Revoluční novinka v NBA. Rozhodčím bude s verdikty pomáhat umělá inteligence

Silver přirovnal systém k „Jestřábímu oku“ využívanému v tenise. „Padne rozhodnutí, zda to bude míč Lakers, Knicks nebo kohokoli jiného. Bude to určovat AI, automatický systém s kamerami podél hřiště,“ řekl televizi ESPN.
Technologie bude tato rozhodnutí dělat okamžitě a umožní rozhodčím soustředit se na verdikty týkající se kontaktů mezi hráči a faulů. „Tahle takzvaně objektivní rozhodnutí už nebudou v rukou sudích. Nebudou se muset zabývat jejich přezkoumáváním,“ uvedl Silver s tím, že systém by měl být uveden do praxe poměrně brzy.