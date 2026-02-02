Další ročník projektu Bez faulu. Kluby NBL i diváci opět pomohou parabasketbalistům

Letošní, už osmý ročník projektu odstartuje 7. února a potrvá až do All Star Game Maxa NBL, která proběhne v pardubické enteria areně 8. března. Podobně jako v minulých letech si během tohoto období každý klub NBL zvolil jedno domácí utkání jako charitativní.
V jeho průběhu se budou oběma zúčastněným týmům počítat každá neproměněná střela za 100 Kč, každá osobní chyba za 200 Kč a každá technická chyba za 1000 Kč. K součtům takto získaných částek za jednotlivá utkání se dále připočte výtěžek dárcovských zpráv (DMS) a příspěvků jednotlivých partnerů NBL.
Projekt Bez faulu vynesl čtvrt milionu pro 14letého parabasketbalistu Matěje
Během Utkání hvězd 8. března pak proběhne slavnostní předání šeku. Předloni projekt pomohl získat přes 300 tisíc korun pro Mikuláše Hapku a tým Pražských Jezdců, loni se prostřednictvím Bez faulu vybralo také přes 300 tisíc korun na pomoc Matěji Cisárovi.
„Souzníme s mottem, že sport je jenom jeden, navíc vnímáme jako velmi důležité, že sport pro lidi s handicapem funguje jako fyzioterapie i psychoterapie. Sdílení a sociální rozměr, který parabasketbal nebo obecně sport handicapovaných má, je jeho důležitou a neoddělitelnou součástí,“ řekla ke startu letošní kampaně manažerka CSR České basketbalové federace Michaela Veselá.
Letos se v kampani Bez faulu budou vybírat prostředky pro Barboru Kafkovou, která přišla na svět s vrozeným onemocněním dolních končetin a do svých šestnácti let podstoupila přes dvacet operací. I tak závodně dělala jachting a jezdila i na snowboardu. V roce 2023 se ovšem stav její levé nohy rapidně zhoršil, přišlo ochrnutí a následně amputace.
Druhý příjemce pomoci Michal Tereska se narodil o dva měsíce dříve s dětskou mozkovou obrnou a byla mu diagnostikována spastická kvadruparéza. Věnuje se sledge hokeji či handbiku a láska k basketbalu ho dostala do kolektivu parabasketbalistů z klubu WBS Pardubice, se kterými od osmi let trénuje a už si s nimi zahrál i svůj první zápas
Termíny utkání projektu Bez faulu
7. 2. 2026
8. 2. 2026
14. 2. 2026
17. 2. 2026
18. 2. 2026
5. 3. 2026
6. 3. 2026