První krok splněn. Soupeřky jsme utahaly, líčila Holešínská. Příště čeká „mlácenou“

„Myslím si, že výkon nebyl úplně optimální, ale na druhou stranu to bylo první utkání,“ řekla Holešínská, která si připsala jedenáct bodů, pět asistencí a dva doskoky. „My jsme měly v podstatě jen jeden společný trénink a navíc jsme hrály se soupeřem, který je hodně atypický, v podstatě celý zápas hrály zónu.“
Kromě ní zaznamenaly dvouciferný počet bodů také kapitánka Natálie Stoupalová (16), Julia Reisingerová (15), Eliška Hamzová (12), Emma Čechová a Karolina Šotolová (obě 11). Češky měly dohromady 93 střeleckých pokusů z pole a úspěšnost téměř 39 procent.
|
Basketbalistky načaly kvalifikaci o MS vítězstvím, jasně přehrály Jižní Súdán
„Soupeřky nás v podstatě nechávaly střílet a doufaly, že nedáme. Myslím si, že občas je tohle nejtěžší. Ty střely nejsou v nějakém rytmu, ale člověk tam stojí celou dobu sám. Úspěšnost jsme tedy mohly mít lepší, ale myslím si, že na to, že jsme tady netrénovaly v podstatě skoro nic, tak střelba byla oukej. A snad bude ještě lepší,“ uvedla Holešínská.
Ve druhém poločase český tým jasně dominoval. A podle Holešínské to nebylo jen tím, že Češky protivnice, které měly kvůli potížím s vízy k dispozici jen osm hráček, utahaly. „Myslím si, že se taky projevila naše kvalita. Samozřejmě ty střely nepadaly, ale myslím si, že basket se nevyhrává jenom tím. V obraně jsme odvedly slušný výkon,“ konstatovala Holešínská.
Velký krok ke kvalifikování se na světový šampionát v Berlíně mohou Češky udělat hned ve čtvrtek od 9:30 SEČ proti Mali. Postup má ze skupiny jistý Belgie a hraje se o další tři postupová místa, reprezentantky se poté střetnou ještě s Brazílií, Čínou a právě Belgií.
„Myslím si, že proti Mali to bude určitě o level výš. Mají hodně hráček, které hrají ve španělské lize. Samozřejmě jsou trochu víc zvyklé na evropský styl basketbalu, ale pořád to bude taková mlácená. Samozřejmě jsou silné pod košem, ale bude to něco podobného,“ očekává Holešínská.
Mali řeší stejně jako Jižní Súdán problémy s vízy a není úplně jasné, v jakém složení tým bude. „Nejnebezpečnější je určitě Sika Konéová. Má zkušenosti z WNBA, byla několikrát blízko tomu, aby byla MVP (nejužitečnější hráčka) španělské ligy. Mají tam další hráčky jako Dembéléová a Haidaraová. Jejich celková síla je určitě pod košem, ale myslím si, že na perimetru bychom je určitě mohly přejet,“ dodala Holešínská.