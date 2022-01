Reprezentaci basketbalistů opouští asistent Czudek, nahradí ho Bartoň

„Jak se vše posouvalo kvůli covidu, byla odsunutá olympiáda i Eurobasket. Rok 2022 se proto stal náročným, že z toho vychází až čtyři měsíce práce pro národní tým. To se nedá skloubit s prací v klubu,“ uvedl Czudek. „V Opavě působím nejen jako trenér, ale i člen představenstva. Potřeboval jsem to vyřešit, protože se nedá sedět na dvou židlích zároveň. To by za současné situace nebylo dobře pro národní tým ani chod klubu,“ prohlásil.

Zkušený trenér se již nezapojí ani do únorových kvalifikačních zápasů o postup na mistrovství světa 2023 proti Bulharsku. Chybět bude i během zářijového mistrovství Evropy, kdy bude Praha hostit jednu ze základních skupin.

„Pro mě to byla zásadní otázka. Člověk vystupuje z úspěšného vlaku. Nechtěl jsem ale dělat něco napůl,“ uvedl Czudek. „Mistrovství je vrchol téhle party. V září by to měla být v Praze reklama na český basket. Kolikrát se mi zdá sen, že Saty (Tomáši Satoranskému) nahazuje Veselkovi (Janu Veselému), ten zasmečuje a 15 tisíc lidí je na nohou. Je mi líto, ale člověk nemůže být u všeho a všude,“ doplnil rodák z Opavy.

Czudek působil v roli Ginzburgova asistenta od roku 2018 a pomohl reprezentaci nejen k šestému místu na mistrovství světa v Číně, ale i loňské účasti na olympijských hrách, kam se národní tým probojoval po 41 letech. Ve správnosti rozhodnutí ho utvrdily i nedávné zdravotní komplikace.

Dnes již bývalý asistent trenéra u české basketbalové reprezentace Petr Czudek

„Síly ubývají a jak jsem byl na přelomu roku oslabený, skočil na mě streptokok pneumonia a udělal si ve mně pořádnou párty. Strávil jsem dva dny v nemocnici. I když si člověk myslí, že je nesmrtelný, tak prostě není. Je to pro mě zdvižený prst a varování, že bych měl víc poslouchat své tělo,“ řekl Czudek.

Ginzburg jeho rozhodnutí chápe a uvedl, že Czudek měl na úspěších z minulých let velký podíl. „Zaprvé mi hodně pomáhal s taktickými věcmi. Jako hráč má spoustu zkušeností, takže byl nápomocný i v komunikaci s hráči. Často mi taky připomínal, že jde jen o sport a musíme nad věcmi mít nadhled. Byl vždycky velmi pozitivní a i v těžkých momentech nás nabíjel energií. Dobře jsme k sobě pasovali,“ uvedl hlavní kouč.

Czudka v pozici asistenta nahradí Bartoň, který vede národní tým do 17 a 18 let. Na mistrovství světa v Číně již pomáhal Ginzburgovi jako skaut. „Je přirozené, že volba padla na něj. Jako hráč působil na nejvyšší úrovni, dlouho hájil barvy - i v roli kapitána - národního týmu, a navíc chce být trenérem, k čemuž má veškerou potřebnou výbavu. Když jsem zvažoval různé kandidáty, on byl na prvním místě. Jsem rád, že mou nabídku přijal. Je to mladý trenér se skvělou budoucností. Jsem si jistý, že nám může hodně pomoct,“ dodal Ginzburg.

Bartoň přechodem k A-týmu končí coby kouč reprezentace do 18 let. V pozici asistenta trenéra a vedoucího mládeže v Brně ale nadále zůstává.