Po 12 letech znovu? Veteránka Hanušová se při zranění opor vrátila a bojuje o MS

Krátce po konci minulé sezony také nabídku reprezentační trenérky Romany Ptáčkové na další návrat nepřijala, ale nakonec po zranění pivotek Emmy Čechové a Julie Reisingerové o šampionát v Berlíně bojuje.
„Jsem ráda, že jsem tady a budu dělat maximum. Zabojuju o nominaci a uvidíme, jak to dopadne. Pracujeme na tom, abych byla fyzicky připravená, abych mistrovství světa zvládla,“ řekla Hanušová novinářům po čtvrtečním tréninku národního týmu v Praze na Královce.
Vedle MS v Turecku v roce 2014 a šesti ME startovala také na olympijských hrách v Londýně v roce 2012.
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V minulé sezoně se potýkala se zraněním a původně měla v plánu připravit se na sezonu s Brandýsem v lize a Evropském poháru. Její zdravotní stav se ale zlepšil, a tak kývla.
„Musela jsem začít běhat dřív, než jsem chtěla. Nebyla jsem úplně připravená na basket pět na pět. Musely se trošku adaptovat achillovky, aby nedošlo zase k nějakému problému v průběhu sezony. Ale mám tady výborný servis,“ uvedla.
Letní plány nijak neměnila, jen start přípravy posunula už na minulý týden, kdy se národní tým chystal v Mariánských Lázních. „Do té doby jsem skoro vůbec neběhala vzhledem ke svým zraněním. Spíš jsem jezdila na kole, takže jsme tomu přizpůsobili to první soustředění. Teď už se cítím trénink od tréninku líp,“ prohlásila vítězka Evropské ligy s USK Praha z roku 2015.
Když v březnu fandila národnímu týmu u televize v kvalifikaci v čínském Wu-chanu, netušila, že postup jí dá šanci na další comeback. „Holky tam zahrály výborná utkání, hlavně proti Brazílii, která je neskutečně řezala, zvláště Julču Reisingerovou. Holky to skvěle ustály,“ podotkla.
„Emma Čechová pak zahrála výborně proti Číně. Využila toho, že je tam rychlejší než všechny ostatní. Budou chybět enormně. To je síla, která se nedá nahradit. Jsou to naše základní pivotky, k tomu také nejvyšší. Budeme muset hrát trošičku jiný styl basketbalu než dosud,“ konstatovala Hanušová.
Čechovou vyřadilo ze hry zranění kolena v polovině května na startu sezony ve WNBA. U Reisingerové po květnové operaci kolena stále existuje malá naděje, že by šampionát mohla stihnout.
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Každopádně Hanušové se otevřela šance na druhé MS v kariéře. „Výzva je to veliká. Basket se za ty roky změnil. Jediný, koho si tam pamatuju z amerického nároďáku a proti komu jsem hrávala, tak byla Breanna Stewartová. To ještě byla taková malinkatá hvězdička z univerzity. Teď je to megastar. V podstatě se jim ten tým úplně obměnil jako nám,“ řekla Hanušová.
S Američankami se český tým utká na závěr základní skupiny 7. září. Předtím bude hrát s Čínou a Itálií.
Spoluhráčky se Hanušové na MS v roce 2014 neptají. „Nemyslím si, že vůbec ví, že jsem tam byla. Některým je třiadvacet, tak si myslím, že to ani nesledovaly, nebo ještě třeba ani nehrály basket,“ řekla s úsměvem.