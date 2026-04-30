Nic nekončí. Lakers se trápí s Houstonem, Cunninghamův rekord zachránil Detroit

Autor: ,
  7:26aktualizováno  7:37
Další postupující do druhého kola play off v NBA znám není. Basketbaloví LA Lakers neudolali Houston Rockets ani doma, po porážce 93:99 vedou v sérii na čtyři vítězství už jen 3:2. Cade Cunningham nastřílel 45 bodů, klubový rekord Detroit Pistons v rámci play off, a velel k domácí výhře 116:109 nad Orlando Magic a snížení na 2:3 na zápasy. V hostujícím dresu se rovněž 45 body blýskl Paolo Banchero. Cleveland Cavaliers se ujali vedení 3:2 nad Toronto Raptors, když doma uspěli 125:120.

LeBron James z Los Angeles Lakers přihrává míč v zápase s Houston Rockets, brání ho Tari Eason (vlevo) a Alperen Sengün (vpravo). | foto: Mark J. TerrillAP

Detroit jako nejlepší tým Východní konference v základní části se překvapivě dostal s Orlandem do velmi složité situace a potřebuje k postupu vyhrát tři utkání po sobě podobně jako v roce 2003, kdy takto Pistons otočili sérii právě s Orlandem. První krok doma Detroit zvládl, když už první čtvrtinu vyhrál o 12 bodů a postupně si udržoval až sedmnáctibodové vedení.

Minutu před koncem se ale Orlando dotáhlo na rozdíl tří bodů, jenže pak trefil klíčovou střelu Cunningham a Detroit už výhru nepustil. Orlando naopak potvrdilo, že páté utkání venku neumí, když v historii klubu prohrálo všech deset takových zápasů.

Cunningham dal 20 ze svých 45 bodů ve druhé čtvrtině. V zápase vytvořil nový bodový rekord klubu v play off. Banchero pak dal 18 bodů v poslední čtvrtině, ale porážku neodvrátil. Se 45 body zaostal o jediný bod za play off rekordem Orlanda, který drží Tracy McGrady a Dwight Howard.

„Vůbec jsem nemyslel na přestřelku s Cadem, prostě jsem se jen snažil vyhrát zápas. Pak se jednou za tímto utkáním ohlédneme a řekneme si: To byl sakra dobrý zápas,“ řekl Banchero k souboji draftových jedniček z let 2021 a 2022.

„Prohráli jsme si to na doskoku. Dovolili jsme jim moc druhých šancí a také jsme jim dali hodně trestných hodů,“ připomněl trenér Orlanda Jamahl Mosley, že Detroit měl 16 útočných doskoků a na body z trestných hodů vyhrál 28:16.

Klíčový pátý zápas za vyrovnaného stavu zvládl lépe Cleveland, který se proti Torontu mohl spolehnout na své zkušené opory. James Harden a Evan Mobley dali po 23 bodech, Donovan Mitchell přidal 19 bodů a německý reprezentant Dennis Schröder dal z lavičky 21 bodů, z toho 11 v poslední čtvrtině. Cavaliers se tak povedlo otočit utkání, ve kterém prohrávali na začátku druhé půle o 12 bodů.

„Naši hráči už hráli hodně takových zápasů a právě tyto velké zápasy jim svědčí. Hlavně Dennisovi, který to dnes znovu ukázal,“ ocenil Schrödera trenér Clevelandu Kenny Atkinson.

Lakers si komplikují dobře rozehranou sérii s Houstonem, ačkoli se jim do sestavy vrátil uzdravený Austin Reaves, který dal 22 bodů. I tak ale Lakers šest minut před koncem prohrávali o 13 bodů. Dokázali se sice vzchopit a pod taktovkou LeBrona Jamese snížit na rozdíl jediné střely, ale Houston oslabený o tři zkušené opory včetně Kevina Duranta dotáhl zápas do vítězného konce. Jabari Smith Jr. k tomu přispěl 22 body.

Za Lakers, kterým stále schází Luka Dončič, měl LeBron James jako nejlepší střelec zápasu 25 bodů, Deandre Ayton nasbíral 18 bodů a 17 doskoků.

Mezi elitní osmičku celků NBA prošly celky Oklahoma City Thunder a San Antonio Spurs v Západní konferenci, v té Východní se dál bojuje ve všech čtyřech sériích.

NBA – 1. kolo play off

Východní konference - 5. zápasy:

Detroit Pistons - Orlando Magic 116:109. Stav série 2:3.
Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 125:120. Stav série 3:2.

Západní konference - 5. zápas:

Los Angeles Lakers - Houston Rockets 93:99. Stav série 3:2.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

