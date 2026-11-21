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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.
KVÍZ: Jak dobře znáte biatlon? Otestujte své znalosti oblíbeného sportu
Vánoce, sněhová nadílka a biatlon. Tři věci, kvůli kterým se těšit na zimu. Jen s tím rozdílem, že biatlonová sezona vydrží dělat radost déle než Vánoce a v posledních letech zaručeně také déle než...
OBRAZEM: Nejlepší a nejhorší hráči v lize. Kdo v této sezoně září a kdo je z formy?
Základní část fotbalové Chance Ligy je skoro v polovině, a tak není od věci si vyhodnotit, kterým hráčům se zatím v této sezoně daří a kteří jsou naopak z formy. V obrazovém článku jsme ze všech...
Chorvatsko - Česko 2:1, drama v závěru, fotbalisté však padli i pošesté a sestupují
Od našeho zpravodaje v Chorvatsku - Čeští fotbalisté zakončili vystoupení v elitní divizi Ligy národů svou šestou porážkou. V Osijeku s domácím Chorvatskem po velmi nevýrazném výkonu prohráli 1:2....
Další tvrdé K.O. a druhá prohra v řadě. Procházka padl dvě sekundy před pauzou
Jiří Procházka v sobotu večer nezvládl souboj s neporaženým Novozélanďanem Navajem Stirlingem. Ve svém desátém zápase v organizaci UFC prohrál na tvrdý knokaut v závěru druhého kola. Stačily přitom...
Šéf IIHF o Rusech: Vůči nám nic špatného neudělali. Bojkot musíme brát velmi vážně
Verdikt o návratu Rusů na turnaje a vše s ním spojené se dlouho obešel bez jeho vyjádření. Přitom Franz Reindl, od října nový šéf IIHF (Mezinárodní hokejová federace), patří v tomto spletitém a...
ONLINE: Pardubice - Zbrojovka 1:1, v závěru nastavení proměňuje Mahuta penaltu
Zbrojovka po nadějném návratu do první fotbalové ligy tabulkou klesá, v patnáctém kole ji hostí Pardubice. Ty tabulkou naopak stoupají a výhrou se můžou bodově dotáhnout na nedělního soupeře. Online...
Salač měl v Portimau těžký pád. Z nárazu soupeřů vyvázl s bolavými zády a kyčlí
Filip Salač po těžkém pádu nedokončil motocyklovou Velkou cenu Portugalska. Český pilot v osmém kole závodu Moto2 položil v pravotočivé zatáčce stroj na bok a těsně za ním jedoucí tři soupeři se...
Mám pár stehů. Ale takhle už ne... Příliš taktiky, řekl Procházka k ošklivému K.O.
Další zklamání, další prohra, další šok a těžko uvěřitelný konec. Jiří Procházka se v krátkém vyjádření zamýšlí nad důvodem drtivé prohry po knokautu s Novozélanďanem Navajem Stirlingem. „Hezky mě...
Vysněné oslavy, pak strach o kapitána. Paredes zkolaboval během rozhovoru
Zatímco jeho spoluhráči ještě oslavovali, on stál před kamerou a přímo při televizním rozhovoru zkolaboval. Mistr světa z roku 2022 Leandro Paredes měl při finále Jihoamerického poháru problémy kvůli...
Znovu čtvrté místo. Jílek s Kainovou medaili ve smíšené štafetě nezískali
Rychlobruslaři Metoděj Jílek a Kateřina Kainová byli čtvrtí v nedělním závodě smíšených štafet na Světovém poháru v Obihiru. Vyhrála korejská dvojice Pak Če-un a Jang Ho-čun.
Česko vs. Kanada v Davis Cupu 2026: program, výsledky, kurzy
Čeští tenisté zvládli dvě kvalifikační utkání, ve čtvrtfinále Davis Cupu 2026 se utkají s Kanadou. Hraje se v úterý 24. listopadu od 16:00, sledujte přímý přenos online.
Alcaraz vs. Zverev v TV: Kde sledovat finále Turnaje mistrů, kurzy
Do finále mužského tenisového Turnaje mistrů 2026 se probojovali Carlos Alcaraz a Alexander Zverev. Sledujte poslední souboj na prestižní akci v přímém přenosu online.
Z kapitána áčka je mentor béčka. Beneš chce pomoci Sigmě zpátky do druhé ligy
Více než 300 utkání v české nejvyšší fotbalové lize, dva roky v Maďarsku a pět a půl sezony v Olomouci. Vít Beneš patřil k výrazným postavám Sigmy. Už ve druhé sezoně na Hané se stal kapitánem a...
SP v rychlobruslení Obihiro 2026: Program a výsledky
Druhý podnik Světového poháru v rychlobruslení 2026/2027 v japonském Obihiru přinesl české výpravě další úspěch. Metoděj Jílek potvrdil roli lídra dlouhých tratí a v pátek ovládl závod na 5 000...
Je směšný a hluboko pod mojí úrovní. Verstappena potěšila Russellova nehoda
Předpokládalo se, že přijde s odvetou. Že zareaguje na kritiku George Russella, který o něm po sobotní kvalifikaci v Las Vegas prohlásil: „Někdo už se mu musí postavit!“ Max Verstappen odpověděl...
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Palát vedl Islanders k vítězství, slavili také Pastrňák nebo Vladař. Klapka se popral
Ondřej Palát se v NHL zasloužil dvěma góly o výhru hokejistů New Yorku Islanders 3:2 v Detroitu a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. David Pastrňák se podílel brankou a dvěma přihrávkami na vítězství...
Nové hvězdy nehasnou. Hopi s Radostou sestřelili Baník: Chci zase do nároďáku
Jeden trápil Chorvaty, druhý Španěly, spolu skolili Baník. I s parťáky, samozřejmě. Ofenzivní tahouni Matěj Radosta a Idris Hopi se z Teplic senzačně vyšvihli do českého fotbalového nároďáku, teď...