Manažer basketbalistů pokračuje v přípravnách na kvalifikaci OH

„Jsme v kontaktu s kanadskou stranou, která se normálně připravuje na organizaci kvalifikační skupiny na olympijské hry. Na druhou stranu jsou z toho samozřejmě nervózní a mají spoustu otazníků. Už jen kvůli tomu, že zbývající tři skupiny se pořádají v Evropě. Všichni jsou ve stavu, kdy neví, co bude. Stejně jsme na tom my v Čechách,“ uvedl Šob v tiskové zprávě České basketbalové federace.



„Na druhou stranu všichni pokračují v módu, že se nic neruší. My třeba potvrzujeme přesné časy tréninků a rezervujeme hotely. Chováme se tak, že olympijská kvalifikace pokračuje. Tak to bude do té doby, než by ji FIBA zrušila,“ popsal Šob.

Na rozhodnutí FIBA čekají všichni. „Za mě by bylo nejlepší rozhodnout co nejdřív, ale myslím, že FIBA nebude reagovat takto extrémně rychle. Do doby, než je k tomu situace donutí, tak oficiální vyhlášení vydávat nebudou. Hodně to může uspíšit fakt, jestli se olympijské hry budou konat v původním termínu nebo ne,“ podotkl Šob.

Rozhodnutí o olympijských hrách je podle něj klíčové. „Pokud by byly až za rok, nedává smysl pro FIBA kvalifikaci rušit, ale pouze termínově přesunout či zvolit jiný formát. Pokud by olympiáda zůstala v původním termínu, pak si myslím, že kvalifikaci zruší. Pak by řešili postupový klíč, nejspíš podle rankingu nebo postavení na mistrovství světa,“ uvedl Šob.

Basketbalisté, kteří skončili na loňském mistrovství světa v Číně šestí a na žebříčku FIBA jim patří deváté místo, touží po první účasti pod pěti kruhy v historii samostatné České republiky. Bývalé Československo se OH zúčastnilo naposledy v roce 1980.

„My bychom si přáli se na olympiádu dostat. Asi by nám bylo jedno, za jakých okolností, jestli bychom si to uhráli v rámci kvalifikace nebo byli nominovaní na základě rankingu či postavení po mistrovství světa. Nepohrdli bychom ani jednou variantou. Darovanému koni bychom na zuby nekoukali. Být na olympiádě je přece snem každého sportovce,“ prohlásil.

FIBA zatím neinformovala, podle jakého klíče by týmy na olympiádu v případě zrušené kvalifikace nominovala. „Teď se to zdá jako mediální zkratka - stačí zrušit kvalifikaci a Češi tam jsou. Na druhou stranu si nemyslím, že to rozhodnutí bude tak jednoduché. Uvidíme, teď nemáme svůj osud ve vlastních rukou. Buď nám někdo dá možnost, abychom si to uhráli na hřišti, nebo nás tam posune rozhodnutí FIBA, ale teoreticky taky nemusí,“ uvedl manažer.

V kontaktu je s reprezentanty působícími v zahraničí. „Ne všem se podařilo odcestovat zpátky do České republiky. Víme, že například Patrik Auda a Blake Schilb jsou ve Francii. Nemohou zpátky a ani netrénují. Čekají, jak to dopadne,“ řekl Šob.

Ve středu výbor ČBF na návrh klubů rozhodl o ukončení ligy. „Hráčům jsem dali jasně najevo, že ve chvíli, kdy skončí Kooperativa NBL, vymyslíme pro ně náhradní program. Shodli jsme se, že bychom po Velikonocích, pokud se situace dramaticky nezlepší, udělali minikempy reprezentace,“ uvedl.

„Tam bychom odtrénovali tak, aby se hráči mohli scházet v rámci restriktivních opatření vlády. Chceme, aby měli možnost připravovat se na léto bez ohledu na to, jestli kvalifikace bude nebo ne,“ podotkl Šob.