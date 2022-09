Na mládí vsadili v první lize basketbalistů v Jihlavě i Pelhřimově

Stejně jako v loňském prvoligovém ročníku bude mít Vysočina v každé skupině jednoho zástupce. Pelhřimovští basketbalisté figurují opět na Západě, Jihlava na Východě.

Jako první rozehraje svoje působení v nové sezoně Pelhřimov, který se představí už zítra v 19.00 na palubovce B-mužstva USK Praha.

„Samozřejmě se těšíme, až to všechno zase vypukne,“ svěřil se šéf pelhřimovských Sojek Miloslav Slavík. „Každý zápas je pro naše mladé kluky i diváky přínosem,“ připomněl spolupráci s Get Better Academy (GBA), která sídlí v Jindřichově Hradci a je zaměřená na vývoj hráčů do 19 let.

Úvodní kola první ligy basketbalistů 1. kolo

skupina Východ

NE 16.30: Jihlava – Pardubice

skupina Západ

PÁ 19.00: USK Praha B – Pelhřimov 2. kolo

skupina Východ

23. 9. 18.00 : Zlín – Jihlava

skupina Západ

25. 9. 17.30 : Pelhřimov – Plzeň 3. kolo

skupina Východ

2. 10. 15.30 : Jihlava – Olomouc

skupina Západ

A o tom, že nastavený směr skutečně nese ovoce, svědčí výsledky z loňska. Hráči, kteří sbírali zkušenosti v pelhřimovském „áčku“ v soutěži dospělých, potom dovedli před pár měsíci Sojky U19 k zisku extraligového titulu.

„Jenom potvrdili, že obehrávání mladých kluků funguje, že dává smysl. Pořádně se otrkají a na jejich dalším vývoji je to potom znát,“ pochvaloval si Slavík. „To jsou ambice, se kterými znovu jdeme i do další sezony,“ doplnil.

Sázka na odchovance

Mladé hráče bude mít letos ovšem ve svém týmu i Jihlava. „Zapojili jsme víc naše kadety, takže nás je teď na tréninku nějakých sedmnáct, na což nejsme zvyklí,“ hlásil s úsměvem trenér BC Vysočina Petr Pešout.

A také v případě jeho celku jde především o přípravu na roky budoucí. „Prostě potřebujeme mít v kádru svoje odchovance,“ pustil se do vysvětlování dlouholetý kouč jihlavských basketbalistů.

Jinými slovy, „cizince“ v sestavě BC Vysočina letos nenajdete. „Jedinou výjimkou jsou František Šeda a Tomáš Ferdan, kteří přišli z Třebíče. Ale už u nás působili, takže to nejsou žádné nové tváře,“ hlásil Pešout. Naopak oproti loňsku nebude moct Jihlava počítat například s Lukášem Kantůrkem či Matějem Dáňou.

„Jejich odchody budou samozřejmě hodně cítit, ale nám se prostě nepodařilo přesvědčit velká střediska, kam naši šikovní hráči pravidelně odcházejí, že by měli hrát první ligu u nás. Oni po nich chtějí, aby ji hráli za jejich rezervní mančafty,“ vysvětloval trenér.

Také proto jsou ambice jihlavského týmu spíš skromnější. „Potřebujeme teď čas, abychom se sehráli, i když naši kadeti už dostávali dost prostoru například na přípravném turnaji v Třebíči a ukazovali se v celkem solidním světle. Nebáli se hrát,“ těšilo Pešouta.

V sezoně by tak podle něj zdravě drzé mládí mohlo slavit úspěch. „Rozhodně se dopředu nevzdáváme, naopak myslím, že budeme překvapovat,“ svěřil se s přáním.

Na úvod čeká Pešoutovy svěřence v neděli na domácí půdě od 16.30 souboj s Pardubicemi.

„První liga bude na začátku hodně nevyzpytatelná, protože nejvyšší soutěž startuje až skoro za měsíc, takže záložní týmy mohou dobít kterýmikoli silnými hráči,“ krčil rameny kouč. „Uvidíme, zda toho využijí i Pardubice. Každopádně nás čeká rychlý tým s vynikající střelbou,“ přidal varování Pešout.