Krejčímu skončila sezona, Wembanyama dal stopku. Souboj Jalenů pro Brunsona

San Antonio mělo zápas od začátku pod kontrolou a ve druhé čtvrtině vedlo až o 28 bodů. Největší zásluhu na vítězství domácího celku měl Victor Wembanyama, který zaznamenal double double za 17 bodů a 14 doskoků.
Spurs postoupili do semifinále Západní konference poprvé od roku 2017. Jejich soupeřem bude lepší ze série mezi Denverem a Minnesotou, která před čtvrtečním šestým utkáním vede 3:2 na zápasy.
NBA – 1. kolo play off
Východní konference - 5. zápasy:
New York Knicks - Atlanta Hawks 126:97. Stav série 3:2.
Západní konference - 5. zápas: