Omlazený výběr v přípravě prohrál. Češky doplatily proti Maďarkám na slabší chvilky

  20:44
České basketbalistky prohrály v přípravném utkání v Székesfehérváru s domácím Maďarskem 42:68. Nejlepší střelkyní týmu trenérky Romany Ptáčkové byla s 11 body Kateřina Zeithammerová. Za domácí dala 16 bodů Virág Takácsová-Kissová. V pátek je na programu na stejném místě druhý souboj od 17:00.
Charlotte Velichová se chystá na přípravný zápas s Maďarskem.

Charlotte Velichová se chystá na přípravný zápas s Maďarskem. | foto: Ondřej Kovalčík / CZ.BASKETBALL

Petra Malíková se chystá na přípravný zápas s Maďarskem.
Charlotte Velichová na tréninku před přípravnými zápasy v Maďarsku.
Nela Nétková na tréninku před přípravnými zápasy v Maďarsku.
Asistent Martin Bašta na tréninku před přípravnými zápasy v Maďarsku.
Ptáčková testuje s výjimkou pivotek Kateřiny Rokošové a Terezy Vitulové výběr hráček ročníků 2000 a mladších bez větších reprezentačních zkušeností či úplné debutantky. Z kádru byly na letošním mistrovství Evropy jen Zeithammerová a Emma Čechová, jež byla s osmi body druhou nejlepší střelkyní týmu.

Velichová poznává italská specifika: Liga je agresivnější. Nejlépe bývá u jezera Iseo

V úvodu Maďarky získaly náskok 8:2. Na jediný český koš Čechové sice potom navázala trojkou Zeithammerová, ale potom se Češky prosadily opět až za stavu 5:12. Čechová dvěma koši za sebou snížila na tříbodový rozdíl, ale první čtvrtinu uzavřela dvěma úspěšnými trestnými body Judit Székiová-Barnaiová.

Druhou desetiminutovku Maďarky ovládly. Jejich desetibodovou šňůru přerušila Petra Malíková košem a proměněnou šestkou. Omlazený český výběr dal ale ve druhé čtvrtině dohromady jen šest bodů a prohrával 15:39.

Ke koši teď létá na Gotlandu. A to má kouzlo! Nétková o cestách lodí i smečích

Po poločase se prosadila jako první Vitulová, potom díky Zeithammerové a Čechové český tým zkorigoval na 21:41. Druhou českou trojku v utkání přidala Monika Fučíkova a třetí část Češky prohrály už jen o bod.

Poslední dějství načala trefou z perimetru Charlotte Velichová, jenže domácí hráčky po sérii 9:0 odskočily už na rozdíl 31 bodů. V závěru Češky prohrávaly už 34:66, ale snížily osmibodovou šňůrou. Výsledek dovršila dvěma šestkami Székiová-Barnaiová.

Přípravné utkání basketbalistek v Székesfehérváru

Maďarsko - Česko 68:42 (14:9, 39:15, 51:26)
Nejvíce bodů Maďarska: Takácsová-Kissová 16, Dubeiová a Töröková po 11
Sestava a body ČR: Zeithammerová 11, Čechová 8, Brejchová a Malíková po 5, Vitulová 2 - Fučíková a Rokošová po 4, Velichová 3, Hálová, Přibylová, Svatoňová
Fauly: 21:16. Trestné hody: 23/18 - 8/5. Trojky: 8:5. Doskoky: 56:38

