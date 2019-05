Oškubané kuře na lavičce, hořící dům, kontumace. Olympiakos vzdal play off

Olympiakos se už delší dobu pře s národním basketbalovým svazem kvůli systému soutěže, rozdělení peněz z televizních práv a rozhodčím. V únoru odstoupil z pohárového semifinále s Panathinaikosem a od té doby se konflikt stupňuje.

Klub z Pirea minulý týden oznámil, že pokud nebude splněn jeho požadavek na zahraniční sudí pro play off, proti Panathinaikosu nenastoupí.

K tomu skutečně v pondělí došlo a k dovršení ostudy se na prázdné lavičce Olympiakosu objevilo oškubané kuře. Hráči Panathinaikosu, kteří si tak připsali kontumační vítězství 20:0, si poté zahráli proti sobě.

Since there is no derby going on in the Greek League playoffs, Panathinaikos players decided to play against each other.pic.twitter.com/tYbaShWz94