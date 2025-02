Driblink u slavné vily, nákup na Zelňáku. Z dlouhánek se staly herečky

Teploměr v rozpáleném centru Brna ukazoval loni v létě čtyřiatřicet stupňů ve stínu, když na sebe kapitánka reprezentace basketbalistek Natálie Stoupalová navlékla dres, do ruky vzala míč a vyrazila na „obhlídku“ Zelného trhu. Po procházce kolem pultů s jablky, bramborami či cibulí jí přišel vhod kopeček zmrzliny, horší už to bylo se zakousnutím do hamburgeru.

„Horko bylo ukrutné. Kapky potu vám stékají po těle, z horkého hamburgeru teče šťáva doslova všude. Těšíte se do stínu a zároveň se snažíte nepokapat si dres,“ zavzpomínala na svoji loňskou hereckou epizodu Stoupalová.

Ve stejné době čelila její spoluhráčka z národního týmu Eliška Hamzová jiné výzvě: jak předvést dribling v historických prostorách brněnských vodojemů na Žlutém kopci. Fotograf s kameramanem ji kvůli nejlepší možné atmosféře nasměrovali do míst, kde bylo potřeba došlapovat do kaluží vody. Hamzová s bílými teniskami na nohou v duchu trpěla. „Už jsou ale vyprané,“ hlásila tento týden na prahu prvního letošního reprezentačního okna.

Českému výběru slouží jako příprava před mistrovstvím Evropy, které do Brna v červnu zavítá. Reklamní kampaň směřuje především k němu.

8. února 2025

Zapojila se do ní již značná část národního týmu. Třeba Kateřina Zeithammerová si vyzkoušela, jaké je to bušit s míčem o dlažbu na terase světově proslulé vily Tugendhat, Emma Čechová se projela tramvají, Hamzová se od vodojemů vydala ještě na Špilberk a proběhla se s míčem podél jeho hradeb.

„Nejsem ten typ, co podobné akce vyhledává, ale že to bylo v Brně a v prostorech, které mám ráda, a že to navíc poslouží k propagaci domácího EuroBasketu, tak jsem to udělala s potěšením. Vodojemy patří momentálně k jedné z top turistických atrakcí v našem městě, viděla jsem tam festival Prototyp a moc se mi tam líbilo,“ líčila zaujatě hlavní rozehrávačka českého celku.

Basketbalová reprezentantka Natálie Stoupalová na Zelném trhu v centru Brna při focení pro reklamní kampaň k EuroBasketu 2025. (léto 2024)

Scénář kampaně se zrodil v kancelářích České basketbalové federace, s výběrem lokalit pro natáčení pomohlo marketingové oddělení brněnské radnice. „Spolupráce s městem probíhala velmi dobře, všude jsme měli otevřené dveře,“ řekl mluvčí federace Martin Peterka, jeden ze strůjců neotřelého nápadu. „Vybíral jsem z variant, u nichž jsem věřil, že budou mít přesah i mimo basketbal. S hráčkami jsem pak konzultoval jejich oblíbená místa v Brně, abychom je zavedli tam, kde se cítí dobře. S Natkou Stoupalovou jsme díky tomu zavítali do dvou kaváren, které si během hraní za Žabiny oblíbila,“ popsal proces.

Už při natáčení, při němž se hráčky v různých brněnských zákoutích střídaly po několikahodinových blocích, dělaly současně reklamu letošnímu šampionátu. „Lidi nás okukovali, nějací asijští turisté si nás fotili. Kolemjdoucí se ptali, co se děje, co se bude konat, tak jsme jim o EuroBasketu říkali,“ přiblížila Stoupalová.

Některé z basketbalistek se sice potýkaly s trémou, nakonec se však do rolí hereček a modelek vžily. „Mě to bavilo. Tehdy jsme si dělali srandu, že jsem asi první člověk, který v ‚Tugendhatce‘ pobíhal s míčem v zahradě a dribloval. Dovnitř do vily nás nepustili, mohli jsme jen na terasu, i tak to byl velký zážitek. Uvnitř jsem byla jen jako dítě, jednou bych se tam chtěla podívat i v dospělosti jako turistka,“ vyprávěla dirigentka hry Žabin a reprezentace Zeithammerová o svém natáčení před vilou Tugendhat. Ta byla první brněnskou památkou, kterou loni po přestupu do Žabin navštívila.

Jaké konkrétní dojmy si odnesla? „Myslela jsem si, že se údery míčem budou víc rozlíhat. Čekala jsem, že to bude hlasitější,“ vybavuje si.

V neděli proti Itálii Rozlučku s kvalifikací pro červnový EuroBasket, na který má Česko jako spolupořadatel postup jistý, obstará nedělní domácí utkání proti Itálii opět v Brně od 16 hodin. Vyloučeny nejsou drobné úpravy v české sestavě; proti Řecku nenastoupily Anežka Kopecká a Petra Malíková.

Natáčení a focení kampaně probíhá i v těchto dnech; mezi čtvrtečním zápasem proti Řecku a nedělním duelem s Itálií si štáb odskočil s pivotmankou Julií Reisingerovou do budovy Vysokého učení technického, kde se tahounka české podkošové vozby nechala nasnímat ve studovně.

Federace společně s tvorbou povedených snímků a klipů sbírá i méně povedené závěry, z nichž pak možná udělá krátký film přímo během mistrovství Evropy. „Moc vystříhaných záběrů ale zatím nemáme. Holky jsou opravdu šikovné,“ říká Peterka.

Překážky různého charakteru se přitom dlouhánkám v červených dresech do cesty tu a tam stavěly. Pro Stoupalovou například představovalo problém jezení hamburgeru, protože týden před natáčením u lékaře zjistila, že má intoleranci na lepek. „A v hamburgeru je ho požehnaně,“ pokrčila rameny. „Jednou jsem do něho kousla, jedno sousto jsem snědla, ale raději jsem ho dala z ruky pryč. To kopeček zmrzliny padl při natáčení celý,“ usmívala se.