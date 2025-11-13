Omlazený výběr v přípravě prohrál. Češky doplatily proti Maďarkám na slabší chvilky

Ptáčková testuje s výjimkou pivotek Kateřiny Rokošové a Terezy Vitulové výběr hráček ročníků 2000 a mladších bez větších reprezentačních zkušeností či úplné debutantky. Z kádru byly na letošním mistrovství Evropy jen Zeithammerová a Emma Čechová, jež byla s osmi body druhou nejlepší střelkyní týmu.
|
Velichová poznává italská specifika: Liga je agresivnější. Nejlépe bývá u jezera Iseo
V úvodu Maďarky získaly náskok 8:2. Na jediný český koš Čechové sice potom navázala trojkou Zeithammerová, ale potom se Češky prosadily opět až za stavu 5:12. Čechová dvěma koši za sebou snížila na tříbodový rozdíl, ale první čtvrtinu uzavřela dvěma úspěšnými trestnými body Judit Székiová-Barnaiová.
Druhou desetiminutovku Maďarky ovládly. Jejich desetibodovou šňůru přerušila Petra Malíková košem a proměněnou šestkou. Omlazený český výběr dal ale ve druhé čtvrtině dohromady jen šest bodů a prohrával 15:39.
|
Ke koši teď létá na Gotlandu. A to má kouzlo! Nétková o cestách lodí i smečích
Po poločase se prosadila jako první Vitulová, potom díky Zeithammerové a Čechové český tým zkorigoval na 21:41. Druhou českou trojku v utkání přidala Monika Fučíkova a třetí část Češky prohrály už jen o bod.
Poslední dějství načala trefou z perimetru Charlotte Velichová, jenže domácí hráčky po sérii 9:0 odskočily už na rozdíl 31 bodů. V závěru Češky prohrávaly už 34:66, ale snížily osmibodovou šňůrou. Výsledek dovršila dvěma šestkami Székiová-Barnaiová.
Přípravné utkání basketbalistek v Székesfehérváru
Maďarsko - Česko 68:42 (14:9, 39:15, 51:26)