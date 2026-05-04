Detroit dotáhl obrat z 1:3 na 4:3. Allen provedl Cleveland přes Toronto

  7:36aktualizováno  8:35
Druhé kolo play off si v NBA vysloužily Detroit Pistons a Cleveland Cavaliers, čeká je vzájemný souboj. Nasazené jedničky Východní konference z Detroitu doma zdolaly basketbalisty Orlando Magic 116:94 a sérii otočili z 1:3 na 4:3. Mezi osmičkou nejlepších se Pistons představí po 17 letech. Cleveland po výhře 114:102 vyřadil 4:3 na zápasy Toronto Raptors.
Fanoušek v Jurassic Parku sleduje hru Toronto Raptors proti Cleveland Cavaliers. | foto: Arlyn McAdoreyAP

Daniss Jenkins (24), Cade Cunningham (2) a Javonte Green (31) z Detroit Pistons...
Jarrett Allen (31) z Cleveland Cavaliers smečuje v sedmém duelu s Toronto...
R. J. Barrett (9) z Toronto Raptors útočí na koš Cleveland Cavaliers, hlídá ho...
Tobias Harris (12) z Detroit Pistons oslavuje s trenérem J. B. Bickerstaffem.
Detroit završil vítězný obrat. Rozhodující zápas byl přitom dlouho vyrovnaný a domácí rozhodli až na začátku třetí čtvrtiny, kdy díky úseku 11:2 odskočili na rozdíl 20 bodů.

Ziskem 32 bodů a 12 asistencí se na výhře podílel Cade Cunningham, veterán Tobias Harris přidal 30 bodů. Hostující Orlando držel ve hře osamocený Paolo Banchero, který byl s 38 body nejlepším střelcem zápasu, zajistil i devět doskoků a šest asistencí.

„Za stavu 1:3 jsme se podívali do zrcadla a zeptali jsme se sami sebe, jestli ještě dokážeme zabrat. A nakonec jsme dokázali všechno ostatní vyblokovat a mysleli jen na náš cíl,“ řekl Harris.

„Ať jsou okolnosti jakékoli, ať je situace jakákoli, vždycky věřím, že máme šanci se z toho zase dostat a zabojovat,“ přidal detroitský trenér J. B. Bickerstaff. „Nikdy nás nemůžete odepsat,“ prohlásil.

Clevelandu vstup do zápasu nevyšel a od začátku prohrával. Toronto si vypracovalo vedení až o deset bodů, ale po poločasové přestávce se Cavaliers zlepšili, ztrátu vymazali a nakonec skóre otočili.

Velkou zásluhu na tom měl Jarrett Allen, který zaznamenal double double za 22 bodů a 19 doskoků a k tomu tři bloky. Dalších 22 bodů přidal Donovan Mitchell. Raptors nestačil výkon Scottieho Barnese, jenž k 24 bodům přidal devět doskoků a šest asistencí. R. J. Barrett zařídil 23 bodů.

„Chtěl jsem spoluhráčům ukázat, že můžeme vyhrát. Práce a nasazení vyhrává zápasy. Když dobře bráníte, tak se to odrazí i v útoku,“ řekl Allen. „Ve třetí čtvrtině byl neuvěřitelný. Útočné doskoky, střely... Doslova létal,“ přidal trenér Clevelandu Kenny Atkinson.

NBA – 1. kolo play off

Východní konference - 7. zápasy:

Detroit Pistons - Orlando Magic 116:94. Konečný stav série 4:3.
Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 114:102. Konečný stav série 4:3.

