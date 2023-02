V klubu rozepře, v reprezentaci vedoucí. Jak si rázná kapitánka zvedla náladu

„Ani nevím, jestli to byl můj nejlepší zápas v reprezentaci, protože už jich pár bylo,“ pousmála se 33letá Březinová. „Ale určitě to byl skvělý zápas a nebýt holek, tak tolik bodů nedám. Beru to jako týmový výkon.“

Přesto si především ona vysloužila pochvalu od trenérky Romany Ptáčkové: „Bříza hrála fakt skvěle. Věděla jsem, že zrovna teď nemá v Polsku na růžích ustláno. V klubu nehraje, ani nepřijela v úplně skvělé fyzické kondici, ale ukázala, co v ní je.“

Březinová v této sezoně obléká dres Vratislavi, aktuálně osmého celku polské nejvyšší soutěže. Česká pivotka se však v sestavě příliš neuchytila, z posledních třech duelů naskočila do dvou jen na pět a osm minut, přičemž ani jednou neskórovala.

„Na začátku sezony jsem se zranila, v listopadu jsem hrála jen jeden zápas a byla jsem úplně z formy. Pak jsem ještě přijela z reprezentace a byla jsem nemocná. A do toho mám problémy s panem trenérem, takže v klubu nehraju,“ vysvětluje.

O to víc si cenila, že s reprezentací vybojovala postup na červnové mistrovství Evropy, které uspořádají Slovinsko a Izrael. Ve čtvrtek proti Irsku strávila na palubovce necelých 23 minut a k výhře 74:57 přispěla osmi body a pěti doskoky, v neděli proti Nizozemsku při podobné minutáži zazářila zmíněnými 19 body.

České basketbalistky oslavují vítězství nad Nizozemskem a postup na mistrovství Evropy.

„Jsem ráda, že jsem mohla ukázat, že basket hrát umím.“

„Bříza je na pivotku docela chytrou hráčkou, dokázala svoje nedostatky, kterých si je i vědoma, nahradit jinými přednostmi,“ pokračovala v její chvále trenérka Ptáčková. „A nakonec přehrála jejich pivotku Treffersovou, která hrála Euroligu a pořád působí v zahraničí. Březinová 19 bodů a Treffersová 0, to mluví za vše.“

Že by si však výkony v národním týmu řekla o větší prostor v klubu, si Březinová nemyslí.

„Pan trenér se o mě už přestal zajímat, takže je to úplně jedno,“ posteskla si. „Máme čtyři zápasy do konce, takže se do Polska vrátím ukončit svoji nepovedenou sezonu. Ale tohle mi zvedlo náladu, těším se na léto, kterým asi zakončím svoji kariéru.“

Svou basketbalovou pouť tak nejspíš uzavře na evropském šampionátu coby kapitánka výrazně omlazené české reprezentace. Ve 33 letech proto platí za hlavní vůdčí postavu v kabině.

„Holkám se snažím radit, doufám, že mě berou, i když občas můžu být na někoho nepříjemná. Ale vždycky to myslím dobře. Tahle role na mě i trochu zbyla, když mě všechny dřívější spoluhráčky jako Čaki (Kateřina Elhotová, nyní Suchanová) nebo Romča (Hejdová) opustily.“

Proto si Březinová i před klíčovým střetem s Nizozemkami vzala slovo a snažila se tým vyburcovat.

„Snažila jsem se holkám dostat do hlavy, že pokud Holandsko neporazíme, tak nemáme na Evropě co dělat. Jsem ráda, že si všechny uvědomily, že tam patříme, a že jsme to takhle hezky předvedly.“

A tak už může společně se spoluhráčkami vyhlížet los mistrovství, který proběhne 8. března. Na posledním EuroBasketu v roce 2021 Češky ve skupině prohrály všechny tři duely, v sestavě figurovala i Březinová.

„Byla jsem na dvou EuroBasketech a dvakrát jsme měly Francii,“ připomněla konfrontace s basketbalovou velmocí. „Všechno bude záležet na losu, až po něm si můžeme říct, jaké máme ambice.“