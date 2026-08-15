„Ze začátku jsme byly docela překvapené z jejich fyzičnosti a presingu a nedokázaly jsme na to najít odpověď. Pak jsme se ale daly dohromady, dokázaly jsme je taky přitlačit a ony se také zalekly. Byly jsme schopné je přeběhat a přetlačit,“ řekla křídelnice Pospíšilová.
Češky poprvé nastoupily v nových reprezentačních dresech, které byly představeny ve čtvrtek. V úvodu se trápily na obou polovinách hřiště.
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V útoku se prosazovala kapitánka Natálie Stoupalová, která dala jedinou českou trojku první desetiminutovky. Při absenci zraněných Emmy Čechové a Julie Reisingerové český tým zaostával pod košem, ale nízkým počtem ztrát se držel ve hře. Dokázal se zvednout i ze čtrnáctibodového manka.
Po poločase české hráčky povolily Švédkám za prvních pět minut jediný bod, samy jich zaznamenaly 18 a otočily vývoj utkání. Následně si vypracovaly až sedmnáctibodový náskok. Soupeřky donutily ke 32 ztrátám, ze kterých přímo vytěžily 24 bodů.
„Do utkání jsme nevstoupily se stoprocentním nasazením v obraně. Sice jsme si to před utkáním několikrát řekly, ale dlouho trvalo, než jsme začaly být kompaktní a agresivní. Jakmile se tohle ale stalo, dokázaly jsme dostat soupeře pod velký tlak. Dostávaly jsme se k jednoduchým zakončením, dávaly jsme body po ztrátách. To nás pak nakoplo k lepší hře i v útočné fázi,“ uvedla trenérka Ptáčková.
Přípravný turnaj basketbalistek v Helsinkách
Česko - Švédsko 75:63 (15:24, 29:36, 53:42)