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Reaves zastoupil Dončiče a řádil, Lakers vyhráli v NBA už popáté za sebou

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  8:27
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Austin Reaves (LA Lakers) zakončuje mezi hráči Detroitu.

Austin Reaves (LA Lakers) zakončuje mezi hráči Detroitu. | foto: AP

Cooper Flagg z Dallasu přihrává Kyriemu Irivngovi.
Rozehrávač Kyrie Irving z Dallasu a jeho radost po proměněném pokusu.
Tyler Herro (Milwaukee) si v zápase proti Bostonu poranil koleno.
Veterán Klay Thompson z Miami a jeho gesto po proměněné trojce.
6 fotografií
Basketbalisté Los Angeles Lakers porazili v NBA Detroit 121:116 a připsali si páté vítězství za sebou. S bilancí devíti výher a dvou porážek se posunuli do čela Západní konference. Uspěli i bez nejlepšího střelce soutěže Luky Dončiče, kterého kvůli problémům se zády zastoupil Austin Reaves a k výhře přispěl 43 body.

Reaves proměnil 14 z 27 střel z pole včetně čtyř trojek a všech 11 trestných hodů. Lakers rozhodli o vítězství především v úvodní čtvrtině, kterou ovládli 38:14. Jejich náskok narostl až na 26 bodů, Detroit však dokázal zápas zdramatizovat.

Pistons prohráli podruhé za sebou a s bilancí 6-3 klesli na třetí místo Východní konference. Nepomohlo jim ani 31 bodů náhradníka Danisse Jenkinse, který si vytvořil osobní rekord. Další hráč z lavičky Kevin Huerter zaznamenal 24 bodů, hvězdný Cade Cunningham se zastavil na 14 bodech a osmi asistencích.

Podívejte se na skvělý výkon Austina Reavese proti Detroitu:

V čele Východní konference se drží Philadelphia, která zvítězila v Chicagu 127:121 a stejně jako Lakers má bilanci 9-2. Sixers prožívají nejlepší vstup do sezony od roku 2000, kdy úvodních 11 zápasů zakončili s deseti výhrami.

K vítězství Philadelphie přispěl Jaylen Brown 29 body, Tyrese Maxey přidal 27 a LeBron James 22 bodů. Joel Embiid zaznamenal double double za 18 bodů a 10 doskoků. Chicago prohrálo posedmé za sebou a s jediným vítězstvím z devíti utkání je na předposledním místě Východní konference. Josh Giddey si připsal 19 bodů a 15 asistencí.

Miami zvítězilo v Sacramentu 114:108 a upravilo svou bilanci na 4-6. Janis Adetokunbo se na výhře podílel 29 body a 14 doskoky, Klay Thompson přidal 23 bodů včetně sedmi trojek. Kings nestačilo ani 32 bodů a 10 asistencí nováčka Dariuse Acuffa. Sacramento má bilanci 1-9 a patří mu poslední místo v Západní konferenci.

Nováček Darius Acuff Jr. (vlevo) ze Sacramenta zakončuje, přihlíží Janis Adetokunbo z Miami.

Druhé místo na Východě drží Boston, který porazil Milwaukee 117:97 a připsal si osmé vítězství v desátém utkání. Paul George zaznamenal 27 bodů, Jayson Tatum přidal 21. Bucks, za které dal Kyle Kuzma 27 bodů, přitom v úvodu vedli až o 14 bodů.

Los Angeles Clippers přestříleli New Orleans 139:123. Darius Garland přispěl k vítězství 24 body a 10 asistencemi, Brook Lopez přidal 20 bodů. Za poražené zaznamenal Trey Murphy 26 bodů.

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Počtvrté za sebou vyhrála Minnesota, která i bez Anthonyho Edwardse porazila Utah 115:100. Ayo Dosunmu přispěl 26 body a Timberwolves se s bilancí 8-3 drží na čtvrtém místě Západní konference.

Dallas deklasoval Brooklyn 130:93. Mavericks měli úspěšnost střelby 57 procent a jejich nejlepším hráčem byl Cooper Flagg s 25 body a 12 asistencemi.

Výsledky basketbalové NBA

Detroit - LA Lakers 116:121
Minnesota - Utah 115:100
Dallas - Brooklyn 130:93
Milwaukee - Boston 97:117
LA Clippers - New Orleans 139:123
Sacramento - Miami 108:114
Chicago - Philadelphia 121:127

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