Omluvenky i covid. Basketbalistky čekají na testy: S kým vůbec poletíme?

Plánování sportovních akcí patrně nikdy nebylo těžší. „Všechno se mění za pochodu,“ říká vedoucí družstva Simon Bytel o tom, jak náročné je poskládat puzzle pro blížící se kvalifikaci na evropský šampionát. Tolik dílků – a ještě do sebe často skoro ani nezapadají.

Stávající situace basketbalistek proto vypadá následovně.

„V původní nominaci bylo 21 holek. Teď, když všechno půjde, bychom jich měli mít 13, k tomu vypadli i členové realizačního týmu,“ přiblížil Bytel. „Tak to je. Musíme s tím pracovat.“

Češky měly proti Itálii a Dánsku původně nastoupit doma, nakonec FIBA zvolila model miniturnaje v lotyšské metropoli.

A ztráty týmu jsou bohužel citelné.

Kvůli covidu chybí kapitánka Romana Hejdová, z Turecka nepřiletí Alena Hanušová ani Kia Vaughnová, do toho virus na sraz nepustí asistentku Veroniku Bortelovou či fyzioterapeuta Ladislava Buriana. Nejistá je účast Veroniky Voráčkové a Veroniky Šípové.

„Těm dvěma dnes končí karanténa. Poslali jsme je na testy dva dny zpátky, bohužel vyšly znovu pozitivně,“ popisuje Bytel složité procedury. „Podstoupí protilátkový test a FIBA na základě jeho výsledku rozhodne, pokud tedy zároveň budou mít negativní PCR testy. Je to pořád ve hvězdách, ale věříme, že všechno vyjde, jak má.“

Mezinárodní basketbalová federace se na škále od přísnosti k toleranci blíží maximální obezřetnosti. Proto má smůlu třeba kapitánka Hejdová.

„Prodělala koronavirus zhruba před 50 dny, ale během té doby jí minimálně osm testů vyšlo pozitivních. Minulý pátek PCR test vyšel negativní, byli jsme nadšení, bohužel v pondělí šla znovu – a vyšel znovu pozitivní,“ líčí vedoucí týmu. „Pokud doložíme protilátkový test, je to na posouzení doktora FIBA. Bohužel rozhodli tak, že se Romana nemůže připojit.“

U Vaughnové s Hanušovou stopku zařídilo rozhodnutí klubových lékařů, podle nichž mají obě nařízený klid kvůli dlouhodobým problémům s koleny.

„To je pro mě trochu zklamání, ale nic s tím nenaděláme,“ říká kouč Štefan Svitek.

V momentální situaci zbývá často jen věřit. Třeba v to, že pivotka Julie Reisingerová nakonec k dispozici bude.

„Jsme v kontaktu. Ve Španělsku se testují před každým zápasem, pořád je naštěstí negativní, přiletí do Prahy v sobotu, pojede na odběrové místo, pak se přesune na hotel a v izolaci bude čekat. Měla by se k nám na tréninku připojit v neděli,“ doufá Bytel. „Podkošové hráčky jsou pro nás klíčové. Teď máme jen tři, s Julií by byly čtyři,“ přibližuje Svitek, jak těžce skládaná nominace komplikuje i modelové tréninkové duely.

Těžko na cvičišti – a pak zocelené úspěšně na bojišti? Kéž by. Vždyť Češky si už mohou zajistit postup na Eurobasket 2021.

„Vnímám to jako rozpor,“ říká Svitek. „Mohlo se to odložit na únor, březen, odehrát místo dvou duelů najednou čtyři. To je můj osobní názor, situace teď je v mnohých zemích ne zrovna lichotivá, spíš špatná, v Česku se navíc měsíc nehraje, nebylo povolené využívat vnitřní sportoviště. O to těžší bude dostat se do správného rytmu, tempa. Ale jak se říká, všechno špatné je k něčemu dobré. Věřím, že nové hráčky se příležitosti zhostí. Bude to pro ně šance se ukázat.“

I forma momentálně náleží mezi těžko zodpověditelné hádanky.

„Každá z nás zná svoje tělo, věděly jsme, co potřebujeme,“ líčí Mircová. „Bohužel je špatné chodit běhat v osmi stupních, podmínky rozhodně nebyly ideální. A střílet na venkovní koše je oproti hale taky trochu nebe a dudy; sama jsem zvědavá, až budeme mít zase balon v ruce uvnitř.“

Aspoň tenhle moment se blíží. Nejpozději dnes ve 13 hodin by tým měl obdržet výsledky testů. Ti šťastnější se hned po nich mohou pustit do přípravy.