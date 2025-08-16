Chcete klub? Miliony nestačí, račte připsat nulu, či dvě. Investice se přesto dál vyplatí

Ve středu Rada guvernérů neprestižnější basketbalové soutěže světa oficiálně odklepla prodej věhlasných Boston Celtics.
Skupina investorů v čele s americkým byznysmenem Williamem Chisholmem položila na stůl 6,1 miliardy dolarů (127 miliard korun).
Pořádná suma, panečku!
Označení rekordní jí ovšem od březnového oznámení vydrželo jen do června. Mark Walter, který stabilizoval a dále také vlastní baseballové LA Dodgers či kus fotbalové Chelsea, totiž za světoznámé LA Lakers ochotně nabídl částku ještě o jednu číslici delší – 10 miliard dolarů (209 miliard korun).
Podle ideálního scénář by měla transakci ještě letos schválit Rada guvernérů NBA.
A jestli si říkáte, že takové „pálky“ se týkají jen elitních organizací, Tom Dundon, majitel hokejových Carolina Hurricanes, vás tento týden poklidně vyvedl z omylu.
|
Čtyři miliardy dolarů pro charitu. Majitel Carolina Hurricanes kupuje Portland z NBA
Za tápající Portland Trail Blazers, jejichž jediný titul z roku 1977 už je poněkud zaprášený, pošle správcům majetku zesnulého Paula Allena, spoluzakladatele Microsoftu, miliardy čtyři a milionů dvě stě padesát (83 miliard korun).
„Jsme nadšení,“ napsal Dundon strohou, ale výstižnou zprávu za všechny zúčastněné pro web Sportico.
Věřte totiž, že kupci mohou doopravdy jásat. Vždyť NBA, to je terno.
11,3 miliardy dolarů
Tolik vydělala třicítka klubů NBA za sezonu 2023/24. Proti roku 2022, kdy poprvé dosáhla na částku 10 miliard, šlo o 13procentní nárůst.
Zlatý důl, který zaručeně vynáší. Po NFL druhá nejvýdělečnější sportovní soutěž, která v posledních letech hravě boří své rekordní hodnoty hráčských kontraktů i vysílacích práv. Značka, chcete-li brand, který má celosvětový zvuk, zaběhnuté distribuční kanály, loajální fanoušky...
Vše se projevuje na hodnotě klubů, nedostatkového luxusního zboží jen pro pár vyvolených.
Neúspěšný zájemce o Celtics podnikatel Stephen Pagliuca tak okamžitě obrátil pozornost jinam a nabídl 325 milionů dolarů za Connecticut Sun, který by rád přestěhoval do Bostonu. Ještě před pár lety by se mnozí drželi za hlavu a mluvili by o naprosto přemrštěné nabídce za klub z WNBA.
Například Mark Davis, majitel Las Vegas Raiders z NFL, pořizoval v roce 2021 Las Vegas Aces za dva (!) miliony.
Ale taková doba se teď zdá hodně vzdálená.
Basketbalová legenda Sue Birdová už loni při vstupu do vlastnické struktury Seattle Storm hlásila: „Investování do ženského sportu není jen o vášni. Je to chytrý byznys.“
A celky v ženské soutěži dál strmě nabírají na hodnotě. Vstup nových organizací pořádně zdražil a liga, v níž v letošní sezoně hraje 13 výběrů, se rozhodně nebude rozšiřovat do nekonečna.
Aktuální plán na 18člennou WNBA má v roce 2030 dovršit Philadelphia.
|
Zaplaťte, co nám dlužíte. Když v Americe zuří vyjednávání o kolektivní smlouvě
Finanční spirálu ještě více roztáčí velký zájem o minoritní podíly, které jsou také k dostání jen ve velmi omezeném množství.
A tak kdybyste v současnosti stáli o Golden State Warriors, tedy organizaci vůbec nejhodnotnější, za níž Joe Lacob a Peter Gruber v roce 2015 zaplatili 450 milionů dolarů, nestačilo by vám ani oněch 10 miliard.
Tržní hodnota sanfranciské chlouby činí přibližně 9,4 miliardy, Lakers jsou podle odhadů na sedmi, a za kolik se prodali, už víte.
Takové nákupy ale mají i svá úskalí. Zvěsti o rozšíření soutěže se sice sem tam vynoří, jenže kdo by stál o krájení výdělků na více dílů. A diskuse, kdo kupuje organizace jen s vidinou zisku či jiného prospěchu a bez bližšího zájmu o sport, se stávají častějšími. Na obrovitánské částky navíc spíše dosáhnout jen konsorcia, nikoliv jednotlivci.
Pro všechny ale platí, že si pořizují exkluzivní vstupenku mezi elitu.
Jak navíc pro CNN upozorňovala Lori Bistisová, jedna z vedoucích pracovnic účetní a poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers v oblasti sportu: „Kupující profesionálních sportovních týmů vědí, že budou mít přístup k cenným údajům o demografii a spotřebním chování svých fanoušků. Tato data lze zpeněžit prostřednictvím různých zážitků při sledování, merchandisingu a akcí.“
Kdo rozbije prasátko příště?