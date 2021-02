Litva, můj druhý domov. Basketbalový talent Farský se těší na velký zápas

Přesně před rokem prožíval Radek Farský nejhezčí momenty kariéry. Byl poprvé nominován do reprezentace a s odhodláním i nervozitou vyhlížel první zápasové minuty. „Splnilo se mi to, o čem jsem snil jako malý kluk. Když mi to volal manažer reprezentace, ztratil jsem dech,“ líčil tehdy. Vždyť teprve před půl rokem fandil svým spoluhráčům u televize během mistrovství světa v Číně, kde Češi brali senzační šesté místo.



Debut v národním dresu si Farský připsal právě v kvalifikačním zápase proti Litvě, který Češi nakonec prohráli 89:97. Farský hrál 2:19 minuty, nejméně z celého týmu, ale stihl skórovat. „Snad to nebyly moje poslední body,“ usmívá se jedenadvacetiletý rozehrávač Basketu Brno.

Radek Farský

Na reprezentačním srazu stále patří mezi nejmladší hráče, v podvečer vyběhne z benjamínků vedle něj jen nymburský pivot Luboš Kovář, ročník 2000. „Jsem tu i proto, abych získával zkušenosti, načuchl k tomu a třeba se časem vypracoval do takových pozic, v jakých jsou teď Vojta Hruban nebo Jarda Bohačík. Všechno má svůj čas. Teď se od nich snažím získat, co jde, a přenést do své hry,“ řekl pro web České basketbalové federace Farský.

Litva - Česko Online reportáž v sobotu od 18:30

Nejen pro něj bude další zápas proti Litevcům svátkem. V třímilionové zemi je basketbal sport číslo jedna, tamní reprezentace patří dlouhodobě k evropské špičce. „Litvu beru jako basketbalovou Mekku. Haly tu mají své kouzlo, hrozně rád se sem vracím, už jsem tu jako doma. Je to moje nejnavštěvovanější země, byl jsem tu už asi dvanáctkrát,“ říká Farský.

Rodák ze Slaného začal původně s fotbalem. I vzhledem ke své výšce hrával na postu brankáře. Časem ale přešel k basketbalu, kterému se věnovali rodiče, a zhruba v deseti letech začal nastupovat v dresu USK Praha, který oblékala i jeho starší sestra.

Radek Farský z juniorského týmu USK Praha během utkání s Darüssafakou Dogus Istanbul.

Dynamický hráč s dobrou střelou z dálky vyhrál s devatenáctkou USK Praha mistrovský titul, ale před třemi lety zamířil do Brna. Proč? „Dostal jsem zde herní šanci, které bych se v Praze asi nedočkal,“ přiznává. Stal se oporou týmu, načež přišla pozvánka do reprezentace i velké zápasy s Litvou. „K litevským hráčům jsem vzhlížel odmalička, ať je to Kalnietis, Kuzminskas nebo další. Chci se s nimi poměřit,“ těší se Farský, jehož hlavním cílem je dostat se do týmu pro olympijskou kvalifikaci.



Jeho život se ale neodehrává jen pod koši. Rád hraje na klavír, čte a vyzná se i v ženském volejbale. Za přítelkyni má totiž smečařku Frýdku-Místku Adélu Borovcovou.

Ve Vilniusu jsou čeští basketbalisté již od pondělka. Pro zápas s Litvou se do desetičlenné nominace nevešli nejmladší Richard Bálin z Brna a nováček Jan Štěrba z USK Praha. Mohou ale dostat šanci v pondělním utkání s Belgií, které zároveň ukončí evropskou kvalifikaci.

Češi mají účast na mistrovství Evropy jistou, protože jedna ze základních skupin se odehraje v O2 areně v Praze. Naopak Litva i Belgie bojují o postup.