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Srbové zatlačili a Češi kolabovali. Prohra v přípravě, slibné debuty Houšky a Nečase

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  21:50aktualizováno  22:12
Srbský pivot Nikola Jokič u míče, vzhlíží k němu český soupeř Adam Kejval.

Srbský pivot Nikola Jokič u míče, vzhlíží k němu český soupeř Adam Kejval. | foto: Václav Mudra / CZ.Basketball

Český basketbalista Adam Kejval zakončuje na srbský koš, brání ho Nikola Jokič.
Český rozehrávač Marek Houška zakončuje na srbský koš, sleduje ho Nikola Jokič.
Český pivot Martin Svoboda (vlevo) brání v zápase se Srbskem, u míče Nikola...
Čerstvě sedmnáctiletý český debutant Marek Houška u míče v zápase se Srbskem,...
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Čeští basketbalisté podlehli v neveřejném přípravném zápase v Bělehradu domácímu Srbsku 76:90. Porážce nezabránil 16 body jediný současný tuzemský zástupce v NBA, Vít Krejčí z Portlandu. Pro svěřence trenéra Luboš Bartoně byl duel testem na poslední dva zápasy skupiny H v kvalifikaci mistrovství světa. V pátek 3. července se představí ve Stockholmu proti Švédsku a o tři dny později v Brně přivítají Estonsko.

Nejlepším střelcem utkání byl s 20 body Nikola Jovič. Hvězdný Nikola Jokič z Denveru zaznamenal double double s 16 body a 14 doskoky a přidal osm asistencí.

V českém kádru v Srbsku zatím chyběli Bartoňovi rozehrávač Ondřej Sehnal z Nymburka, pivot James Kárník z Girony a křídelník Patrick Samoura z Mylhúz, kteří se k týmu zařadí po návratu v Praze.

Vít Krejčí v akci v přípravném duelu proti Srbsku. Zakončuje přes Nemanju Dangubiče.

Jasno zatím není o účasti rozehrávače Tomáše Satoranského a pivota Jana Veselého z Barcelony.

„Byla to dobrá příprava. Hráli jsme proti soupeři, který hraje na téhle úrovni fyzický basket a se srbskými rozhodčími. Dostatečně nás to připravilo,“ zhodnotil utkání Bartoň.

„Celkově si myslím, že jsme hráli to, co jsme chtěli. Bylo ale vidět, že jakmile soupeř přitvrdil, zase nám trošku kolabovala rozehrávka. Třeba jsme neztráceli míče, ale dostávali jsme se do těžkých pozic a to procento šlo dolů. Tím pádem soupeř mohl běhat, což se nám stalo třeba i proti Slovinsku,“ prohlásil Bartoň.

Tati, to jsi ještě nehrál basket! Houška v 17 letech debutuje proti Jokičovi

Poprvé si za národní tým zahrál čerstvě sedmnáctiletý rozehrávač Marek Houška z Děčína, který si připsal čtyři body, dva doskoky a jednu asistencí.

První příležitost dostal také dvaadvacetiletý pivot Jakub Nečas, který působí na americké univerzitě. Proti Srbům si připsal 10 bodů, čtyři doskoky a dvě asistence.

„Houška dokázal, že na tuhle úroveň patří. Samozřejmě s nějakou minutáží, s nějakou zkušeností se to bude zlepšovat. Fyzicky to ještě není úplně ono, ale už sem patří. Udělal spoustu dobrých věcí na obou stranách hřiště. Je vidět, že tu basketbalovou DNA má v sobě, velká pochvala. Předčil moje očekávání, jestli jsem nějaká měl,“ dodal Bartoň.

Přípravný zápas basketbalistů v Bělehradu

Srbsko - Česko 90:76 (26:25, 51:42, 73:58)
Sestava a body Česka: Krejčí 16, R. Bálint 11, M. Peterka 7, Sýkora 3, Kejval 2 - J. Nečas 10, O. Husták 9, Jan Zídek 6, Martin Svoboda 5, M. Houška 4, Rylich 3, Kyzlink.
Nejvíce bodů Srbska: Jovič 20, Jokič 16, Davidovac 14.
Fauly: 22:20. Trestné hody: 24/18 - 19/13. Trojky: 6:13. Doskoky: 42:28.

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