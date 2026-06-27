Srbové zatlačili a Češi kolabovali. Prohra v přípravě, slibné debuty Houšky a Nečase

Nejlepším střelcem utkání byl s 20 body Nikola Jovič. Hvězdný Nikola Jokič z Denveru zaznamenal double double s 16 body a 14 doskoky a přidal osm asistencí.
V českém kádru v Srbsku zatím chyběli Bartoňovi rozehrávač Ondřej Sehnal z Nymburka, pivot James Kárník z Girony a křídelník Patrick Samoura z Mylhúz, kteří se k týmu zařadí po návratu v Praze.
Jasno zatím není o účasti rozehrávače Tomáše Satoranského a pivota Jana Veselého z Barcelony.
„Byla to dobrá příprava. Hráli jsme proti soupeři, který hraje na téhle úrovni fyzický basket a se srbskými rozhodčími. Dostatečně nás to připravilo,“ zhodnotil utkání Bartoň.
„Celkově si myslím, že jsme hráli to, co jsme chtěli. Bylo ale vidět, že jakmile soupeř přitvrdil, zase nám trošku kolabovala rozehrávka. Třeba jsme neztráceli míče, ale dostávali jsme se do těžkých pozic a to procento šlo dolů. Tím pádem soupeř mohl běhat, což se nám stalo třeba i proti Slovinsku,“ prohlásil Bartoň.
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Tati, to jsi ještě nehrál basket! Houška v 17 letech debutuje proti Jokičovi
Poprvé si za národní tým zahrál čerstvě sedmnáctiletý rozehrávač Marek Houška z Děčína, který si připsal čtyři body, dva doskoky a jednu asistencí.
První příležitost dostal také dvaadvacetiletý pivot Jakub Nečas, který působí na americké univerzitě. Proti Srbům si připsal 10 bodů, čtyři doskoky a dvě asistence.
„Houška dokázal, že na tuhle úroveň patří. Samozřejmě s nějakou minutáží, s nějakou zkušeností se to bude zlepšovat. Fyzicky to ještě není úplně ono, ale už sem patří. Udělal spoustu dobrých věcí na obou stranách hřiště. Je vidět, že tu basketbalovou DNA má v sobě, velká pochvala. Předčil moje očekávání, jestli jsem nějaká měl,“ dodal Bartoň.
Přípravný zápas basketbalistů v Bělehradu
Srbsko - Česko 90:76 (26:25, 51:42, 73:58)