Slanina má za sebou premiéru. Střelecky povedenou, výsledkově ne

„V naší hře bylo hodně chyb, což se dalo očekávat, na druhou stranu myslím, že první tři čtvrtiny nebyly vůbec špatné. Dobře jsme si přihrávali, balon se hýbal, měli jsme volné pozice. Tohle bylo pozitivní, ukázalo nám to, že můžeme hrát dobrý basket. Čtvrtá čtvrtina nám naopak vysvětlila, že věcí na zdokonalení je ještě hodně. Výsledkově to nevyšlo, ale byl to pro nás dobrý zápas,“ uvažoval po něm pivot Prokop Slanina v rozhovoru pro klubový web.

Pro Slaninu se jednalo o premiéru v pardubickém dresu. „Jsem šťastný, že už mám první zápas za sebou,“ ulevilo se mu. Hned na úvod zaznamenal 18 bodů a byl druhým nejlepším střelcem svého týmu.

„Měl jsem hodně střel, ale bohužel jsem jich moc neproměňoval. Z pozic, které mi však kluci vytvořili, jsem nějaké střely na sebe vzal. Řekl bych, že to docela je moje hra, jsem na to zvyklý, ale musím znova říct, že kluci mě nacházeli ve velice dobrých pozicích a neustále mě podporovali. I když jsem nedával, chtěli, abych do toho chodil dál,“ byl rád Slanina.

Beksa má za sebou dvoudenní výjezd do Polska, v pondělí sehrála ještě jedno přípravné utkání proti týmu MKS Dabrowa Górnicza, prohrála 85:104.

„Měli jsme problémy s řešením situací jedna na jedna. Kvůli tomu jsme si pak museli dost vypomáhat a z toho pramenily jejich otevřené střely,“ předeslal rozehrávač Viktor Půlpán. „Zkoušeli jsme i zónovou obranu, která ze začátku klapala, ale domácí to postupem času přečetli, v útoku si to začali dobře rozhazovat a také do zóny nám dali dost trojek.“

S Górniczou si pak Pardubice zahrají také doma, a to 20. září.