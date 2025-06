A přestože její vytoužené dobrodružství obsahovalo i řadu nedokonalostí a nečekaných překážek, široký úsměv z tváře chomutovské odchovankyně, která oblékla barvy slavných Hoosiers, nezmizel.

Ba naopak.

Když se den po 21. narozeninách krátce připojila k ženské reprezentaci před blížícím se EuroBasketem, uvolněně se rozpovídala o všech peripetiích i drobnostech, které ji zahřály u srdce.

Povězte, jaké je kombinovat univerzitní studium a sport?

Parádní. V Česku je hodně náročné skloubit školu s basketbalem na vrcholové úrovni. Tady s vámi od začátku studia komunikují, poskládají vám dohromady výuku a tréninky. Navíc jsem si vybrala obor herní design, který mě baví. Vlastně jsem ani dříve netušila, že bych mohla něco takového studovat. Dá se říct, že tam dělám obě věci moc ráda.

Z toho musí mít váš tatínek Jakub, vývojář her a manažer chomutovských Levhartic, obrovskou radost, že?

Jo! Když jsme si procházeli výběr oborů a uviděl tam herní design, hned mi říkal: „Tam musíš jít!“ Dělám si legraci, že si plním svůj basketbalový sen a jeho studijní. Vychází mi z toho, že jsem po tatínkovi.

Oblíbila jste si nějaký předmět?

Například se učím v Unity, což je program, který využívá i můj taťka k vývoji své hry World of Airports. Jsem ráda, že už rozumím tomu, co dělá. Když na to teď koukám, chápu jednotlivé věci víc a víc. Předtím jsem vůbec netušila, byla to pro mě úplně jiná planeta.

Valentýna Kadlecová (* 22. 5. 2004) Talentovaná hráčka z Krušných hor. Do ženské ligy nakoukla za Levhartice Chomutov už v 15 letech, vyzkoušela si Eurocup a za reprezentaci U19 si hned dvakrát zahrála na mistrovství světa. V sezoně 2024/2025 působila v univerzitním výběru Indiana Hoosiers pod vedením ostřílené trenérky Teri Morenové, která v minulosti vedla také americké mládežnické výběry.

A co univerzitní basketbal?

Začátky byly těžké. Myslela jsem si, že nejvíce budu rozumět angličtině, která se používá u basketu. Jenže to bylo naopak! Jednotlivé pokyny mají úplně jiné, takže jsem si ze začátku psala slovníček. Ale všichni se ke mně chovali hezky, snažili se mi pomoct.

Fyzicky jste stíhala?

Všechno je tam hrozně rychlé. Tréninky plánují do poslední sekundy, vůbec není prostor o něčem diskutovat. Řekne se, jaké cvičení se bude dělat, a hned se maká. Pokud jsme s holkama měly trénink hodinu a půl, opravdu jsme jely hodinu a půl. A intenzivně. Připadala jsem si občas jako ptáčátko, které neví, kam má letět. Naštěstí jsem měla skvělé spoluhráčky, které mi radily. I trenéři mi vycházeli vstříc.

Jak složité bylo zapadnout do kolektivu?

Když jsem přiletěla, hned mi holky psaly, že půjdeme na snídani. V týmu mají nastavené, že nově příchozí musí vtáhnou do party. Vlastně mi přišlo, že v tomhle ohledu to bylo hrozně jednoduché.

Na univerzitách spolu někdy trénují chlapecké a dívčí výběry. Byla to pro vás novinka?

Když jsem byla menší, trénovala jsem s klukama, takže jsem to teď brala jako návrat do minulosti. Nicméně tréninky byly drsné, oni jsou totiž rychlejší a silovější. Zároveň jsou opatrní, nechtějí vás zranit, ale rozhodně nás nešetří. Přišlo mi super, že tam nepanovala žádná rivalita. Nikdo si neřekl: Ta mě štve, tak jí dám rameno.

V prvním roce jste stihla naskočit do jedenácti zápasů, v některých jste hrála jen pár minut. Doufala jste, že dostanete větší prostor?

O trošilinku ano. Čekala jsem, že budu aspoň pravidelněji nastupovat, což ke konci sezony úplně neplatilo. Bylo to někdy demotivující, ale aspoň jsem se celý rok tvrdě připravovala. Zesílila jsem, zažila jsem novou situaci a řekla bych, že jsem na tom celkově líp.

Změnila jste se?

V obraně a komunikaci nejvíc. Na obranu kladou v Indianě důraz a do komunikace mě od začátku nutili. Už dříve jsem se snažila mluvit, ale nepovažovala jsem to za nejdůležitější věc. Myslela jsem si: Vždyť přece holky vidí, co dělám, tak proč jim něco říkat. Když jsem teď mlčela... No, to bylo. Začala jsem komunikaci brát jako podstatnou součást hry, můžu mluvit celou dobu a není mi to divné.

Co vaše hlasivky?

Ze začátku mě víc trápila angličtina, musela jsem si nejdříve vzpomenout na správné slovíčko. K tomu jsem zvyklá spíše mluvit potichu, takže jsem něco řekla a byla na sebe pyšná. Jenže se trenéři ozvali, že nic neslyšeli!

Vaše reakce?

Snažila jsem se vždycky zařvat víc a víc. Pak už to šlo.

Plánujete v Indianě pokračovat?

Chci zůstat, tým by teď měl stát více na mně. Podstatná část holek odešla, pokračujeme asi tři čtyři a máme přenést mentalitu na novou partu.

Jak na vás zapůsobila trenérka Teri Morenová, která v minulosti vedla i mládežnické reprezentační výběry?

Je skvělá, prostě paní trenérka! Jde z ní obrovský respekt, na trénincích sedí a hledá detaily. Cvičení vedou asistenti, ona zdůrazňuje drobnosti, na které se máme více soustředit. Před každým tréninkem se nás snaží motivovat, v zápasech o přestávce přijde a dává nám jasné instrukce, co chce, abychom změnily. Jsem ráda, že se pod jejím vedením můžu zlepšovat.

Vy jste se znaly z dřívějška, viďte.

Potkaly jsme se před dvěma lety na mistrovství světa devatenáctek v Madridu (Češky prohrály s výběrem USA ve čtvrtfinále). Takže jsem hrála proti ní, teď je super, že vede mě.

Co naopak v Americe neklapalo?

Nejvíc mi chyběly české jídlo a rodina. V Americe mi všechno přišlo jako fast food, chtěla jsem si vařit sama, jenže jsem bydlela na koleji, kde to bylo trochu složitější.

Jak to?

Měla jsem jen pokoj, ale naštěstí byl jen pro mě, což je docela privilegium. A byl z něho hezký výhled na stadion, kde se hraje americký fotbal, a na naši basketbalovou halu. Ale pořádná kuchyň mi tam chyběla.

Rodina vás navštěvovala?

Přítel za mnou přiletěl vícekrát, rodiče se zase stavili třeba na Vánoce. Pak jsme jeli do New Yorku, což bylo super. Naštěstí mi pomohli i s kufry domů.

Před odchodem jste se bála, že vám budou chybět Krušné hory, ze kterých pocházíte. Jaká byla realita?

Hodně těžká. První dva měsíce byly super, pořád jsem objevovala něco nového, s holkama jsme jely třeba k jezeru, které je poblíž. V kampusu jsem si připadala jako v Bradavicích – je obrovský a celý v jednom stylu, navíc hezky upravený, všude mají kytičky. Jenže já jsem zvyklá na přírodu, do které bylo dost těžké vyrazit, protože jsem v Bloomingtonu neměla auto. Hlavu jsem si vždycky čistila v horách, vzala jsem svoje tři psy na procházku a bylo mi líp. Tady jsem musela pátrat po něčem novém.

Co jste objevila?

Nedávno vyšla hra Kingdome Come: Deliverance II, takže jsem hrála. Navíc tam je česká příroda, vracela jsme se do našich lesů a aspoň hlavou jsem byla venku. A pak jsem taky musela dělat hodně úkolů.