Duel neporažených: USK je jasným vládcem, Žabiny neměly šanci

„My jsme si to dneska trošku jako první v ŽBL v uvozovkách vyžrali, protože USK byl už v plné síle a v plné sestavě proti nám. My naopak přijeli bez zraněných Vondráčkové a Adamcové, tedy s ještě víc omlazeným týmem, než je standardní, a pro holky to byla škola,“ řekl brněnský trenér Viktor Pruša.

Na povedeném vstupu favorita do restartované soutěže po koronavirové přestávce se 19 body a sedmi doskoky podílela Veronika Voráčková. Jonesová z pozice náhradnice zaznamenala 17 bodů a 10 doskoků, double double zkompletovala i chorvatská pivotka Marija Režanová s 11 body a 13 doskoky.

Vedle přesnější střelby dominovaly domácí hráčky pod košem, doskakování ovládly v poměru 62:37.

„Za začátku to bylo nervóznější, nehrály jsme úplně dobře v obraně, ale postupem času si to sedlo. Byly tam nějaké nedostatky, ale jelikož trénujeme spolu asi teprve týden, tak to bylo jasné,“ řekla autorka sedmi domácích bodů Tereza Vyoralová.

V brněnském dresu debutovaly devatenáctiletá Adéla Buřtová a o rok mladší Klára Stloukalová, druhá zvládla čtyři body.

Po dohrávce 3. kola se oba týmy hned ve čtvrtek utkají v předehrávce 12. dějství a hrát se bude po dohodě klubů znovu v Praze.

Renomia Ženská basketbalová liga - 3. kolo ZVVZ USK Praha - Žabiny Brno 95:52 (21:15, 47:25, 72:31)

Nejvíce bodů: Voráčková 19, Jonesová 17, Thomasová 14, Režanová 11, Oblaková 8 - Křivánková 10, A. Kopecká 9, Soupalová, Vacková a Hamzová po 6.