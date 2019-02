Opava strádá na duchu. Z Evropy jsme si vzali spíš to horší, mrzí Klečku

„Spíše než síly nám chybějí hráči,“ upozornil opavský rozehrávač Radim Klečka na to, že tým stále bojuje s velkou marodkou. „Ta naše rotace je užší a užší. V zápasech je to znát.“

Opavským ve středu v Lize mistrů proti izraelskému Cholonu (64:97) chyběli hned tři podkošoví hráči - Václav Bujnoch, Martin Gniadek i Jakub Slavík. K tomu Jan Švandrlík hraje s maskou, která mu kryje zlomený nos. S urostlými protivníky se rval jediný pivot Miroslav Kvapil.

Hrát bez pivotů je hodně těžké, že?

V této soutěži určitě. Hrát jen s jednou pětkou (pivotem) je opravdu složité. Navíc v Lize mistrů jsou hráči pod košem větší, silnější. Není to nic lehkého.

Prohráli jste utkání s Cholonem pod košem?

Nejen tam. Soupeř byl skvělý i co se týče střelby z dálky. Snažili jsme se trochu riskovat, ale trestali nás.

Navíc, když se vám od stovky, kterou jste nastříleli Olomoucku, nedaří střelecky, že?

Bohužel, to je teď naše dlouhodobé téma. Střelecky se trápíme a je to znát i na trestných hodech.

Co s tím?

Na tréninku se to snažíme zlepšit. Do zápasů jdeme na maximum, i když to tak v některých úsecích nevypadá. Chvílemi to je až marná snaha, což nám moc nedodá na morálce. Ke sportu to však patří. Musíme to překousnout a zvednout se.

Hráli jste ve středu. V sobotu vás v Praze čeká liga s USK. V pondělí doma od 17.00 nastoupíte v poháru proti Hradci Králové a hned druhý den ráno odlétáte do Soluně, kde ve středu hrajete Ligu mistrů... Jak náročné je zvládat tolik zápasů a hlavně přejezdů?

Je to šílené, ale každý se musí nad sebou zamyslet, zregenerovat. Není to jen o fyzické síle, ale v této fázi sezony to je také o mentální stránce, protože potřebujeme zabrat a zvednout se.

Po prohrách v Lize mistrů jste říkali, že se už soustředíte hlavně na domácí soutěž, ale ani v ní vám to moc nejde. Opravdu vám nechybějí síly?

Bohužel jsou tam ta zranění, takže z toho pohledu síly ubývají. Ale v Lize mistrů nám zbývají už jen tři zápasy. Nechceme je úplně vypustit, chceme je odehrát naplno, pokusit se ještě o nějaký dobrý výsledek, urvat ještě aspoň jedno vítězství. Naše liga ale jde do důležité části, kdy se rozdělí na dvě skupiny (zbývá dohrát tři kola a pak v nadstavbě bude hrát spolu prvních osm týmů a zbylé čtyři se utkají o předkolo play off a o záchranu). Každé vítězství bude pro nás důležité.

Je to frustrující, že se vám nedaří ani v domácí soutěži?

Trošku jsme se o tom bavili... Že jsme si bohužel z Evropy vzali ty prohry, které jsou někdy vysoké, místo abychom spíše hleděli na ty pozitivnější věci. Pokud jde o mě, tak ty nevydařené zápasy v Lize mistrů se snažím hodit za hlavu.

Třeba se vám ty zkušenosti vrátí později.

Doufejme, že z toho budeme čerpat v play off, kam se snad probojujeme. To je náš cíl.