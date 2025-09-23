„V letní přípravě jsme se víc zaměřili na kondiční a silovou stránku tréninku. V minulé sezoně se nám to vyplatilo; netrápila nás svalová zranění nebo potíže se šlachami, a to jsme odehráli dvaasedmdesát zápasů, což je neuvěřitelná dávka. Doufejme, že příští sezona bude zase hodně dlouhá,“ pronesl trenér brněnského týmu Martin Vaněk.
Uvažovaná délka sezony a její program kopírují vysoké ambice klubu, vystupujícího pod novým názvem PUMPA Basket Brno. Dosud dvanáctimilionový rozpočet po vstupu titulárního partnera nabobtnal o 20 procent, vedení klubu je spokojeno s obměnou kádru a usilovat bude jak o zopakování úspěchu v lize, tak o účast ve skupinové fázi Europe Cupu.
„Zahrát si ho bylo dlouhodobě naším cílem,“ přiznal kouč Vaněk.
Na cestě za dosažením této mety musí jeho svěřenci v kvalifikaci odvalit estonské Pärnu. V prvním duelu se s ním utkají ve středu od 18 hodin doma, k odvetě nastoupí o týden později venku.
Pro brněnské mužstvo to bude jediná možnost, jak si letos zajistit starty v evropských soutěžích. Do severské ligy (ENBL) se klub nepřihlásil, všechno vsadil na jednu europecupovou kartu.
„Europe Cupu jsme obětovali všechno, jasným cílem je postup do základní skupiny. Bylo by pro nás zklamání, kdyby se nám to nepodařilo. Posledních pět roků jsme evropské soutěže hráli, neúčast v nich by pro nás byla velkou změnou, ubylo by nám zápasů i cestování. Touto cestou my jít ale nechceme. Naším cílem je hrát ty nejkvalitnější možné zápasy a dál sbírat zkušenosti,“ uvedl Vaněk.
Jeho tým doznal po zisku ligového stříbra změn. Do německého Bamberku odešel reprezentant Richard Bálint, do pražské Slavie zamířil Matěj Dáňa, soupisku opustili tři cizinci. Místo nich jsou v Brně nachystané nové zahraniční posily a k nim po návratu z Opavy zkušený Radek Farský.
„Ambicemi se netajíme. Majitel firmy Pumpa nám k nim řekl: kluci, jestli chcete, aby na vás chodilo víc lidí, musíte hrát dobře a vyhrávat. Odpověděl jsem mu, že k tomu jsou potřeba bankovky. Ty se podařilo do rozpočtu zajistit. Nyní věříme, že sezona dobře dopadne,“ prohlásil spolumajitel klubu Miroslav Labuda.
Navýšení rozpočtu navíc podle jeho vyjádření nemusí být konečné. V případě startu ve skupinové fázi Europe Cupu by mohl být ještě vyšší. „Každopádně už teď jsme měli lepší pozici při jednání s hráči, čehož si vážíme,“ sdělil Labuda.
Oproti jarnímu play off do týmu zdárně vrátil i mladý rozehrávač a loňský kapitán Petr Křivánek, jehož z bojů o ligové medaile vyřadilo zranění.
„Úspěch z minulé sezony se přenesl do přípravy na tu nadcházející. Chuť po dalším úspěchu tady je a chceme být úspěšní znovu. Týmy v lize se vyrovnaly, takže do toho musíme šlapat od začátku, a v tom nám zkušenost se ziskem stříbra pomůže,“ míní rozehrávač Viktor Půlpán.
Kvalifikaci evropského poháru považuje za první možnost ověřit si, v jaké kondici ligový vicemistr za nastavenými cíli vykročí. „Europe Cup je už taková smetánka,“ říká na adresu čtvrté nejvyšší pohárové soutěže v Evropě, hrané pod hlavičkou mezinárodní federace FIBA. „Je důležité do toho jít s pokorou, ale i sebevědomě. Máme za sebou úspěchy, kluci od nás se dostali do reprezentace a na mistrovství Evropy, kvalitně nás doplnili cizinci. Teď nás čeká kvalifikace a my uvidíme, zda do Europe Cupu patříme,“ vyhlíží devětadvacetiletý stěžejní hráč Basketu Brno.
V Brně si považují i toho, že i když se jim nepodařilo tým přes léto udržet pohromadě, hráči z něho odcházeli do kvalitních zahraničních soutěží. Dva Američané zamířili do litevské ligy, jeden do polské.
„Podařilo se nám Brno dostat na mapu, zajímají se o nás zahraniční trenéři i kluby. To je trend, v němž bychom rádi pokračovali,“ říká Vaněk.
Uvědomuje si však, že dobýt podruhé v řadě finále a zahrát si o ligový titul bude náročným úkolem. „Jsou zde soupeři, jimž se poslední rok nepovedl, což budou chtít napravit. Patří mezi ně Opava a Pardubice, u nichž bych loni touto dobou řekl, že mají na to atakovat druhou příčku, a nakonec se propadly až do spodní skupiny. Věřím, že nahoře zase bude Děčín a že se tam udrží i Písek,“ počítá Vaněk.
A Nymburk, u jehož korunovace Basket Brno na konci minulé sezony coby poražený finalista asistoval? „Osobně si myslím, že letos nebude mít tak dobrý mančaft. Nechci to nějak obšírněji soudit, ale loni se jim sezona extrémně povedla včetně příchodů posil. Letos to tak nevidím. Uvidíme, jsem na ně zvědavý,“ pousmál se nymburský rodák Vaněk.