Basketbalisté ukázali modročervené obleky pro mistrovství světa

Výběr oblečení pro hráče dostal na starost Vojtěch Hruban a křídlo Nymburka zvolilo modrý oblek s červenými čtverečky a bílou košili s bílýma botama. „Nejdřív to jako na kapitána padlo na mě, ale já to milerád přenechal Vojtovi Hrubanovi, který je náš módní guru,“ řekl Pavel Pumprla.

„Pampi zahlásil, že někdo musí do Prahy vybrat obleky. Tak jsem se přihlásil, protože to dělám poměrně rád a baví mě to,“ uvedl Hruban. „Dostali jsme katalog, odkud jsme si mohli vybrat, co jsme chtěli. Tohle mi padlo do oka a myslím, že je to dobrá volba. Je to netradiční a není to nudné,“ přidal.

Spoluhráči nezvyklou volbu přijali dobře. „Ještě jsem neměl to štěstí nosit takový vzor, takže na první pohled mě to zarazilo. Ale vypadá to fajn, není to klasický oblek, ve kterém by se člověk ženil, ale na léto to bude velmi příjemné,“ prohlásil Pumprla.

Hrubana pozitivní reakce zaskočila. „Nečekal jsem to. Ale ještě to neviděl Saty s Veselkou, takže tam očekávám nějakou negativní reakci, protože tam toho moc konstruktivního nebývá,“ uvedl Hruban na adresu Tomáše Satoranského s Janem Veselým, kteří kvůli klubovým povinnostem ve Washingtonu a Fenerbahce na srazu chyběli.

Český tým si módní přehlídkou zpestřil přípravu na poslední dva zápasy kvalifikace mistrovství světa, v nichž nejprve ve čtvrtek v Pardubicích přivítá Bosnu a Hercegovinu a poté ji zakončí duelem ve Francii. Reprezentace si účast na šampionátu zajistila v předstihu.

Mistrovství světa v Číně odstartuje 31. srpna. Soupeře pro základní skupinu se čeští reprezentanti dozví po losování, které je na programu 16. března.