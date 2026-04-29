Krejčímu skončila sezona, Wembanyama dal stopku. Souboj Jalenů pro Brunsona

Autor: ,
  6:58aktualizováno  7:08
Portland Trail Blazers v prvním kole play off NBA podlehli 95:114 basketbalistům San Antonio Spurs sezona jim skončila 1:4 na zápasy. Vít Krejčí za poražené odehrál 13 minut a zaznamenal dva body, doskok a dvě asistence. Je teprve třetím Čechem, který se ve vyřazovací části NBA prosadil.

Vít Krejčí z Portland Trail Blazers vnímá radost v táboře San Antonio Spurs. Slaví Victor Wembanyama a Devin Vassell (24). | foto: Ronald Cortes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPProfimedia.cz

San Antonio mělo zápas od začátku pod kontrolou a ve druhé čtvrtině vedlo až o 28 bodů. Největší zásluhu na vítězství domácího celku měl Victor Wembanyama, který zaznamenal double double za 17 bodů a 14 doskoků.

Spurs postoupili do semifinále Západní konference poprvé od roku 2017. Jejich soupeřem bude lepší ze série mezi Denverem a Minnesotou, která před čtvrtečním šestým utkáním vede 3:2 na zápasy.

připravujeme další podrobnosti

NBA – 1. kolo play off

Východní konference - 5. zápasy:
Boston Celtics - Philadelphia 76ers 97:113. Stav série 3:2.

New York Knicks - Atlanta Hawks 126:97. Stav série 3:2.

Západní konference - 5. zápas:
San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 114:95 (za hosty Krejčí 2 body, 1 doskok, 2 asistence). Konečný stav série 4:1.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

KVÍZ: Nejen pro tenisové znalce. Poznáte všechny světové jedničky v historii?

Jannik Sinner se raduje z vítězství ve finále turnaje v Monte Carlu.

Od zavedení tenisového světového žebříčku v srpnu roku 1973 se na prvním místě objevilo 29 hráčů. Jde o nejexkluzivnější společnost, jakou tento sport nabízí. Poznáte podle fotografií všechny její...

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Česká šampionka Manuel představila závodní outfit. Jak se vám líbí?

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do sezony v nových barvách....

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do venkovní části sezony v nových barvách. Halová mistryně světa z posledního šampionátu v polské Toruni ukázala závodní dres, ve kterém ji fanoušci...

Krejčímu skončila sezona, Wembanyama dal stopku. Souboj Jalenů pro Brunsona

Vít Krejčí z Portland Trail Blazers vnímá radost v táboře San Antonio Spurs....

Portland Trail Blazers v prvním kole play off NBA podlehli 95:114 basketbalistům San Antonio Spurs sezona jim skončila 1:4 na zápasy. Vít Krejčí za poražené odehrál 13 minut a zaznamenal dva body,...

29. dubna 2026  6:58,  aktualizováno  7:08

Hamilton se záclonkou i plameňák Serena. Sportovci jako módní ikony na Met Gala

Sportovní hvězdy na Met Gala

Už příští týden se uskuteční Met Gala, jedna z nejsledovanějších módních událostí roku, na které se pravidelně scházejí největší světové hvězdy. Slavný večer v newyorském Metropolitním muzeu umění je...

29. dubna 2026

Pardubice slaví titul, centrum zaplnily tisíce lidí. V noci přivítaly mistry

Pardubicím se podařilo získat titul po čtrnácti letech. (28. dubna 2026)

Hokejisté Pardubic v úterý večer získali titul. Ve finálové sérii vedli nad třineckými Oceláři 3:2 na zápasy a na jejich ledě zvládli při dnešním šestém duelu zvítězit 5:4 v prodloužení, po čtrnácti...

28. dubna 2026  18:07,  aktualizováno  29. 4. 4:42

Menšík trápil Zvereva, v Madridu ale končí. Lehečkova jízda pokračuje do čtvrtfinále

Jakub Menšík se natahuje po míčku v osmifinále turnaje v Madridu.

Tenista Jiří Lehečka postoupil na antukovém turnaji Masters v Madridu do čtvrtfinále. Světovou devítku Itala Lorenza Musettiho porazil 6:3, 6:3 a o zopakování předloňské semifinálové účasti si...

28. dubna 2026  14:26,  aktualizováno  29. 4. 1:35

Vstupenka za 48 milionů? Infantino ceny na MS hájí: Jsme nezisková organizace

Premium
Stadion MetLife v East Rutherfordu, který bude hostit finále mistrovství světa,...

Ano, je to zápas zápasů. Nic lákavějšího a žádanějšího než finále mistrovství světa ve fotbale neexistuje. Ale řekněte: Kolik byste maximálně obětovali za vstupenku na to letošní, které vypukne 19....

29. dubna 2026

Laurinko, je to tady! Will se zbavil nálepky smolaře. Ušel jsem dlouhou cestu

Pardubický brankář Roman Will

Loni Roman Will zadržoval slzy z porážky, teď emotivně prožíval opačnou situaci. Odchytal patrně nejlepší play off své kariéry. A přestože i v šestém finále s Třincem (4:5P) čtyřikrát inkasoval, zase...

28. dubna 2026  23:36

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

28. dubna 2026  20:45,  aktualizováno  23:24

České týmy mužů i žen na MS ve stolním tenisu družstev uspěly v prvních zápasech

Pavel Širuček na mistrovství republiky ve stolním tenisu se v Českých...

Čeští stolní tenisté vstoupili do mistrovství světa družstev v Londýně vítězstvím 3:0 nad Bahrajnem. Ve středu se utkají v dalším zápase ve skupině se Slovinskem. Ženy zdolaly rovněž 3:0 Mongolsko....

28. dubna 2026  17:27,  aktualizováno  23:08

Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program a výsledky od semifinále po finále

U míče je Declan Rice z Arsenalu, jeho snahu sleduje Exequiel Palacios z...

Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstoupila do nejatraktivnější fáze. Semifinále odstartovalo 28. dubna. Prohlédněte si kompletní program hlavní části play off v přehledném článku.

28. dubna 2026  23:03

Je to hořké! Měli jsme na ně, míní Adámek. Třinec byl podle něj ve finále poprvé lepší

Marian Adámek a Patrik Hrehorčák se přetlačují před třineckou bránou s...

Měli sklopené hlavy, smutně postávali na ledě a sledovali, jak se z mistrovského titulu radují jejich protihráči z Pardubic. Hokejoví Oceláři Třinec se po loňském vypadnutí ve čtvrtfinále vrátili do...

28. dubna 2026  22:39

Brno má volejbalový titul! Šelmy dokonaly otočku, slaví s rekordní návštěvou

Momentka z pátého, rozhodujícího zápasu finále Datart volejbalové extraligy žen...

Šelmy Brno získaly druhý titul v extralize volejbalistek. V pátém finálovém utkání porazily Duklu Liberec 3:1 a sérii ovládly 3:2, přestože úvodní dva zápasy prohrály. Rozhodujícímu utkání ve Winning...

28. dubna 2026  20:32,  aktualizováno  21:50

Červenka: Pro tohle jsem se do Česka vracel. Ale dojatý nejsem, cítím úlevu

Roman Červenka s trofejí pro vítěze extraligy.

Na extraligový pohár si sáhl po osmnácti letech. Po Slavii v dresu Pardubic. „Pro tohle jsem se vracel ze Švýcarska do Česka,“ pronesl Roman Červenka v úterý večer už s kšiltovkou pro českého...

28. dubna 2026  21:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.