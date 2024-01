V sršním hnízdě. Rodinný klub si váží vlastní pohádky: Zbláznili jsme Česko

Vyvěsím vlajky, vypiju kávu a začínáme Do písecké sportovní haly dorazí zhruba hodinu a čtvrt před zápasem. Vyvěsí vlajky s motivačními hesly. Vypije jednu černou kávu, turka. Při rozcvičce týmů poklábosí s přáteli na tribuně. Až pak je správně připravený a natěšený na zápas. „Bez toho by to nebylo ono,“ tvrdí věrný písecký fanoušek Jan Zborník. Rád chodí na všechny sporty ve městě. Ale pro basketbal má slabost. „Taková atmosféra, jaká panuje na basketu, není nikde jinde v republice,“ myslí si. Názor si obhájí díky tomu, že se sršni objíždí i venkovní zápasy. „Když vypraví autobus, jedu taky,“ zdůrazňuje. Kdy naposledy vynechal domácí zápas, si ani nevzpomene. „Už je to hodně let,“ usměje se. Sám se považuje za velkého píseckého patriota, a když ho chvíli posloucháte, máte jasno, že mu na tamním sportu opravdu záleží. „Chodil jsem na basket už kdysi na krajský přebor. To hrál ještě pan Janovský nejstarší, jeho synové pak Sršně zakládali,“ vzpomíná. Stejně jako většina příznivců klubu i Zborník považuje za důležité, že si v něm vychovali vlastní hráče a pouze uměle nevytvořili tým z cizinců. „Radši sleduji kluky, co jsou tady od žáků až do áčka. Pro mě jako píseckého patriota je to klíčové. A jsem rád, že se toho klub chce držet,“ hlásí. Vztah fanoušků s basketbalisty je vzájemný. „Lidi chodí kluky rádi podpořit. Hraje tady hodně místních odchovanců, které fanoušci znají už od dětí. Hráči přijdou po každém zápase poděkovat, plácnout si. A to i když prohrají. Atmosféra mezi fanoušky a hráči je velice pozitivní,“ popisuje. Zborník má na hlavní tribuně své místo. Sedí vždy co nejblíž palubovky zhruba u středové čáry. A kolem sebe má další skalní fanoušky. „Jezdí sem lidi z okolí i z celého kraje. Kolega vyráží na každý zápas z Budějovic,“ ukáže na vedle sedícího muže. „A moc rád,“ doplní. Věrný příznivec má pro písecký basketbal aktuálně podobné přání jeho většina ostatních fanoušků. „Doufám, že se udržíme a po roce nespadneme. Myslím, že na to máme. Začátek byl skvělý, teď se zranilo pár hráčů. Hala se opravuje, jde to dopředu,“ uzavírá.