Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Revoluční novinka v NBA. Rozhodčím bude s verdikty pomáhat umělá inteligence

Autor: ,
  10:58
Basketbalová NBA začne brzy využívat umělou inteligenci při rozhodování o některých sporných momentech v zápasech, jako je třeba určení, zda míč skončil v autu. Komisionář elitní soutěže Adam Silver si od těchto automatických a okamžitých verdiktů slibuje, že pomohou zrychlit tempo utkání a omezí spory o to, který tým bude rozehrávat.

Komisionář NBA Adam Silver mluví s médii před finálovým zápasem NBA Cupu. | foto: Reuters

Silver přirovnal systém k „Jestřábímu oku“ využívanému v tenise. „Padne rozhodnutí, zda to bude míč Lakers, Knicks nebo kohokoli jiného. Bude to určovat AI, automatický systém s kamerami podél hřiště,“ řekl televizi ESPN.

Thunder jsou jednu výhru od finále NBA. San Antonio se zlobí na rozhodčí

Technologie bude tato rozhodnutí dělat okamžitě a umožní rozhodčím soustředit se na verdikty týkající se kontaktů mezi hráči a faulů. „Tahle takzvaně objektivní rozhodnutí už nebudou v rukou sudích. Nebudou se muset zabývat jejich přezkoumáváním,“ uvedl Silver s tím, že systém by měl být uveden do praxe poměrně brzy.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Nymburk vs. PardubiceBasketbal - 1. kolo - 2. 6. 2026:Nymburk vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
2. 6. 18:00
  • 1.07
  • 21.40
  • 8.44
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Jsme sehraní. Třeba i u piva! Na nervy si tolik nelezeme. Černoch a Beránek vypráví

Premium
Karlovarské duo Jiří Černoch a Ondřej Beránek brání Jespera Jensena Aaba z...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Pořád jsou spolu. Celou sezonu v Karlových Varech. Teď i na mistrovství světa. A co víc, ani v zápasech se od sebe téměř nehnou. „Občas už si musíme jeden od druhého odpočinout,“ zasmějí se Jiří...

28. května 2026

Vyoral opouští Ústí, posílí rivala Děčín? Hrubý: Lidé by měli v hospodách co řešit

Ústeckého Tomáše Vyorala brání Kryštof Kavan z Opavy.

Může jít o další šťavnatý přesun mezi rivaly, který vzbudí vášně a podpoří sledovanost basketbalové ligy. Tomáš Vyoral z ústecké Slunety do Děčína, kde už působil? První klub opustil, o druhém se...

28. května 2026  11:42

Co čeká Čechy? Velikán z NHL, bratislavský úkaz i skrytá esa. Pět hvězd rozjetých Finů

Finové se radují z gólu v zápase proti Lotyšsku

Na tomto mistrovství světa předvádí úchvatné výkony. Jsou disciplinovaní, rychlí, silní, produktivní. Finové do čtvrtfinále s Českem (16.20) vstupují zcela logicky v roli favorita. Ze sedmi zápasů...

28. května 2026  11:11

Revoluční novinka v NBA. Rozhodčím bude s verdikty pomáhat umělá inteligence

Komisionář NBA Adam Silver mluví s médii před finálovým zápasem NBA Cupu.

Basketbalová NBA začne brzy využívat umělou inteligenci při rozhodování o některých sporných momentech v zápasech, jako je třeba určení, zda míč skončil v autu. Komisionář elitní soutěže Adam Silver...

28. května 2026  10:58

Takhle se to nedělá! Matka hvězd se opřela do Országha: Syny využíval jako outsidery

Potyčka mezi slovenským Martinem Pospíšilem a Jaroslavem Chmelařem z Česka

Konec už v základní skupině brali jako krutý výsledek. A brzké vyřazení na hokejovém mistrovství světa na Slovensku stále rezonuje. Kromě křivdy směrem k verdiktům rozhodčích se kritika stáhla i na...

28. května 2026  10:50

MS v orbě i hra světla ve vodní tříšti. Co ukázaly nejhezčí sportovní fotografie roku

Mistrovství světa v orbě, 6. září 2025, Horoměřice.

Světově proslulý atlet Armand Duplantis, české hvězdy biatlonu či vodního slalomu, ale také florbalisté, ledoví plochodrážníci, amatérští lyžaři, a dokonce traktoristé soutěžící v orbě! Disciplíny,...

28. května 2026  10:33

Kořenář netrénoval, je o gólmanech jasno? Oznámíme to až před zápasem, řekl Kalous

Čeští hráči na rozbruslení před čtvrtfinále s Finskem.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Poprvé se sklouzli po ledě na novém místě. V Curychu, ve Swiss Life Areně. Čeští hokejisté absolvovali ráno před čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem dobrovolné rozbruslení. Se dvěma brankáři,...

28. května 2026  9:56,  aktualizováno  10:20

Macháče trápilo zranění: Bylo mi až do breku. Alespoň jsem zápas nevzdal

Tomáš Macháč se nechává ošetřit během zápasu druhého kola Roland Garros.

Při odchodu z kurtu Phillipea Chatriera, na němž jako první Čech v historii zažil night session, odpověděl Tomáš Macháč na potlesk fanoušků zamáváním. „Diváci ocenili, že jsem zápas nevzdal, i když...

28. května 2026  10:11

Daviscupový vítěz oslavil sedmdesátku. Život mám rád, hlásí Šmíd z Itálie

Tomáš Šmíd. Na otázku, co teď dělá, trošku provokativně odpovídá, že...

Jak ten čas letí! Tomáš Šmíd, plzeňský rodák a jedna z největších tenisových osobností u nás, oslavil 20. května sedmdesáté narozeniny. V Itálii, kde vítěz Davis Cupu z roku 1980 už roky žije. „A...

28. května 2026  10:07

Zázračný obrat s Finskem i neprůstřelný Dostál. Pamatujete na slavná čtvrtfinále?

Slavné čtvrtfinálové zápasy Čechů na mistrovství světa

Čtvrtfinále je na mistrovství světa v hokeji zlomovým bodem. Jeden povedený večer může otevřít cestu k medaili týmům, které doposud tápaly, jediná chyba naopak ukončí turnaj favoritům. Český hokej...

28. května 2026  9:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia má rekordní posilu, Hůlka jde do Liberce

Sledujeme online
Danijel Šturm z Olomouce slaví vstřelený gól.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

28. května 2026  9:46

Itálie hledá nového trenéra. Jukka Jalonen se vrací do finské ligy coby poradce

Jukka Jalonen i jeho italští svěřenci sledují kostku nad ledem.

Finský trenér Jukka Jalonen končí po dvou letech na střídačce italské hokejové reprezentace. Třiašedesátiletý kouč nejprve dovedl Italy zpět do elitní kategorie mistrovství světa, letos ale s týmem...

28. května 2026  9:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.