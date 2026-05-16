Basketbalistka Reisingerová je po operaci kolena. Stihne mistrovství světa?

V závěru ročníku si však poranila koleno. „Po Maďarském poháru jsem musela odcestovat do Španělska, kde jsem podstoupila operaci,“ uvedla bývalá hráčka Schia, Salamanky, Girony či Valencie.
„Pokud půjde všechno hladce, v srpnu bych se mohla postupně vrátit na palubovku. Udělám všechno, co je v mých silách, abych na šampionát byla zpátky,“ přidala Reisingerová. Mistrovství světa, kde se Češky představí po 12 letech, začne 4. září v Berlíně.
Kromě Reisingerové v nominaci na červnové přípravné kempy chybí kvůli zranění také Mariana Přibylová z USK Praha a Anežka Kopecká z KP Brno. Šampionát navíc jistě po operaci kolena zmešká Emma Čechová z Minnesoty ve WNBA.
Do přípravy se nezapojí ani Tereza Vitulová s Karolinou Šotolovou, které daly přednost basketbalu 3x3, pozvánu do reprezentace nepřijala ani Isnell Natabou. Do nominace se tak dostaly Aneta Kytlicová z Žabin a Nela Nétková ze švédského Visby.
V přípravě také dostanou šanci mladé hráčky z ročníku 2005 jako například rozehrávačka Lucie Válková z SBŠ Ostrava nebo pivotky Tereza Trávníčková s Valentýnou Veselou z KP Brno a Lucie Ceralová z Brandýsa.
„Na jeden ze tří červnových kempů zveme další nové hráčky, které by měly příští rok patřit do univerziádního týmu a chceme s nimi být v kontaktu již letos. Je na to vhodný čas. Reprezentační tým se nesejde v kompletním složení, proto se chceme hráčkám co nejvíce věnovat individuálně,“ uvedla trenérka Romana Ptáčková.