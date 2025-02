Na každé pozici máme v útoku i v obraně co nabídnout, těší Reisingerovou

„Vzhledem k tomu, že v naší kvalifikační skupině nešlo o umístění, tak bychom si výher měly cenit proto, že nám mohou přinést větší sebevědomí na Evropě. Když se k těmto zápasům vrátíme, řekneme si, že na to máme, že umíme zahrát na žebříčkově lepší týmy a že se dá doma uhrát spousta věcí,“ shrnula brněnské výhry nad dalšími spolupořadateli červnového EuroBasketu reprezentační pivotmanka Julia Reisingerová.

V nedělní bitvě s Italkami byla nejvytíženější hráčkou českého výběru: i kvůli absenci jiné pivotmanky Emmy Čechové, kterou skolila viróza, strávila na hřišti 31 minut a 14 vteřin. Nastřílela 14 bodů, doskočila čtyři míče, přidala pět asistencí.

„Odvedla famózní práci pod košem, v obraně, na doskoku a přidala body. Je pro nás nesmírně cenná,“ smekla před ní trenérka Romana Ptáčková. „Především to bylo ale o týmu. I když jsem jednu hráčku jmenovala, podaly jsme kompaktní výkon,“ řekla.

31:14 minut odehrála v kvalifikačním utkání proti Itálii pivotmanka Julia Reisingerová. Nad 25 minut si zahrály už jen Eliška Hamzová a Veronika Voráčková.

Obdobný vývoj skóre v obou duelech v Brně, tedy napřed vedení soupeřek, pak zlepšení domácího celku a nakonec české vítězství, přisuzovala kvalitě protivnic. „Potřebovaly jsme je vyčerpávat, jít do nich. Jim produktivita a procento střelby klesaly až s rostoucí únavou,“ hodnotila Ptáčková.

Přesto si podle Reisingerové bude muset národní tým na vstupy do zápasů dávat na EuroBasketu větší pozor. „Říkala jsem to už ve čtvrtek po utkání s Řeckem. Možná nás provázela na začátku trochu nesoustředěnost, dnes (v neděli) už hrála roli i únava. Jsme v polovině sezony, přijely jsme z klubů s nějakou zátěží v nohou. To bylo na palubovce znát. Bude dobré se na začátky zápasů zaměřit, aby se nám to v létě nestávalo,“ poznamenala opora reprezentace k mistrovství Evropy.

Tereza Vyoralová a Julia Reisingerová pózují po vítězném zápase s itálií.

Souhlasila s tím, že pro český výběr rozhodlo dobré rozložení sil. Přestože v neděli chyběla nemocná Čechová, zůstalo v rotaci dost hráček na to, aby bylo možné střídat a držet tempo.

„Nemyslím si, že by někdo odehrál nějaké velmi těžké minuty, možná jen já proti Itálii, když nám chyběla Emma. Výborné bylo, že se tady Peca (Petra Holešínská) rozstřílela, daří se jí tady a bude tady střílet dál. My si v útoku dobře posouváme míč, pomáháme si hrou pod košem. Na každé pozici máme co nabídnout, a to jak v útoku, tak v obraně,“ vyzdvihla Reisingerová.