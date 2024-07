Basketbalistka Reisingerová vyměnila italské Schio za maďarskou Pécs

Reisingerová si vyzkouší další zahraniční soutěž. Šestadvacetiletá pivotka působí v cizině od roku 2017, kdy z Karlových Varů odešla do španělského týmu Sant Adriá. O rok později se stěhovala do Girony, po další sezoně do Valencie. V roce 2020 se vrátila do Girony, kterou po dvou letech vyměnila za Salamancu. S ní loni získala stříbrnou medaili ve španělské lize a totéž se jí povedlo letos v italské nejvyšší soutěži se Schiem.

V posledních čtyřech letech hrála Reisingerová také Evropskou ligu, kterou poprvé okusila v dresu Girony. Se Salamancou i Schiem v uplynulých dvou ročnících ztroskotala vždy ve čtvrtfinále na USK Praha. V nové sezoně ji čeká Evropský pohár, Pécs při dnešním losování dostala do základní skupiny právě bývalý tým české basketbalistky Gironu, Jerevan Foxes a italské Campobasso.