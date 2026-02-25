Norma naplněna. Basket Brno má opět tři Američany a ambici na druhou příčku

Jiří Černý
  13:16
Když v minulé sezoně basketbalisté Pumpa Basketu Brno uzmuli druhé místo za těžko porazitelným Nymburkem, táhla je americká trojice dlouhán, střelec z dálky a šikovný provokatér. Na osvědčený recept chce družstvo kouče Martina Vaňka vsadit i letos. Podobné typy přivádí vicemistr už v nadstavbové části vítězů.
Americký křídelník Ryker Cisarik (s číslem 15) už odehrál za Brno dva zápasy. V...

Americký křídelník Ryker Cisarik (s číslem 15) už odehrál za Brno dva zápasy. V domácí premiéře proti Ostravě zapsal osmnáct bodů a ukázal svůj potenciál. | foto: Jan Russnák, PUMPA Basket Brno

Americký rozehrávač Tevin Olison přichází do PUMPA Basket Brno se zkušenostmi z...
Americký křídelník Ryker Cisarik (s číslem 15) už odehrál za Brno dva zápasy. V...
Americký křídelník Ryker Cisarik už odehrál za Brno dva zápasy. V domácí...
Americký křídelník Ryker Cisarik už odehrál za Brno dva zápasy. V domácí...
13 fotografií

K americkému pivotovi Kevinu Kaluovi přivádí Brňané dva jeho krajany – rozehrávače Tevina Olisona a snajpra z delší vzdálenosti Rykera Cisarika.

„Ryker přináší atletičnost, agresivitu na obou stranách hřiště a chuť se neustále zlepšovat. Tevin je ochotný všude pracovat pro tým, umí hrát v systému, dobře čte hru a dokáže reagovat na tempo,“ shrnuje základní pozitivní vlastnosti obou posil trenér Vaněk.

Americký křídelník Ryker Cisarik (s číslem 15) už odehrál za Brno dva zápasy. V domácí premiéře proti Ostravě zapsal osmnáct bodů a ukázal svůj potenciál.
Americký rozehrávač Tevin Olison přichází do PUMPA Basket Brno se zkušenostmi z několika evropských soutěží a má rozšířit ofenzivní možnosti týmu v nadcházející části sezony
Americký křídelník Ryker Cisarik (s číslem 15) už odehrál za Brno dva zápasy. V domácí premiéře proti Ostravě zapsal osmnáct bodů a ukázal svůj potenciál.
Americký křídelník Ryker Cisarik už odehrál za Brno dva zápasy. V domácí premiéře proti Ostravě zapsal osmnáct bodů a ukázal svůj potenciál.
13 fotografií

Že jde o opakování úspěšného receptu, přiznává napůl. „Samozřejmě myšlenka na loňský úspěšný koncept tam nějaká byla. Hledám hráče, kteří mi zapadají do nějakého vzorce. Tým je ale zároveň maličko odlišný. Například střelce máme v Davidu Jelínkovi. Tevin není raubíř, jako byl loni Dylan Frye, je spíš podobný našemu Richardovi Bálintovi s tím, jak umí jít s míčem pod koš, Ryker je ale snad ještě lepší střelec, než byl Ethan Chargois,“ porovnává trenér.

Cisarik má navíc českého prapradědečka, a tak by mohl být potenciálně zajímavý i pro národní tým. „Je na radaru trenéra reprezentace Luboše Bartoně. Samozřejmě výhledově, je vidět, jak je šikovný na balonu, ale pro reprezentaci byl dosud daleko,“ vysvětluje kouč.

basketbrno

Ryker Cisarik při domácí premiéře!
18 bodů, 4 doskoky, 4 zisky, užitečnost 24!

21. února 2026 v 17:12, příspěvek archivován: 25. února 2026 v 12:31
oblíbit odpovědět uložit

Vaněk musel posilami řešit také dva zásadní odchody v průběhu sezony. Nejcitelnější ztráta tehdy nejlepšího hráče soutěže Rosse Williamse na začátku prosince a o týden později návrat z rodinných důvodů druhého Američana Jacoba Grovese donutila vicemistra k zásadní reakci, kterou nechtěl odkládat.

Jednak se tým chce sehrát, navíc však ještě usiluje o posun na druhou příčku před Pardubice pro lepší nasazení do play off.

„Věříme, že druhé místo je možné. Máme s Pardubicemi pozitivní bilanci a čeká nás s nimi zápas doma. Čeká je série utkání venku, my budeme mít zápas převážně na své palubovce. Zkusíme o druhou příčku zabojovat,“ vyhlašuje kouč.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Zaragoza vs. ZVVZ USK PrahaBasketbal - Předkolo play off - 2. utkání - 25. 2. 2026:Zaragoza vs. ZVVZ USK Praha //www.idnes.cz/sport
25. 2. 20:00
  • 1.74
  • 16.30
  • 2.26
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Norma naplněna. Basket Brno má opět tři Američany a ambici na druhou příčku

Americký křídelník Ryker Cisarik (s číslem 15) už odehrál za Brno dva zápasy. V...

Když v minulé sezoně basketbalisté Pumpa Basketu Brno uzmuli druhé místo za těžko porazitelným Nymburkem, táhla je americká trojice dlouhán, střelec z dálky a šikovný provokatér. Na osvědčený recept...

25. února 2026  13:16

Muchová si po povedeném startu sezony vyzkoušela focení pro módní časopis

Karolína Muchová pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Dauhá.

Karolína Muchová na sebe tentokrát upozornila mimo tenisové dvorce. Česká jednička fanoušky zaujala módním focením pro prestižní magazín Harper’s Bazaar, z něhož sdílela snímky také na sociálních...

25. února 2026  13:08

Každý zápas musíme jít na doraz, velí plzeňský kouč Jandač. Chce druhou příčku

Plzeňský trenér Josef Jandač a jeho muži

Olympijská pauza je pryč a hokejová extraliga hned nabízí třaskavé západočeské derby. Ve středu od 17.30 se v plzeňské Logspeed.cz Areně utkají domácí Škoda a karlovarská Energie. Oba týmy, třetí...

25. února 2026  13:06

Budíček pro náš fotbal, varují v Itálii po blamáži Interu. Bodö je v euforii

Fotbalisté Bodö/Glimt slaví postup přes Inter Milán.

Před více než třemi měsíci na stejném stadionu norská reprezentace zvítězila 4:1. A teď schytal italský fotbal od Norů další ránu. Bodö/Glimt, senzace letošního ročníku Ligy mistrů, porazilo na San...

25. února 2026  13:05

Sázka na Čechy je v Opavě pořád priorita, věří křídelník Slavík

Opavský basketbalista Jakub Slavík sleduje míč na ruce ústeckého Nicholase...

První z cílů, které měli před sezonou, basketbalisté Opavy splnili – získali medaili v Českém poháru, byť bronzovou. Nyní plánují návrat do horních příček národní ligy a prosadit se chtějí také v...

25. února 2026  12:34

Důležitá část sezony, upozorňuje hradecký Tamáši. A reprezentace?

Hokejista Alex Tamáši s pukem, kterým dal svůj první gól v české extralize.

Jsou to jenom kdyby, ale možná kdyby na konci minulého roku a na začátku letošního kvůli zranění několik týdnů nehrál, mohl se ucházet o místo ve slovenském týmu. Pro možný další vrchol kariéry,...

25. února 2026  12:25

Lakers zaskočil Carter, Boston je ve formě. Krejčího Portland tlačil v koncovce marně

Donte DiVincenzo (0) z Minnesota Timberwolves útočí na koš Portland Trail...

Basketbalisté Portlandu v NBA doma prohráli 121:124 s Minnesotou. Vít Krejčí za poražené Trail Blazers zaznamenal osm bodů, tři doskoky a dvě asistence. Paolo Banchero se blýskl 36 body a 10 doskoky...

25. února 2026  7:19,  aktualizováno  12:22

Další velké jméno pro Spartu. Šmíd se vrací do Česka, bude pomáhat Augustovi

Ladislav Šmíd, asistent trenéra, na přípravném kempu české hokejové...

Hokejová Sparta se domluvila s dalším významným jménem. Nejen že od příští sezony její extraligový tým převezme úspěšný trenér reprezentačních juniorů Patrik Augusta. Na střídačku se k němu postaví...

25. února 2026  12:02

Pitomá olympiáda! Zámořští miliardáři se bojí o hvězdy NHL. Zuřili i kvůli Haškovi

Premium
Radko Gudas na olympiádě v Miláně sráží Sidneyho Crosbyho.

Pro fanoušky i samotné hokejisty znamená prestižní klání pod pěti kruhy naprosto jedinečnou událost. Najdou se však v branži lidé, které olympijský turnaj prachobyčejně štve. Šéfové klubů NHL kvůli...

25. února 2026

Kabina jako školka. Šelmy trénují dvourychlostně a vládnou extralize

Šelmy Brno se radí během zápasu extraligy volejbalistek. Kapitánka Ivona...

Když se před osmi lety zrodily volejbalové Šelmy Brno, měly dát druhou šanci hráčkám vracejícím se po mateřské. Málokdo věřil, že půjde o víc než krátkodobý experiment jedné generace. Jenže za šest...

25. února 2026  11:23

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Na lyžích se trápil, tak táta poradil: Zkus skikros! A Paulus si vyjel olympiádu

Český skikrosový závodník Daniel Paulus. (21. února 2026)

Někteří sportovci prožijí premiéru na olympijských hrách před dovršením plnoletosti, Daniel Paulus se pod pěti kruhy představil poprvé v sobotu až v jedenatřiceti letech. S trochou nadsázky by se...

25. února 2026  10:53

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

25. února 2026  10:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.