Zápas na hraně tvrdosti. Basketbalistky se na předkvalifikaci naladily výhrou

Svěřenkyně Romany Ptáčkové si v pátečním utkání vyzkoušely hru ve vysoké nadmořské výšce přes 2200 metrů. Česká trenérka se musela obejít bez nemocné Kateřiny Zeithammerové, kterou v základní sestavě nahradila Karolína Šotolová.

„Jsem ráda, že jsme tohle utkání měly možnost odehrát a víme, do čeho jdeme,“ uvedla Ptáčková na webu České basketbalové federace. „První dvě tři minuty bylo vidět, že holky toho mají hned plné zuby. Šly jsme do toho s tím, že budeme často střídat. Bohužel jsme nemohly využít do rotace Katku Zeithammerovou, což by zrovna na tenhle styl velmi sedělo,“ řekla.

Agresivně hrající Mexičanky v úvodu vedly, ale po dvou trojkách Gabriely Andělové ve druhé čtvrtině český tým skóre otočil. „Jsem ráda, že jsme to přežily bez nějakého vážnějšího zranění, protože tenhle zápas byl podle mě za hranicí tvrdosti. Mexičanky nejsou nejvyššího vzrůstu, takže jim nic jiného nezbývá, než být hodně agresivní. My jsme se s tím v první čtvrtině vůbec nemohly vypořádat. Pak to bylo daleko lepší,“ uvedla Ptáčková.

„Tvrdost soupeře byla za hranou. Samozřejmě tady byli jejich rozhodčí, takže se to dost pouštělo. Ale i tak myslím, že jsme si potrénovaly, co jsme potřebovaly, a aklimatizovaly jsme se,“ řekla Andělová, která v zápase proměnila tři trojky.

„Zkusily jsme si i jinou zátěž, protože v tréninku jsme včera ještě na sto procent nešly. Je na nás ještě znát ten přesun. Věřím, že zítra to zase bude o trochu lepší a do prvního zápasu budeme připravené,“ dodala rozehrávačka USK Praha.

Český tým se utká postupně s Mali, Jižní Koreou a Venezuelou. Dva celky postoupí do semifinále, ve kterém narazí na soupeře z druhé skupiny ve složení Mexiko, Černá Hora, Nový Zéland a Mosambik. Do hlavní fáze kvalifikace postoupí jen vítěz turnaje.