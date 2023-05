Mrzení kapitánky Březinové: Chci se vrátit domů, ale kluby nemají zájem

Sezonu začala v polské Vratislavi, po reprezentační přestávce se ale na konci března stěhovala do italského Valdarna. „Chtěla jsem z Wroclawi odejít už dřív, nabídka z Itálie přišla pár týdnů po reprezentační pauze, ale nechtěli mě pustit, což bylo smutné. Nakonec to beru jako super krok. Itálii mám hrozně ráda, před deseti lety jsem tam začala v zahraničí, takže to beru jako takové rozloučení a ukončení kariéry v zahraničí,“ popisuje Březinová.

Její klub byl už v té době na chvostu tabulky nejvyšší italské soutěže a z trápení se nedostal ani po příchodu Březinové. S ní v sestavě vyhrál jediný zápas, nezvládl ani play out a míří po roce zpět do druhé nejvyšší soutěže.

„Ten tým hrál první rok první ligu, takže bylo vidět, že profesionalita ještě není na takové úrovni. Je to spíš druholigový tým. Co jsem slyšela, tak i sestavování týmu nebylo úplně ideální, příprava začínala pozdě. Bylo to pro mě obtížnější v tom, že holky neměly tak vysoký basketbalový level, který třeba v Polsku byl. Člověk se s tím musí poprat. A play out, to je spíš boj než basketbal,“ pokračuje Březinová

Angažmá v oblíbené Itálii si však nemůže vynachválit. „Život, jídlo, lidi kolem jsou super, basketbalová liga je dobrá, takže všechno kolem je nádherné,“ říká hráčka, která si letos vyzkoušela italskou ligu už v pátém klubu. Mezi roky 2013 až 2016 působila v Catanii, Orvietu a Parmě, o rok později hrála ve Spezzině.

Nyní už ale na zahraniční angažmá nemyslí: „Chtěla jsem se vrátit do Česka, ale asi o mě není zájem, takže to teď vypadá na konec kariéry. Ještě uvidím, možná budu směřovat jinam, ale zahraničí už asi ne.“

Teď se ale její hlavní pozornost upíná k národnímu týmu, který vede jako kapitánka do přípravy na EuroBasket. Na něm se Češky v polovině června v Tel Avivu střetnou postupně s Itálií, Belgií a domácím Izraelem. Do play off projdou tři nejlepší celky.

„Zatím nejsme ještě v přípravě všichni. Musím si ještě zvyknout na mladé holky, aby to braly a nevypadalo to, že tady někoho šikanuji (smích), ale chci pomoct udržet dobrou týmovou vlnu, aby tu byla pohoda a sranda. Je jasné, že to bude náročné na psychiku. Pokusím se holkám dostat do hlavy, že skupina je hratelná a pojďme předvést to nejlepší,“ věří Březinová.

Z té je cítit velká energie a chuť omlazenému týmu pomoci uspět. „Pro mě byl impuls už únorové kvalifikační okno. To mě hrozně nakoplo, protože už jsem měla černé myšlenky ohledně basketbalu celkově a mé kariéry. Říkala jsem si, jestli to ještě pořád umím hrát. Pak to ale všechno šlo nahoru,“ líčí s tím, že má pořád dost energie.

„Když už mám skončit, tak chci skončit dobře a EuroBasket pro mě má být dobrý vrchol. Doufám, že to holky budou chtít se mnou.“