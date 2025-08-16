Chcete klub? Miliony nestačí, račte připsat nulu, či dvě. Investice se přesto dál vyplatí

Autor:
  9:30
Realita současnosti zámožným pánům v zámoří našeptává: S koupí basketbalového klubu neotálejte, jinak za pár let budete na konec nabízené částky připisovat nulu. Možná i dvě! Hodnota celků působících v NBA i její ženské obdobě letí strmě vzhůru. Při čtení o provedených či chystaných transakcích se pohodlně usaďte, ať se vám z těch cifer nezatočí hlava.
Boston Celtics.

Boston Celtics. | foto: AP

Logo Boston Celtics s tradičním maskotem, leprikónem Luckym ve středovém kruhu...
Jayson Tatum z Boston Celtics se vrací do obrany.
Robert Williams III. z Boston Celtics
Jaylen Brown (7) z Boston Celtics po smeči ve finále 2024
24 fotografií

Ve středu Rada guvernérů neprestižnější basketbalové soutěže světa oficiálně odklepla prodej věhlasných Boston Celtics.

Skupina investorů v čele s americkým byznysmenem Williamem Chisholmem položila na stůl 6,1 miliardy dolarů (127 miliard korun).

Pořádná suma, panečku!

Označení rekordní jí ovšem od březnového oznámení vydrželo jen do června. Mark Walter, který stabilizoval a dále také vlastní baseballové LA Dodgers či kus fotbalové Chelsea, totiž za světoznámé LA Lakers ochotně nabídl částku ještě o jednu číslici delší – 10 miliard dolarů (209 miliard korun).

Podle ideálního scénář by měla transakci ještě letos schválit Rada guvernérů NBA.

A jestli si říkáte, že takové „pálky“ se týkají jen elitních organizací, Tom Dundon, majitel hokejových Carolina Hurricanes, vás tento týden poklidně vyvedl z omylu.

Čtyři miliardy dolarů pro charitu. Majitel Carolina Hurricanes kupuje Portland z NBA

Za tápající Portland Trail Blazers, jejichž jediný titul z roku 1977 už je poněkud zaprášený, pošle správcům majetku zesnulého Paula Allena, spoluzakladatele Microsoftu, miliardy čtyři a milionů dvě stě padesát (83 miliard korun).

„Jsme nadšení,“ napsal Dundon strohou, ale výstižnou zprávu za všechny zúčastněné pro web Sportico.

Věřte totiž, že kupci mohou doopravdy jásat. Vždyť NBA, to je terno.

11,3 miliardy dolarů

Tolik vydělala třicítka klubů NBA za sezonu 2023/24. Proti roku 2022, kdy poprvé dosáhla na částku 10 miliard, šlo o 13procentní nárůst.

Zlatý důl, který zaručeně vynáší. Po NFL druhá nejvýdělečnější sportovní soutěž, která v posledních letech hravě boří své rekordní hodnoty hráčských kontraktů i vysílacích práv. Značka, chcete-li brand, který má celosvětový zvuk, zaběhnuté distribuční kanály, loajální fanoušky...

Vše se projevuje na hodnotě klubů, nedostatkového luxusního zboží jen pro pár vyvolených.

Neúspěšný zájemce o Celtics podnikatel Stephen Pagliuca tak okamžitě obrátil pozornost jinam a nabídl 325 milionů dolarů za Connecticut Sun, který by rád přestěhoval do Bostonu. Ještě před pár lety by se mnozí drželi za hlavu a mluvili by o naprosto přemrštěné nabídce za klub z WNBA.

Například Mark Davis, majitel Las Vegas Raiders z NFL, pořizoval v roce 2021 Las Vegas Aces za dva (!) miliony.

Ale taková doba se teď zdá hodně vzdálená.

Tvář WNBA. Caitlin Clarková na reklamním banneru.
Sophie Cunninghamová z Indiana Fever slaví po koši s faulem.

Basketbalová legenda Sue Birdová už loni při vstupu do vlastnické struktury Seattle Storm hlásila: „Investování do ženského sportu není jen o vášni. Je to chytrý byznys.“

A celky v ženské soutěži dál strmě nabírají na hodnotě. Vstup nových organizací pořádně zdražil a liga, v níž v letošní sezoně hraje 13 výběrů, se rozhodně nebude rozšiřovat do nekonečna.

Aktuální plán na 18člennou WNBA má v roce 2030 dovršit Philadelphia.

Zaplaťte, co nám dlužíte. Když v Americe zuří vyjednávání o kolektivní smlouvě

Finanční spirálu ještě více roztáčí velký zájem o minoritní podíly, které jsou také k dostání jen ve velmi omezeném množství.

A tak kdybyste v současnosti stáli o Golden State Warriors, tedy organizaci vůbec nejhodnotnější, za níž Joe Lacob a Peter Gruber v roce 2015 zaplatili 450 milionů dolarů, nestačilo by vám ani oněch 10 miliard.

Tržní hodnota sanfranciské chlouby činí přibližně 9,4 miliardy, Lakers jsou podle odhadů na sedmi, a za kolik se prodali, už víte.

Los Angeles Lakers proti rivalovi z Clippers táhla dvojice LeBron James a Luka Dončič, která jako jediná z týmu nastřílela dvouciferný počet bodů.

Takové nákupy ale mají i svá úskalí. Zvěsti o rozšíření soutěže se sice sem tam vynoří, jenže kdo by stál o krájení výdělků na více dílů. A diskuse, kdo kupuje organizace jen s vidinou zisku či jiného prospěchu a bez bližšího zájmu o sport, se stávají častějšími. Na obrovitánské částky navíc spíše dosáhnout jen konsorcia, nikoliv jednotlivci.

Pro všechny ale platí, že si pořizují exkluzivní vstupenku mezi elitu.

Jak navíc pro CNN upozorňovala Lori Bistisová, jedna z vedoucích pracovnic účetní a poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers v oblasti sportu: „Kupující profesionálních sportovních týmů vědí, že budou mít přístup k cenným údajům o demografii a spotřebním chování svých fanoušků. Tato data lze zpeněžit prostřednictvím různých zážitků při sledování, merchandisingu a akcí.“

Kdo rozbije prasátko příště?

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil rozchod se ženou po 26 letech

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil, že se rozchází se svou ženou Martinou Čechovou, s kterou tvořili pár šestadvacet let. Manželství uzavřeli v roce 2003, mají spolu dceru Adélu a syna...

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Byl jsem navíc. Kämpf o závěru sezony i cílech: Zdravý náhradník být nechci

Prokletý sedmý zápas. Jakmile na něj dojde, hokejové Toronto v play off NHL končí. Klíčovou bitvu Maple Leafs nezvládli ani letos ve druhém kole s Floridou, celkově v zápase o všechno vypadli už...

16. srpna 2025

Slavie se nebojíme, hlásí jablonecký Gruzínec. Přeje si postup do Evropy

První ligu v Česku hraje už šest a půl roku, ale až na dvanáctý pokus se dočkal triumfu nad Slavií. Gruzínský fotbalista Vachtang Čanturišvili alias Vakho ho oslavil letos v květnu v dresu FK...

16. srpna 2025  10:30

Kluci musí poslouchat. Moje příjmení? Pro brankáře slušivé, říká Hrdina ze Zbrojovky

Ráno vstane, letmo přejede pohledem poličku voňavek, mrkne z okna na počasí a pečlivě zvolí, čím si zpříjemní den. „Každý je jiný, některé parfémy třeba mému okolí tolik nevoní, ale já se voním pro...

16. srpna 2025

Zverev v Cincinnati zničil Sheltona, Alcaraz ve čtvrtfinále udolal Rubljova

Po světové jedničce Janiku Sinnerovi zůstali ve hře o titul z Masters v Cincinnati i nasazená dvojka Carlos Alcaraz a trojka Alexander Zverev. Španělský tenista Alcaraz zdolal po třísetové bitvě...

15. srpna 2025  21:11,  aktualizováno  16.8 9:49

Chcete klub? Miliony nestačí, račte připsat nulu, či dvě. Investice se přesto dál vyplatí

Realita současnosti zámožným pánům v zámoří našeptává: S koupí basketbalového klubu neotálejte, jinak za pár let budete na konec nabízené částky připisovat nulu. Možná i dvě! Hodnota celků působících...

16. srpna 2025  9:30

Rasismus na Liverpoolu. Semenya urážel fanoušek, sudí musel přerušit zápas

Když sudí Anthony Taylor po necelé půlhodině zápas na pár minut přerušil, fanoušci na stadionu i televizorů byli poněkud zmatení. Až později vyšlo najevo, že si křídelník Bournemouthu Antoine Semenyo...

16. srpna 2025  8:15

Perušič se Schweinerem v Montrealu postupují z prvního místa, i přes porážku

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner postoupili na turnaji Pro Tour v Montrealu z prvního místa ve skupině do čtvrtfinále. Po dvou hladkých vítězstvích nestačili na Brazilce Evandra a...

16. srpna 2025  8:07

Den ve žluté mi změnil život. Lampaert o vztahu se Štybarem i farmaření

Strávili spolu osm sezon v týmu Quick-Step, ve stejném dresu objeli 189 závodů. Proto se nebylo čemu divit, když se Yves Lampaert a Zdeněk Štybar zapovídali, jen co se uviděli u pódia před prezentací...

16. srpna 2025  6:59

Rozhodčí v lize žen dostanou přidáno. Motivace pro další holky, je jich málo, zní z FAČR

Fotbalová liga žen začíná už tento víkend. Nabídne 20 kol, celkem 80 zápasů. Pískat je budou tradičně ženské rozhodčí. FAČR však dlouhodobě řeší, že je jich málo. Jedním ze způsobů, jak je přilákat a...

16. srpna 2025  5:59

Pane učiteli, vy jste skoro první! Kdo řídí zlínskou fotbalovou senzaci

Premium

Nervovat by se zdánlivě vůbec nemusel, vždyť zatím jede hodně nad plán. Sám vám potvrdí: „Snažím se trenéřinu moc neprožívat.“ Jenže hned dodá: „Vždycky vám záleží na tom, aby to fungovalo. Člověk by...

16. srpna 2025

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Srbská lekce v Mnichově. Basketbalisté na Supercupu favoritovi nestačili

Čeští basketbalisté podlehli na přípravném Supercupu v Mnichově favorizovanému Srbsku 84:113. Nezabránil tomu ani 12 body Martin Kříž. Na straně vítězů zazářil s 20 body Bogdan Boganovič a hvězdný...

15. srpna 2025  23:31

Liverpool na úvod Premier League zvítězil, proti Bournemouthu ho spasil Chiesa

Už se zdálo, že obhájce vkročí do nového ročníku anglické ligy ztrátou. Pak ale fotbalisty Liverpoolu spasil střídající Chiesa, který zápas s Bournemouthem v závěru rozhodl, pojišťující gól na 4:2...

15. srpna 2025  20:40,  aktualizováno  23:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.