Změna u reprezentace basketbalistek: kouče Svitka střídá trenérka Ptáčková

„Celou situaci v národním týmu žen jsme několikrát probírali. Nyní se vytváří základ úspěchu v budoucích letech. Hledali jsme někoho, kdo má velké zkušenosti s prací s mladými hráčkami. Myslím, že výsledky paní trenérky Ptáčkové hovoří jasně a nikoho lepšího jsme nyní k národnímu týmu přivést nemohli,“ řekl předseda ČBF Miroslav Jansta.

Rodačka z Bruntálu a bývalá rozehrávačka Ptáčková vedla dlouhodobě mládežnické reprezentace. S týmem do 19 let získala vloni šesté místo na mistrovství světa. V A-týmu by nyní měla pokračovat v přestavbě po odchodu opor Kateřiny Elhotové, Romany Hejdové či Lenky Bartákové. Změna je podle svazu součástí koncepce směřující k účasti ženských kolektivních týmů na olympijských hrách v Los Angeles 2028, která je projektem Národní sportovní agentury.

České basketbalistky mají v této chvíli za sebou první třetinu kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2023. Z dosavadních dvou zápasů mají zatím bilanci jedné výhry a jedné porážky. Vedle odvet s Běloruskem a Irskem je čekají v dalších oknech také souboje s Nizozemskem. Příští kvalifikační duely jsou na programu v listopadu.

„Dostala jsem nabídku, kterou jsem chvíli zvažovala, ale taková pozice se těžko odmítá. Není jednoduché převzít tým uprostřed rozběhnuté kvalifikace, kdy pak v průběhu těch oken není moc času na přípravu. Je určitě potřeba tým nějakým způsobem omladit. Neříkám, že vyměníme všechny hráčky, protože je třeba mít i střední generaci, ale několik hráček se na MS do 19 let ukázalo ve výborném světle a dokázaly být konkurenceschopné. Je to příslib do budoucna a v následujícím roce určitě budu chtít zkoušet víc mladých hráček,“ řekla Ptáčková, která by vedle Holešovského chtěla tým posílit o další členy včetně videokouče.

V příští sezoně zůstane zároveň trenérkou Hradce Králové, s nímž získala naposledy třetí místo v lize. Východočeskému klubu pomohla k osmi medailím a vítězství v poháru.

„Ohledně reprezentace do 20 let je to tak, že chci dojet evropský šampionát, protože je to ten úspěšný ročník z loňského světového šampionátu devatenáctek, a potom bych se vrhla na ženy. U seniorského týmu je ale potřeba také začít hned, takže některá soustředění se budou lehce krýt,“ doplnila Ptáčková, která plánuje uspořádat mezi reprezentacemi i vzájemný zápas.

Bývalý trenér maďarských basketbalistek Svitek převzal český národní tým v červenci 2017 a kvalifikoval se s ním na mistrovství Evropy 2019 a 2021. Ani jednou se mu nepodařilo postoupit ze základní skupiny.

„Trenéru Svitkovi děkujeme za vše, co pro národní tým udělal. Neměl to vůbec jednoduché. Byl prvním, kdo musel procházet kvalifikačními okny a v minulých dvou letech mu práci výrazně komplikovala situace kolem covidu. I tak dokázal dvakrát postoupit na ME a udržet český ženský basketbal mezi širší evropskou špičkou,“ dodal Jansta.

Jarní příprava národního týmu začne v květnu v Praze.