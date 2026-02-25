Norma naplněna. Basket Brno má opět tři Američany a ambici na druhou příčku

K americkému pivotovi Kevinu Kaluovi přivádí Brňané dva jeho krajany – rozehrávače Tevina Olisona a snajpra z delší vzdálenosti Rykera Cisarika.
„Ryker přináší atletičnost, agresivitu na obou stranách hřiště a chuť se neustále zlepšovat. Tevin je ochotný všude pracovat pro tým, umí hrát v systému, dobře čte hru a dokáže reagovat na tempo,“ shrnuje základní pozitivní vlastnosti obou posil trenér Vaněk.
Že jde o opakování úspěšného receptu, přiznává napůl. „Samozřejmě myšlenka na loňský úspěšný koncept tam nějaká byla. Hledám hráče, kteří mi zapadají do nějakého vzorce. Tým je ale zároveň maličko odlišný. Například střelce máme v Davidu Jelínkovi. Tevin není raubíř, jako byl loni Dylan Frye, je spíš podobný našemu Richardovi Bálintovi s tím, jak umí jít s míčem pod koš, Ryker je ale snad ještě lepší střelec, než byl Ethan Chargois,“ porovnává trenér.
Cisarik má navíc českého prapradědečka, a tak by mohl být potenciálně zajímavý i pro národní tým. „Je na radaru trenéra reprezentace Luboše Bartoně. Samozřejmě výhledově, je vidět, jak je šikovný na balonu, ale pro reprezentaci byl dosud daleko,“ vysvětluje kouč.
Vaněk musel posilami řešit také dva zásadní odchody v průběhu sezony. Nejcitelnější ztráta tehdy nejlepšího hráče soutěže Rosse Williamse na začátku prosince a o týden později návrat z rodinných důvodů druhého Američana Jacoba Grovese donutila vicemistra k zásadní reakci, kterou nechtěl odkládat.
Jednak se tým chce sehrát, navíc však ještě usiluje o posun na druhou příčku před Pardubice pro lepší nasazení do play off.
„Věříme, že druhé místo je možné. Máme s Pardubicemi pozitivní bilanci a čeká nás s nimi zápas doma. Čeká je série utkání venku, my budeme mít zápas převážně na své palubovce. Zkusíme o druhou příčku zabojovat,“ vyhlašuje kouč.