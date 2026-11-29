„Těch negativních komentářů je hodně, ale já se zamknul ve své hlavě, úplně jsem se od toho odstřihl. Jsem sám sobě největším kritikem a nebudu se mrskat po zádech ještě tím, že někdo něco napíše na sociální sítě,“ říká třiatřicetiletý kouč, jenž vede Ústí třetí sezonu. Teď možná zažívá nejtěžší období, řeší se i jeho pozice, šéf Tomáš Hrubý zvažuje změny v kádru.
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Jak se vám poslouchá, když se o hře Slunety říká, že je neučesaná, ti drsnější mluví o streetballu.
Jsem na to už trochu háklivý. Když jsme na začátku vyhráli šest zápasů, všichni říkali, že hrajeme streetball, ale my vyhrávali. Tak si musíme říct, co chceme. Vybrali jsme si nějaké typy hráčů, kterým sedí určitý styl, myslím, že divákům se i líbí, když hrajeme rychle a máme pohledné akce. Ano, musíme to učesat, ale nemůžeme ty hráče změnit tak, že budeme hrát nejvíc kolektivní basket v české lize. V českém prostředí jsou hráči vychováváni ke kolektivnímu basketu, naše výhoda je atletičnost, agresivita, toho musíme využít. S pěti Američany prostě nemůžete být nejkolektivnější tým.
Fanoušci řeší i to, že mužstvo je rozdělené na skupinky, že v kabině není parta.
Když jsme nepředváděli dobré výkony, tak ani kabina nemůže být happy. Spoustu jsme si toho vyříkali, je to složité, nikdy se vám nepodaří, aby všech dvanáct hráčů spolu byli kamarádi. Ale rozhodně si nemyslím, že by bylo pět hráčů na jedné straně, pět na druhé a byli proti sobě. To tak rozhodně není.
V Ústí jste třetí sezonu, je to pro vás teď nejtěžší období?
V těch minulých letech jsme měli opačný problém – špatný vstup do sezony. Lidi ještě neměli taková očekávání, udělaly se změny, pak to mělo stoupající tendenci, což je vždy příjemnější. Teď jsme do toho vletěli nad očekávání, bilancí 6:1 po sedmi zápasech jsme lidi namlsali. Když se pak přestalo dařit, přijímá se jim to hůř. Ale tým ukázal, že má potenciál. Musíme hrát agresivně, s energií, to všichni chtějí. Můžeme prohrát, ale po bojovném výkonu, ne jako venku v některých zápasech.
Jak důležitá pro vás byla poslední vydřená domácí výhra nad USK Praha 82:76?
Pro nás to byl neskutečně důležitý zápas. Poslední dobou jsme neměli dobrou hru, energii ani body language na hřišti. To se změnilo, proto jsme taky vyhráli. A teď je na nás, abychom našli, proč to v některých zápasech jde a v jiných ne. Doma nám neskutečně pomáhají fanoušci, dokážeme se vyhecovat, ale pak vyjedeme ven a jsme poloviční. Na tom musíme zapracovat, pokud chceme být v sezoně úspěšní.
Jak vnímáte roli Američana Ja’Borriho McGheeho, vašeho nového lídra? Patří k nejlepším střelcům ligy, ale není až přílišný individualista?
V zápase s USK měl šest asistencí, není to o tom, že by nikomu nepůjčil míč. Jasně, je tam hodně situací, kdy jsme to mohli vyřešit líp, ale on má mezi spoluhráči takovou pozici, že mu věří a dost na něj spoléhají. Dostane balon pět šest vteřin před vypršením limitu a musí něco vymyslet.
Někdy to vypadá, že ostatní míč předržují, střela kolikrát přijde na poslední chvíli.
Je super, že hráči si uvědomují, že musíme hrát i delší útoky, že to nemůžeme vždy jen zbláznit. Ale zase to musí mít nějaký řád, musí to dojít k nějakému hráči, který začne hrát jedna na jedna. A ne že si to pak podáváme jako horký brambor a hráči do poslední chvíle ani nevědí, kdy vystřelí. Pak nemáme ani útočný doskok, návrat do obrany, což se může vymstít. Budeme si to muset rozebrat, zaměřit se na to. Hrajeme to i pro diváky a dívat se na takový basket není atraktivní.
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Očekáváte změny v kádru?
To je na debatě, není to nikdy rozhodnutí jednoho člověka, ale celého vedení týmu. Může se stát všechno, je to otevřené. I přes poslední výhru nás čeká hodně práce, abychom byli do zbytku sezony co nejlíp připravení.
A na čem budete pracovat?
Pokud nastanou nějaké změny v týmu, budeme muset zapracovat nováčky, znovu se sehrávat, což není jednoduché. Anebo budeme pokračovat s tímto týmem a dělat další kroky, abychom byli lepší a připravenější, protože nás po reprezentační pauze čekají důležitá utkání v Opavě a v Brně.