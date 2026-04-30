Nic nekončí. Lakers se trápí s Houstonem, Cunninghamův rekord zachránil Detroit

Detroit jako nejlepší tým Východní konference v základní části se překvapivě dostal s Orlandem do velmi složité situace a potřebuje k postupu vyhrát tři utkání po sobě podobně jako v roce 2003, kdy takto Pistons otočili sérii právě s Orlandem. První krok doma Detroit zvládl, když už první čtvrtinu vyhrál o 12 bodů a postupně si udržoval až sedmnáctibodové vedení.
Minutu před koncem se ale Orlando dotáhlo na rozdíl tří bodů, jenže pak trefil klíčovou střelu Cunningham a Detroit už výhru nepustil. Orlando naopak potvrdilo, že páté utkání venku neumí, když v historii klubu prohrálo všech deset takových zápasů.
Cunningham dal 20 ze svých 45 bodů ve druhé čtvrtině. V zápase vytvořil nový bodový rekord klubu v play off. Banchero pak dal 18 bodů v poslední čtvrtině, ale porážku neodvrátil. Se 45 body zaostal o jediný bod za play off rekordem Orlanda, který drží Tracy McGrady a Dwight Howard.
„Vůbec jsem nemyslel na přestřelku s Cadem, prostě jsem se jen snažil vyhrát zápas. Pak se jednou za tímto utkáním ohlédneme a řekneme si: To byl sakra dobrý zápas,“ řekl Banchero k souboji draftových jedniček z let 2021 a 2022.
„Prohráli jsme si to na doskoku. Dovolili jsme jim moc druhých šancí a také jsme jim dali hodně trestných hodů,“ připomněl trenér Orlanda Jamahl Mosley, že Detroit měl 16 útočných doskoků a na body z trestných hodů vyhrál 28:16.
Klíčový pátý zápas za vyrovnaného stavu zvládl lépe Cleveland, který se proti Torontu mohl spolehnout na své zkušené opory. James Harden a Evan Mobley dali po 23 bodech, Donovan Mitchell přidal 19 bodů a německý reprezentant Dennis Schröder dal z lavičky 21 bodů, z toho 11 v poslední čtvrtině. Cavaliers se tak povedlo otočit utkání, ve kterém prohrávali na začátku druhé půle o 12 bodů.
„Naši hráči už hráli hodně takových zápasů a právě tyto velké zápasy jim svědčí. Hlavně Dennisovi, který to dnes znovu ukázal,“ ocenil Schrödera trenér Clevelandu Kenny Atkinson.
Lakers si komplikují dobře rozehranou sérii s Houstonem, ačkoli se jim do sestavy vrátil uzdravený Austin Reaves, který dal 22 bodů. I tak ale Lakers šest minut před koncem prohrávali o 13 bodů. Dokázali se sice vzchopit a pod taktovkou LeBrona Jamese snížit na rozdíl jediné střely, ale Houston oslabený o tři zkušené opory včetně Kevina Duranta dotáhl zápas do vítězného konce. Jabari Smith Jr. k tomu přispěl 22 body.
Za Lakers, kterým stále schází Luka Dončič, měl LeBron James jako nejlepší střelec zápasu 25 bodů, Deandre Ayton nasbíral 18 bodů a 17 doskoků.
Mezi elitní osmičku celků NBA prošly celky Oklahoma City Thunder a San Antonio Spurs v Západní konferenci, v té Východní se dál bojuje ve všech čtyřech sériích.
NBA – 1. kolo play off
Východní konference - 5. zápasy:
Detroit Pistons - Orlando Magic 116:109. Stav série 2:3.
Západní konference - 5. zápas:
Los Angeles Lakers - Houston Rockets 93:99. Stav série 3:2.