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Další z tváří úspěšné basketbalové generace ukončila reprezentační kariéru. Křídelník Vojtěch Hruban se rozloučil s národním týmem v sedmatřiceti letech. Jeho posledním zápasem zůstane březnový duel proti Slovinsku v kvalifikaci o mistrovství světa. Připomeňte si, jaké momenty prožil v českém dresu.
Autor: Václav Mudra/CZ.BASKETBALL
Hruban reprezentoval už v mládežnických kategoriích, objevil se ve výběrech hráčů U18 i U20. Za seniorský tým poprvé naskočil v roce 2010, tehdy ještě působil v USK Praha.
Autor: ČBF / Luděk Černý
Většinu klubové kariéry strávil v Nymburce, ze kterého pravidelně vyrážel na reprezentační srazy. Českému týmu pomáhal v kvalifikaci na EuroBasket 2013.
Autor: ČBF / Václav Mudra
Na kontinentálním šampionátu následně naskočil do pěti zápasů. Na snímku stíhá Rudyho Fernándeze ze Španělska.
Autor: AP
O dva roky později byl součástí týmu, který na EuroBasketu 2015 bral sedmé místo. Hruban odehrál nejlepší zápas proti Litvě, za 27 minut dal 12 bodů. Čechům se nejvíce vydařilo osmifinále proti Chorvatsku.
Autor: Reuters
Na EuroBasketu 2017 mířil ještě výš. Takto smečoval v zápase s Rumunskem, kterému nastřílel 25 bodů. Týmu se ovšem v Kluži nedařilo a jeho působení skončilo ve skupině.
Autor: FIBA
A pak už se blížil jeden z vrcholů jeho generace. Basketbalistům se dařilo v kvalifikaci o MS 2019. Na snímku vidíte, jak Hruban v červnu 2018 slavil výhru 77:73 nad Finskem. Sám tehdy dal 30 bodů.
Autor: FIBA / Václav Mudra
Do Číny vyrazil basketbalisté stylově i díky Hrubanovi, který dostal na starost výběr oblečení pro hráče. „Nejdřív to padlo na mě, ale já to milerád přenechal Vojtovi, který je náš módní guru,“ líčil kapitán Pavel Pumprla.
Autor: ČBF / Václav Mudra
Pak už si čeští basketbaloví fanoušci užívali zápasové dění. Hrubana v zápase s USA bránili například Jayson Tatum či Myles Turner.
Autor: FIBA
A skupinovými duely české účinkování na MS nekončilo. Hruban slavil postup do osmifinálové fáze s tradičním parťákem Jaromírem Bohačíkem. Ten ukončil reprezentační kariéru loni v listopadu.
Autor: Reuters
Nakonec tým kolem Tomáše Satoranského (vlevo) a Hrubana urval konečné šesté místo. Senzace!
Autor: ČBF / Václav Mudra
Hruban byl bezesporu jednou z tváří týmu. Takto představoval nové dresy společně s Kateřinou Elhotovou (nyní Suchanovou).
Autor: ČTK
V srpnu 2020 stáli na pódiu tito tři nejlepší basketbalisté sezony: uprostřed vítězný Satoranský, vlevo druhý Bohačík a vpravo třetí Hruban.
Autor: ČBF / Václav Mudra
O další výrazný reprezentační moment přišel Hruban kvůli operaci bolavé achilovky. Nezasáhl do olympijské kvalifikace ani do zápasů na hrách v Tokiu. Vyhlížet však mohl domácí EuroBasket 2022.
Autor: FIBA
Formu ladil v letních přípravných zápasech. Na snímku se v srpnu 2022 raduje z trefy proti Chorvatsku.
Autor: CZ BASKETBALL/Václav Mudra
Skvělé momenty v národním týmu zažil pod koučem Ronenem Ginzburgem, plnil také roli kapitána. Na domácím kontinentálním šampionátu odehrál v průměru na zápas 26 minut a dal 15,5 bodu. Konec v osmifinále s Řeckem byl však zklamáním.
Autor: Reuters
Není divu, že se řešilo, kdo z úspěšné generace bude pokračovat. Hruban ještě vytrval a s týmem usiloval o MS 2023, olympijské hry v Paříži i EuroBasket 2025. Tam se Češi probojovali.
Autor: CZ BASKETBALL / Václav Mudra
Hruban v Rize zažil pátou účast na mistrovství Evropy. S výkony výběru, který vedl španělský stratég Diego Ocampo, ovšem spokojený být nemohl. Reprezentace pětkrát prohrála.
Autor: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL
Poslední starty Hruban přidal v kvalifikaci o MS 2027, do další fáze ale Češi těsně nepostoupili. Stejně jako Slovinci, Švédové a Estonci nasbírali tři vítězství, měli však nejhorší skóre.
Autor: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL
Na basketbalových palubovkách se bude Hruban dál prohánět v barvách Slavie NBK.
Autor: Slavia Praha ERA NBK