Izraelská Ramla nenašla náhradní hřiště. Březinová si s ní nezahraje Eurocup

Podle Březinové bude definitivně jasno až v neděli. „Ještě teď jednají o tom, jestli by to izraelská federace nějak podpořila a hrály bychom na Kypru jako chlapi. Ale spíš si myslím, že ne, protože na to nebudou prachy. My nemáme tolik prachů jako chlapi. Takže asi bude konec, ale až v neděli,“ řekla ČTK.

Březinová se zatím v dresu Ramly představila jen v zápase izraelského Superpoháru. Po útoku Hamásu na Izrael se vrátila do Česka a čeká na další vývoj situace.

Z Evropského poháru už dříve odstoupily basketbalistky Ramatu Hašaron. Mužským týmům se podařilo pro soutěže dojednat neutrální hřiště. Tři izraelské kluby budou hrát domácí zápasy evropských pohárů na Kypru, Hapoel Jeruzalém má v plánu najít azyl v Bělehradě. Basketbalisté Maccabi Tel Aviv už vstoupili do Evropské ligy, kterou FIBA nepořádá, zápasy ve Valencii a v Aténách.