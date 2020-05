Posadí soupeře na zadek a dá koš. Farský patří k favoritům na obří odměnu

Elegantně obejde bránícího hráče, kterému se po jeho fintě zamotají nohy tak, až spadne na zadek, pohodlně dojde až pod koš a zavěsí – tak hraje 21letý brněnský šikula. Ze základní skupiny už hladce postoupil do moravského finále.



„Snad to nebyla falešná forma. Vyšlo mi to nad očekávání,“ uvažoval. V pondělí se do soutěže zapojí ještě jeho oddílový spoluhráč Jan Kozina.

Čtyřiadvacet hráčů je rozděleno do čtyř skupin po šesti. Vždy tři nejlepší jdou do finálových skupin v Čechách a na Moravě. Následuje play off o pořadí. 4. června bude držitel stotisícového šeku znám.

Farský má pro to, aby po něm sáhl, ideální předpoklady. Dokáže dynamicky najíždět pod koš i vystřelit z dálky. Zápasy se hrají buď do pěti bodů (jeden koš je za jeden bod, úspěšná střela zpoza trojkového oblouku za dva body), nebo na čtyři minuty. Na jeden útok má hráč jen čtyři driblinky.



Když v pondělí „posadil“ na zem Tomáše Vyorala, patřilo to k nejefektnějším okamžikům dosavadního průběhu. Farský to předvedl bez okázalé show, jen v prázdné hale, kde počínání hráčů sleduje pár členů doprovodu a personálu.

„Hrát v prázdné hale bylo hrozné. Basketbal dělám proto, abych pobavil diváky. I tak jsem svoji účast bral jako závazek. Mohl jsem je bavit prostřednictvím internetového přenosu. Dal jsem do hry všechno,“ řekl Farský.

Jeho finta proti Vyoralovi přímo nabízela zakončení s výskokem a drtivým zárazem míče do obroučky, nad čímž by fanoušci zaplesali. Farský si ale není jistý, že by se k němu vyburcoval, i kdyby obecenstvo měl přímo za zády.

„V tom zápase jsem už moc neměl nohy. Myslel jsem si, že jsem dobře připravený, ale tahle soutěž, ač se to nezdá, je hodně náročná,“ zjistil. Nejvíc se tedy soustředil na to, aby dal snadný koš, navíc soupeřova pádu si všiml až při samotném zakončení. „I když fanoušci nejsou přímo v hale, ale jen u obrazovek, rád pro ně udělám parádičku. Tady jsem byl ale hlavně rád, že jsem dal koš,“ dodal zručný basketbalista.

Na hecování nejsou ještě hráči ve formě

Hra jednoho proti jednomu je plná osobního kontaktu a fint, což může mezi soupeři přinést hecování, peprné poznámky či vítězná gesta po povedených akcích. V počáteční fázi soutěže však k vidění nejsou.

Jedním z důvodů jsou chybějící fanoušci, pro které se vyhecovaná show dělá. Farský nabízí ještě další důvod: „Nikdo z nás jsme nebyli moc v hale a nikdo si nebyl zcela jist vlastními dovednostmi. Proto tam bylo víc pokory a soustředění na výkon jako takový. Dělali jsme různé srandy, ale že bychom se snažili jeden druhého rozhodit, tak to ne. Kdyby to bylo v polovině sezony, kdy jsou všichni ve své top formě, asi by tam hecovačky byly,“ odhaduje brněnský střelec.

Pokud by 100 tisíc vyhrál, dal by část peněz do klubové kasy, za část by jel na dovolenou a část by investoval do své přípravy.

Nově se v Brně může těšit na nového spoluhráče. Vedení klubu angažovalo z Pardubic reprezentačního rozehrávače Viktora Půlpána. Upsal se na tři roky.