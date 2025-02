Šéf opavského klubu rezignoval, hovoří o kampani a Czudkovu diktátu

16:29

Šéf opavského basketbalu Radim Vysocký rezignoval na funkce předsedy představenstva a ředitele klubu. Zdůvodnil to nenávistnou kampaní, která se podle jeho vyjádření snesla na něj i jeho rodinu poté, co předloňští čeští šampioni minulý týden oznámili, že po sezoně na lavičce skončí po 13 letech trenér Petr Czudek. Opavský klub to uvedl na svém webu.