Muž pro budoucnost dělá radost už dnes. Vydá se Krejčí do Číny?

Cesty sportovního osudu bývají opravdu nevyzpytatelné. Léto devatenáctiletý hubeňour zahájil na evropském šampionátu do 20 let - v kategorii B! No a zakončit ho může momentem, o němž marně snily generace českých basketbalistů: v Šanghaji na světovém šampionátu dospělých, proti USA, proti hvězdám NBA.

Jistě, nedělní přípravný soupeř z Jordánska postrádal kvalitu, Češi ho přehráli snadno. Ale Krejčí byl nepřehlédnutelný. Střílel za tři body, smečí zvedl parťáky včetně Tomáše Satoranského ze židlí, s 15 body se stal kanonýrem večera.

„Pořád chápu svoji roli a tohle se ode mě úplně nečeká, i když jsem za to samozřejmě rád,“ říká skromně teenager Krejčí. Jeho úkol zatím zní: „Spíš dodat týmu energii. Ale po smeči jsem získal neuvěřitelné sebevědomí.“

Trenér Ronen Ginzburg před premiérovou účastí samostatného Česka na MS pracuje s patnáctkou hráčů. Po neděli se zdálo, že mu jinoch ze Strakonic příjemně zkomplikoval plány, ale na to izraelský kouč odvětí: „Ani ne, proč by měl? Vít má moje uznání od prvního dne, co je s námi. Jeho potenciál je velký, o tom není pochyb. Jedinou otázkou je, jestli je připravený už na tento turnaj, nebo až na ten další.“

Potřebujeme ho všichni

Krejčího sportovní osud pozoruhodně kopíruje Satoranského, aktuálně jediného Čecha v NBA. Také brzy odešel do Španělska, také je rozehrávačem, také měří dva metry, také směle sní o zámořské lize.

Sází se na něj. Ale že to může jít až tak bleskově? To čekal málokdo.

„Popravdě mě to nepřekvapuje. Z tréninků víme, čeho je schopný, ne nadarmo se o něm takhle mluví,“ oceňuje kapitán Pavel Pumprla. „Je fajn, že dostává prostor a že ho tak využil. Všechno může pomáhat k jeho progresu, který do budoucna potřebujeme všichni.“

Krejčí si nyní připadá jako ve šťastném sportovním snu. Takový skok za pár týdnů: místo role šéfa juniorů na „béčkovém“ mistrovství se teď denně může učit od krajana působícího v NBA. „Inspiruji se od něj. Na tréninku se ho snažím hodně bránit, odkoukávat věci. Je to neuvěřitelné,“ velebí Satoranského.

Vzít na svátek do Číny nejnadanějšího mladíka v zemi vypadá jako logický tah. Jenže talentu lze uškodit i tím, když je cesta příliš rychlá.

Krejčí zatím na přetlačování s nejlepšími očividně postrádá kilogramy svalů. Ještě citlivější je ale otázka sportovní mysli.

„Jeho konstituce takovou roli nehraje, spíš jde o mentální stránku věci,“ říká kouč Ginzburg. „Jde o to, dělat správná rozhodnutí pod tlakem a agresivitou, při tempu hry na nejvyšším levelu. Na tréninku se rozhoduje správně, proti Jordánsku to bylo v zápase už daleko lepší. Ale pokud se mě zeptáte teď, tak v zápasech podle mě ukazuje asi 30 procent toho co v tréninku. Přizpůsobení se mužské hře je zásadní.“

Další zkouškou jeho basketbalové dospělosti bude víkendový turnaj v Německu.

A pak? „Snažím se na to nemyslet,“ říká Krejčí o světovém šampionátu. „Budu se snažit nechávat za sebe mluvit hru.“ Pokud by mu to šlo tak jako posledně, může nominace dostat hodně nečekaného benjamínka.