpůsobené na míru tak, aby dostal maximální prostor rozvíjet se. „Mluvili jsme o tom s trenérem, agenty i taťkou a došli jsme k názoru, že než sedět někde v zahraničí na lavičce, tak budu raději tady v Brně hrát. To mi pomůže v kariéře mnohem víc,“ hlásí šikula, zvládající pozici středního i krajního rozehrávače.

V mládeži byl zvyklý tým řídit v roli klasického tvůrce hry, po přechodu do mužské kategorie jej však brněnský kouč Lubomír Růžička přesouvá víc do kraje, odkud se Bálint prosazuje do podkošových zakončení nebo sází trojky. A výborně. Mladík totiž z dálky střílí s úspěšností 46,9 procenta, což jej řadí mezi absolutní špičku ligy. „Nevím, kde se to bere. Prostě to padá a kluci mi chystají dobré pozice. Občas si ji vytvořím i sám a pak už to jen zbývá proměnit,“ usmívá se.

Pomáhá i oční cvičení

Jeho střelbu chválí i Růžička. „Richard je výborně technicky vybavený hráč, má excelentní první krok a hlavně skvělou střelu. O tom není třeba diskutovat, jeho střela je radost pohledět,“ komentoval pro podcast České televize jindy přísný trenér. Aby si Bálintovy služby pojistil, přiznal přímou domluvu. „Udělali jsme spolu gentlemanskou dohodu, že když zůstane, dostane dominantní roli. Chceme z něj tvořit lídra týmu a on nám to vrací. A to nejen v klubu, ale i v reprezentaci,“ prozradil Růžička.

Z Bálintovy strany přichází také varianta prodloužení této výhodné spolupráce. „Řekli jsme si, že bychom tu chtěli hrát Ligu mistrů. Kdyby se to povedlo, dost bych přemýšlel o tom zůstat tady,“ vykládá karty na stůl. Prozatím však stále vyhlíží nabídky ze Španělska nebo Německa, kde by měřil síly s evropskou elitou.

Richard Bálint (vpravo) z Brna útočí kolem Mateje Majerčáka z Ostravy

K tomu mu mají pomoci také speciální oční cvičení. „Myšlenka je taková, že dění kolem nejprve přece vidí oči a do těla jde tahle informace přes mozek. Čím rychleji bude fungovat spojení očí s mozkem, tím dříve může tělo reagovat,“ popisuje Bálint techniky, populární například mezi hokejovými brankáři. „Jde to poznat, i když ne hned. Musíte to používat třeba tři měsíce a pořád si to udržovat. Mně to nejvíc pomáhá právě při ostření na koš. Přiznám se ale, že jsem teď oči trošku lajdal, a cítím, že mi to chybí.“

Lídr? Možná časem

Klíčem k úspěšné kariéře má být ovšem v jeho případě vynikající technika hodu. Byť by jako každý basketbalista nejraději okusil zámořskou NBA, svou budoucnost vidí spíše v Evropě. „Když jsem byl malý, představoval jsem si sám sebe v dresu NBA, poslední roky ale slýchám od kluků, že Euroliga je zajímavější,“ hlásí brněnský klenot, jenž v sobotu přispěl jedenácti body k výhře 96:73 nad týmem z Hradce Králové.

„Byl to jen sen, teď už ale vidím možnost zahrát si Euroligu nebo NBA jako reálnou šanci, a ne jen fantazii. Nevím, kdy se to zlomilo, ale tak čtyři roky zpět už jsem vnímal, že to není nedosažitelné a že se to musím co nejrychleji snažit splnit. Snad je to na dobré cestě,“ ukazuje sebedůvěru.

Richard Bálint na reprezentačním tréninku.

S jejím budováním mu pomáhá i táta Peter, renomovaný trenér, aktuálně působící v prvoligových Svitavách. „Když ho potřebuji jako tátu, mám ho jako tátu. Když potřebuju kouče, jdu za ním jako za trenérem,“ popisuje Bálint. Pochvaly však loudit nechodí. „Nejsem ten, co by potřeboval řečičky, jak jsem nejlepší. Potřebuji někdy pochválit, ale i zkritizovat. Pěkně od každého trochu.“

I on sám umí pomoct. „Ač si to o sobě asi nemyslí, umí být hlasitý, pokouší se poradit nebo diskutovat. Není typický mladík, který se drží stranou a plní pokyny. Je opravdu dobrý – a bude ještě lepší, protože na sobě pořád pracuje,“ míní Danilo Djuricic, kanadský křídelník Basketu Brno.

„Ze slova lídr mám ale respekt. Nemám povahu na burcování mužstva, jsem spíš introvert. Na to jsou v Brně kluci jako Viktor Půlpán nebo Kuba Krakovič, ti umí v šatně něco říct. Až budu starší a zkušenější, tak bych se to snad mohl naučit,“ brání se nesměle Bálint.