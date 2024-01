Basketbalisté vstoupí do kvalifikace ME i s oporami Satoranským a Veselým

Čeští basketbalisté vstoupí na konci února do kvalifikace mistrovství Evropy i s oporami Barcelony Tomášem Satoranským a Janem Veselým. České televizi to řekl reprezentační kouč Diego Ocampo, který se přijel podívat na adepty národního týmu do Česka.