Autobusem kolem Gazy a napříč Izraelem a pak odlet. Březinová zamíří domů

Basketbalistka Renáta Březinová by se měla vrátit z Izraele domů ve středu. Podle předsedy České basketbalové federace Miroslava Jansty má na ráno zajištěný let z jihu země, kam se musí dopravit z Tel Avivu. Jansta to řekl v rozhovoru pro Hitrádio North Music.