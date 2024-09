Představujeme Bálinta 2.0, zní z Brna po španělském přerodu z talentu na lídra

Rozvážnější, klidnější a dospělý. Takový se podle trenéra vrátil Bálint ze zahraniční zkušenosti. V Alicante sice zapisoval jen kolem šestnácti minut na utkání s průměrem necelých šest bodů, přesto si první zkušenosti z ciziny cení.

„Byla to skvělá basketbalová škola, jen je škoda, že jsem se tam neudržel, nebo se ještě nepřesunul jinam do zahraničí,“ nezastírá zájem pokoušet se o další angažmá v Evropě.

„Basketbal ve Španělsku je rychlejší, kontaktnější, hráči jsou asi o kousek lepší a hra tam vyžaduje vyšší míru kreativity. Přivezl jsem si snad klid ve hře. Nejsem tak zbrklý a snažím se brát každou rozehru a situaci víc v klidu. Dá se to tedy nazvat jako dospělejší basket,“ rozebírá svůj pokrok.

V tuzemské nejvyšší soutěži už stihl dva úvodní duely, ve kterých se teprve startuje do původní formy. Naposledy hrál ve středu, když sedmi body pomohl k výhře 67:63 proti Slavii. I jeho bývalý trenér Lubomír Růžička, který vedl posledního soupeře Brňanů, viděl, že se vrátil lepší Bálint.

„A netáhl Richard Brno už před Španělskem? Táhl. Mám tedy za to, že se vrací naopak do stejné role. Hrál tady klidně 28 minut na zápas. Má tedy podobnou týmovou pozici, ale s čím určitě souhlasím, že se vrátil vyspělejší hráč,“ hodnotí Růžička.

Kromě nových tréninkových postupů a herních zkušeností si Bálint ze Španělska nese také fantastickou zkušenost s fanoušky. „Atmosféra tam byla výborná, na každý zápas tam byla více než tisícovka fanoušků, takže snad jen Opava u nás může v tomto konkurovat. Přišlo nám i pět tisíc fanoušků, což byl pořádný hukot a ta atmosféra je pak automaticky skvělá. Diváky tam basket baví a láká. I čtvrtá liga tam má své fanoušky. Kéž by to šlo tímto směrem i u nás,“ věří Bálint v perfektní kulisu.

Atmosféra ve Španělsku byla výborná, na každý zápas tam byla více než tisícovka fanoušků, takže snad jen Opava u nás může v tomto konkurovat. Richard Bálint

Sám bere angažmá zpět v Brně jako ověřenou cestu zpět k trajektorii herního růstu. „Je to pro mě bezpečné místo, odrazový můstek, odkud můžu zase vyletět. Znám tu všechno a všechny. Já měl nastavené podmínky tak, že pokud se mám vrátit do Česka, tak chci do týmu, kde bude možnost mezinárodního srovnání. Brno hraje Severoevropskou ligu, takže to splňuje,“ popisuje své úvahy před sezonou.

Ač jde u Bálinta o návrat, bývalý i stávající kouč se shodují, že nejde o krok zpět. „Neříkám, že jeho návrat je krok zpátky. To by platilo, kdyby najednou nehrál. On ale bude hrát, má své osobní kouzlo, rozhodně něco do sebe. Přeji mu, aby se prosadil. Ta cesta není neobvyklá. Jarda Bohačík také odešel na rok do Belgie a po roce se vrátil do USK, kde se stal nejlepším hráčem ligy. Richard to samozřejmě bude mít nyní trochu složitější, že se nyní soupeři budou soustředit zejména na něj, protože když si tady vybudoval své jméno, kvalita jeho spoluhráčů byla asi o něco vyšší a na něj se neupínala pozornost. To musí zvládnout a já mu k tomu držím palce,“ míní Růžička.

„Chceme mladé Brno mezi nejlepšími“

V Basketu Brno není navíc Bálint jediným navrátilcem z evropských soutěží. Po dokončení studia ve Švýcarsku se do Česka vrátil také dvaadvacetiletý Adam Kejval. Místo pražských klubů si však také vybral Brno, kde chce syn předsedy českého olympijského výboru Jiřího Kejvala ukázat evropské zkušenosti a prezentovat se týmovější hrou, než na kterou byl nyní zvyklý. „Švýcarská liga je spíše orientovaná na cizince, zatímco my se soustředíme na tuzemské hráče. To mi je bližší. Chceme být disciplinovaní a prezentovat se pevnou obranou,“ hlásí Kejval.

Adam Kejval v utkání Basketu Brno proti Slavii Praha.

Společně s Bálintem a mnoha dalšími klubovými odchovanci chtějí Brňané v první řadě bezpečně proklouznout do nadstavbové skupiny A1, Bálint se však netají vyšší ambicí. „Chceme se poprat o první tři místa v lize po základní části i po nadstavbové skupině. Osobně bych chtěl zkusit zabojovat o pozici nejlepšího střelce ligy a nejužitečnějšího hráče,“ ukazuje nabyté sebevědomí.

Týmový manažer Roman Marko jeho slova kvituje, sám ale volí opatrnější formulaci. „Prioritou je KNBL, i proto, že jde o dlouhodobou soutěž. Zde chceme být ve skupině A1 (do 6. místa). Chceme být konkurenceschopní Pardubicím, Nymburku či Opavě. Tam bychom se měli jednoznačně pohybovat. Já i trenér v koutku duše myslíme výše, i protože se nám loni čtvrtfinále proti Děčínu hodně nepovedlo,“ přeje si dojít o zápasů o medaile.