Detroit dotáhl obrat z 1:3 na 4:3. Allen provedl Cleveland přes Toronto

Detroit završil vítězný obrat. Rozhodující zápas byl přitom dlouho vyrovnaný a domácí rozhodli až na začátku třetí čtvrtiny, kdy díky úseku 11:2 odskočili na rozdíl 20 bodů.
Ziskem 32 bodů a 12 asistencí se na výhře podílel Cade Cunningham, veterán Tobias Harris přidal 30 bodů. Hostující Orlando držel ve hře osamocený Paolo Banchero, který byl s 38 body nejlepším střelcem zápasu, zajistil i devět doskoků a šest asistencí.
Momenty ze sedmého zápasu Detroit – Orlando:
„Za stavu 1:3 jsme se podívali do zrcadla a zeptali jsme se sami sebe, jestli ještě dokážeme zabrat. A nakonec jsme dokázali všechno ostatní vyblokovat a mysleli jen na náš cíl,“ řekl Harris.
„Ať jsou okolnosti jakékoli, ať je situace jakákoli, vždycky věřím, že máme šanci se z toho zase dostat a zabojovat,“ přidal detroitský trenér J. B. Bickerstaff. „Nikdy nás nemůžete odepsat,“ prohlásil.
Clevelandu vstup do zápasu nevyšel a od začátku prohrával. Toronto si vypracovalo vedení až o deset bodů, ale po poločasové přestávce se Cavaliers zlepšili, ztrátu vymazali a nakonec skóre otočili.
Velkou zásluhu na tom měl Jarrett Allen, který zaznamenal double double za 22 bodů a 19 doskoků a k tomu tři bloky. Dalších 22 bodů přidal Donovan Mitchell. Raptors nestačil výkon Scottieho Barnese, jenž k 24 bodům přidal devět doskoků a šest asistencí. R. J. Barrett zařídil 23 bodů.
Sestřih ze sedmého zápasu Cleveland – Toronto:
„Chtěl jsem spoluhráčům ukázat, že můžeme vyhrát. Práce a nasazení vyhrává zápasy. Když dobře bráníte, tak se to odrazí i v útoku,“ řekl Allen. „Ve třetí čtvrtině byl neuvěřitelný. Útočné doskoky, střely... Doslova létal,“ přidal trenér Clevelandu Kenny Atkinson.
NBA – 1. kolo play off
Východní konference - 7. zápasy:
Detroit Pistons - Orlando Magic 116:94. Konečný stav série 4:3.